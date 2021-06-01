В 1935 году Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» в структуре Главного управления Рабоче-крестьянской милиции были созданы детские комнаты милиции, с образования которых и ведут отсчёт своей деятельности подразделения по делам несовершеннолетних и центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних возложен широкий спектр обязанностей, в том числе — по организации работы по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также проведению индивидуальной работы с подростками и их родителями или законными представителями.

Как известно, важной составляющей духовной зрелости любого общества является его отношение к детям. Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 в нашей стране объявлено Десятилетие детства.

В XXI веке, в условиях невиданных ранее возможностей для общения и развития, особенно важно уделять внимание гармоничному развитию ребёнка. Грамотный профессиональный подход к оступившемуся подростку в сочетании с человечностью и учётом психологических особенностей конкретной личности позволяет «вправить вывих судьбы» и спасти юношу или девушку от тяжких последствий необдуманного поступка, сохраняя человека для общества. Этим и занимаются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, сочетающие в себе функции полицейского, воспитателя и детского психолога.

Инспекторы ПДН МВД по Республике Ингушетия, территориальных отделов МВД России по городам и районам Ингушетии, как и тысячи их коллег по всей стране, ежедневно проводят мероприятия, направленные на профилактику подростковой преступности и оказание помощи детям, в том числе лишенным заботы родителей.

Руководство и коллектив МВД по Ингушетии сердечно поздравляют «самых добрых полицейских» с их профессиональным праздником, желают им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, моря искренних и радостных детских улыбок.