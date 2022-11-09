События 9 ноября стали поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима — массового истребления евреев — Холокоста.

В память о тех событиях и в назидание поколениям ежегодно 9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма. Памятная дата отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 46 европейских стран и действующей независимо от политических партий и правительств.

Казалось бы, в далёком сорок пятом советский солдат-освободитель уничтожил фашизм в его логове, искоренил идеологию, призывавшую убивать людей по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, цвету кожи, принесшую миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Но в начале ХХI века в мире участились проявления национализма, антисемитизма, расизма — всего того, что составляет понятие «фашизм». Об этом говорят и события, происходящие сегодня на Украине, где фашизм возродился, о чём свидетельствуют парады легионеров СС, установка памятников и героизация приспешников Гитлера, националистов и ярых антисемитов Бандеры и Шухевича, факельные шествия, нацистская символика. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. К сожалению, оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие. С 2014 года фашизм на Украине стал лейтмотивом украинской политики, зафиксированы факты образования концлагерей и преследования инакомыслящих. Киевский режим закрыл десятки оппозиционных СМИ. Проявление антисемитизма, религиозной нетерпимости, дискриминационные законы в отношении русского языка стали нормой.

По данным экспертов ООН по правам человека, с 2018 года наблюдается высокий уровень антисемитизма во всем мире. Но при этом, по мнению экспертов, Россия является исключением. Здесь нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни тем более на государственном. Для повышения эффективности противодействия нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям в России издан ряд законов.

5 мая 2014 год — закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

4 ноября 2014 год — поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 −1945 годов» и в статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях«, расширяющие круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала, либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

В апреле 2021 год — закон «О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации», согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы.

В июле 2022 году — закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которому пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой может наказываться лишением свободы до четырех лет.

Международный день против фашизма призывает мировое сообщество почтить память погибших во время «Хрустальной ночи», а также всех жертв фашизма, и призвать людей всего мира к борьбе с проявлениями фашизма, национализма и антисемитизма.