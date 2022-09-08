Все помнят строки этого гениального произведения Михаила Лермонтова «Бородино», посвященного победоносной битве с французами на Бородинском поле.

8 сентября День воинской славы, посвящённый Бородинскому сражению, учрежден в 1995 году Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России».

Бородинское сражение — крупнейшая битва в Отечественной войне 1812 года между русской армией под руководством Михаила Кутузова и французской армией под командованием Наполеона Бонапарта, которая состоялась возле деревни Бородино, в 125 км от столицы.

Бородинское сражение состоялось по настоянию Александра I, который не хотел отдавать французам Москву без боя. По мнению русских военачальников, это место было идеальным для встречи с противником. Бородинское поле позволяло русской армии выполнять военные маневры и перекрывало дороги, ведущие к столице.

Сражение за Бородино началось в 6 утра. Бои были ожесточённые и шли с переменными успехами. Русским приходилось отбивать одну за другой атаки французских войск. Инициативу брала то одна, то другая сторона.

В ходе Бородинского сражения, продолжавшегося с раннего утра и до позднего вечера, русской армии удалось сохранить целостность по всей линии фронта. Как ни пытался враг разбить ее на части, у него ничего не вышло. И хотя французы овладели Курганной высотой и Багратионовыми флешами, это не дало им особых преимуществ.

Все полевые укрепления были уничтожены, вследствие чего оставаться на этих позициях не имело никакого смысла. С наступлением ночи оба войска следили друг за другом. Французы опасались того, что на них нападет казачья кавалерия.

Когда Кутузову доложили о человеческих и боевых потерях, он, не теряя времени, приказал отступить ночью к городу Можайску. Отступление проходило четко и дисциплинировано, благодаря чему противник узнал о нем только утром.

В мировой истории найдется немного таких битв, которые унесли столь много жизней за такой короткий период времени. После боя Бородинское поле представляло собой настоящее кладбище. Потери русских составили по разным оценкам до 46 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести; французов — от 30 до 40 тыс. человек убитыми.

Кроме огромных потерь среди простых солдат, в ходе Бородинского сражения обе стороны потеряли и немало генералов. У русских погибло 4 генерала, а 23 получили ранения разной тяжести. У французов погибло 12 генералов, а 38 получили ранения.

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 года, поскольку сражение закончилось с неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска не смогли одержать решающую победу над русскими войсками, но русские войска обеспечили победу во всей кампании. Хотя Кутузову и пришлось оставить Москву, но последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями. После Бородинского сражения русские поверили в свои силы и воспряли духом, в то время как французы были полностью деморализованы.

В итоге Михаил Кутузов смог защитить Москву и изгнать противника за пределы России. Непобедимая армия Наполеона была сокрушена и разбита.

За победу над армией Наполеона, Кутузов удостоился звания генерал-фельдмаршала и вошел в историю России, как один из самых выдающихся полководцев.

Наполеон позднее писал в мемуарах: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и одержан наименьший успех».