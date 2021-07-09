В сегодняшнем материале посредством беседы с ведущими специалистами в этой области мы постараемся выяснить, откуда берется аллергия и как от неё спастись. Тем более что повод для такого разговора есть самый подходящий: 8 июля во всем мире отмечался Международный день борьбы с аллергией. Но прежде приведем небольшую предысторию этого недуга.

Понятие «аллергия» появилось в медицинской терминологии в 1906 году, а его авторство приписывают австрийскому педиатру Клеменсу Фон Пирке, но сама эта проблема, как отмечают историки, имеет более древнее происхождение. Еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые в настоящее время рассматривают как клинические проявления аллергии. Однако медицина начала изучать данный недуг лишь в XIX веке, в период интенсивного развития промышленности, а точнее — связанного с ним загрязнения окружающей среды, и чем больше нарушался экологический баланс в мире, тем больший масштаб приобретала аллергия.

Как отмечают врачи, в настоящее время аллергия является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Причем рост аллергических болезней отмечается как среди взрослых, так и среди детей. И эта цифра постоянно увеличивается.

К сожалению, согласно неутешительным прогнозам, масштабы аллергии впредь будут только расширяться вследствие загрязнения воздуха и глобального потепления. Безусловно, эти изменения в окружающей среде повлияют на содержание пыльцы, численность популяции жалящих насекомых и плесневых грибов, являющихся основными причинами аллергии.

Но страшнее еще и то, что аллергия является причиной ряда хронических заболеваний, например бронхиальной астмы, приобретающих серьезную медико-социальную и экономическую проблему.

Отвечая на вопросы нашего корреспондента, практикующий аллерголог Марьям Марзабекова отметила, что среди факторов, способствующих развитию аллергии, самыми распространенными являются загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, смена климата, а также некачественные пищевые продукты и неконтролируемое употребление лекарственных препаратов.

«Аллергия — это состояние повышенной чувствительности организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды — аллергенов, развивающееся при повторном воздействии этих веществ, — разъясняет доктор. — Это могут быть различные химические вещества, микробы и продукты их жизнедеятельности, а также пищевые продукты, называемые аллергенами. Наиболее распространенными из них являются пыльца растений, пыль (уличная, домашняя или книжная), продукты питания (чаще всего яйца, молоко, пшеница, соя, морепродукты, орехи, фрукты), пылевые клещи, яд от укусов насекомых, плесень, бытовые химические вещества, лекарства, шерсть животных и продукты их жизнедеятельности, а также промышленные аллергены.

Говоря другими словами, аллергия — это парадоксальная реакция иммунной системы нашего организма на контакт с каким-либо веществом, в норме не вызывающим никакой реакции.

Как я выше отметила, аллергенами называют вещества, контакт с которыми провоцирует развитие аллергической реакции у конкретного человека. Универсальных аллергенов, то есть вызывающих аллергическую реакцию у всех без исключения людей, не существует, все зависит от индивидуальной чувствительности. Так, одно и то же вещество может для одного человека являться аллергеном, вызывая тяжелую аллергическую реакцию, у другого же не вызвать никаких симптомов.

Но основные причины любой аллергии заложены в генетической основе человека. Дело в том, что мы по наследству получаем гены, которые ответственны за предрасположенность к аллергическим реакциям. И чаще всего аллергия начинает проявляться в раннем возрасте с повышенной чувствительности к пище».

Как нам удалось узнать, различают несколько видов аллергических реакций в зависимости от того, в каком органе или группе органов она возникает (респираторная, кожная или офтальмологическая), а также различают виды аллергии в зависимости от ее причины.

«Формы аллергических реакций разнообразны — говорит врач. — Они проявляются в виде сильного раздражения слизистых оболочек, кожных высыпаний, отека или экземы, затянувшегося насморка или кашля, спастического дыхания, общего недомогания и других симптомов. Ещё раз назову признаки, на которые нужно обратить внимание: это насморк, покраснение глаз и слезотечение, заложенность носа, чихание, которые появляются каждый год в один и тот же период. Также при аллергии может наступать регулярный сухой ночной кашель. Но в любом случае, в обязательном порядке при появлении каких-либо симптомов аллергии необходимо обратиться к терапевту или врачу-аллергологу. Специалист проведёт качественное обследование и определит причину аллергической реакции организма. После этого назначит индивидуальное комплексное лечение. В основном для противодействия процессу применяют антигистаминные препараты».

Уделили мы немного времени и теме создания специального праздника, посвященного борьбе против аллергии. Касаясь этого вопроса, Марьям Исаевна отметила, что инициатива проведения Всемирного дня борьбы с аллергией была мгновенно подхвачена всеми странами мира, потому как эта болезнь требует к себе серьезного отношения.

