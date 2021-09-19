«Пусть Всевышний Аллах оберегает наш народ от ненастий и бед. У нас здесь происходят позитивные перемены, строится хорошая дорога, это большое дело. Люди возвращаются в родное село. Сколько трудностей испытывали люди раньше из-за отсутствия элементарных условий, дороги. Сейчас все меняется к лучшему, есть преобразования. Глава республики организует помощь старикам, малоимущим многодетным семьям. Он достойный сын достойного отца. Я даже плакала, видя эту благотворительную акцию. Желаю нам всем единства, Главе — крепкого здоровья, пусть в парламент изберутся лучшие из лучших», — сказала жительница Даттыха.

Как сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации, в финальный день голосования 16 избирательных участков Сунженского района в полной готовности и принимают избирателей.

Явка с утра хорошая, в пункты голосования приходят как пожилые, так и молодые люди, военнослужащие. Избирательная кампания организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. На входе в помещения для голосования каждому избирателю бесконтактным способом измеряется температура, вручается набор средств индивидуальной защиты (разовые перчатки, маска) и ручка.

Избиратели отдаленных сел семьями приходят на участки, в том числе жители села Даттых, долгое время остававшегося заброшенным из-за боевых действий в соседней Чеченской Республике в неспокойные 90-е годы. Здесь работает УИК под номером 813. Населенный пункт постепенно оживает. От федеральной трассы «Кавказ» через населенные пункты Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми строится подъездная 17-километровая дорога к сельской администрации.

При условии заселения Даттыха запланировано строительство школы и детского сада.

Избирательная кампания в сельском поселении Чемульга проходит без нарушений. Жители села дружно голосуют, тем самым исполняя свой гражданский долг. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«Было отрадно видеть среди голосующих новоиспеченного чемпиона мира по греко-римской борьбе Адлана Амриева и чемпиона Европы по греко-римской борьбе Алана Амриева», — сказал собеседник издания.

От имени местных властей он благодарил каждого жителя, который внёс свою лепту в выборный процесс, а также всех сотрудников службы, обеспечивших безопасность на участке.

В сельском поселении Аршты также продолжается голосование без нарушений.

«С первого дня выборов жители села Аршты активно приходят на избирательный участок номер № 816 для того, чтоб исполнить свой гражданский долг. Выборы проходят в спокойной обстановке, атмосфера на участке праздничная. На участке приняты все меры безопасности, выборы проходят с соблюдением эпидемиологических норм», — рассказали в сельской администрации.