«По прогнозам ВОЗ, XXI век может стать веком аллергии, — говорит врач. — Поэтому равно как и инициатива проведения этой международной даты, так и мероприятия, которые проводятся в честь этого дня, должны внести весомый вклад в распространение знаний об этом недуге среди самых широких слоев населения.

Также всеми доступными методами надо показать людям, насколько опасна эта болезнь. Врачи в первую очередь должны привлекать всеобщее внимание к самой проблеме заболевания, как и вопросу высокого процента аллергиков. В этой связи могу сказать, что все практикующие аллергологи нашей республики принимают самые активные меры для борьбы с аллергией и распространением патологии болезней. Они проводят профилактические беседы и рассказывают о причинах появления аллергии, проводят специализированные лектории и семинары, на которых демонстрируется серьезность этой неприятной болезни и необходимость профилактических и лечебно-диагностических мер.

Также специалисты проводят все возможные меры по выявлению и устранению отклонений в иммунитете. Но, по моему мнению, этого будет недостаточно, если мы не сочтём необходимым привлечение внимания властей, специалистов из других областей медицины и организаторов здравоохранения к этой проблеме».

Согласно последним опубликованным статистическим данным, в России каждый третий взрослый житель и каждый четвертый ребенок страдают от аллергических заболеваний, частота которых неуклонно растет. И при таком раскладе, к сожалению, большинство людей зачастую слишком легкомысленно относятся к этой болезни. А многие даже не осознают, что больны, относя симптомы аллергии на счет других заболеваний. Недостаточная информированность и знание этой проблемы не только среди населения, но и среди медработников приводит к неправильному и несвоевременному лечению, вызывает развитие серьезных, порой угрожающих жизни осложнений.

«Да, действительно, это так, — соглашается с нами доктор. — Например, при ОРВИ наблюдаются схожие с аллергией симптомы: ринит, конъюнктивит, кашель и слезотечение. И здесь очень важно уметь отделить одно от другого и поставить правильный диагноз.

А бывает и так, что при самолечении больные начинают принимать различные лекарственные травы и фитопрепараты, чем только усугубляют течение аллергической реакции, что очень часто приводит к развитию бронхиальной астмы.

Как показывает практика, за последние три десятка лет аллергия, в том числе и бронхиальная астма, — наиболее часто диагностируемые патологии во всем мире. При этом рост патологии не зависит ни от возраста, ни от пола».

Теорий о том, в чем причина такого катастрофического распространения аллергии научным медицинским сообществом выдвигается немало, однако единого мнения на сегодняшний день не сформировано. Так, предполагают, что этому могут способствовать ослабление иммунной системы, рост частоты и объемов использования средств химической промышленности, входящих в состав различных косметических, лекарственных препаратов, некоторых продуктов питания. Глобальные изменения климата и экологии также рассматриваются как возможная причина, провоцирующая рост распространённости аллергии.

«Вы знаете, иммунитет человека устроен так, что он начинает бороться со всеми вредоносными микроорганизмами, инородными телами, опухолями, — поясняет врач. — Это мы знаем даже без всяких открытий. Но со временем, когда вокруг нас происходят глобальные изменения, всё чаще и чаще в живых организмах наблюдаются отклонения в защитной системе, которые могут приводить к аллергическим реакциям в виде воспалений, сыпей, отеков. А мы знаем, что аллергия может вызывать такие тяжелые осложнения, которые угрожают здоровью и жизни. Этот недуг может вызывать головные боли, бессонницу, снижать память и познавательные способности. От него страдает также эндокринная и нервная системы. Поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы дать жителям нашей республики несколько советов касательно того, как обезопасить себя и сохранить свое здоровье. Для этого существует три основных правила.

Первое: с целью профилактики аллергических заболеваний необходимо определить и запомнить вещества, которые вызывают у вас аллергию. Избегайте контакта с ними, а при необходимости умейте оказать себе помощь. Если у вас аллергия на пыльцу растений, не выходите на улицу в середине дня, когда температура воздуха высокая, пользуйтесь маской. При укусах насекомых, если в месте укуса осталось жало, удалите его, а на место укуса наложите холодный компресс. В домашней аптечке должны быть лекарственные препараты, которые назначил врач.

Второе: питайтесь правильно и, что самое главное, принимайте только экологически чистую пищу. Пейте побольше воды, ешьте овощи.

И, наконец, третье: никогда не занимайтесь самолечением, обращайтесь в медицинское учреждение по месту жительства.

Если вы знаете, что у вас есть аллергия или предрасположенность к ней, старайтесь соблюдать все эти правила, чтобы избежать осложнений. Главное из них — избегать контакта с аллергенами, так как у аллергии есть свойство — провоцировать все более и более тяжелые реакции на повторный контакт с аллергеном».