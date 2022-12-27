Об этом Главе республики Махмуд-Али Калиматову сообщил возглавлявший в текущем году министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Иса Татиев в ходе итогового доклада о деятельности структуры и подведомственных ей учреждений в 2022 году.

За отчетный период центром обработки вызовов «112» на оказание помощи населению принято 227 тыс. 764 звонка. Все поступившие вызовы по линии оперативных служб обработаны и адресованы в соответствующие службы в зависимости от профиля для своевременного реагирования.

«Своевременность вашего выезда, прибытие на место аварии в кратчайшие сроки, реагирование на любую ситуацию, где требуется ваша помощь, — это основная задача спасателей. Работа эта трудная, серьезная, и спасибо ребятам, которые ее так добросовестно выполняют», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Руководитель субъекта также отметил, что, по поручению правительства Ингушетии, в летний период паводков сотрудниками министерства в составе межведомственной комиссии проведено обследование гидротехнических сооружений и мостовых сооружений, а также русел рек на предмет готовности. Данная деятельность способствовала беспрепятственному пропуску паводковых вод.

Иса Татиев рассказал, что в течение всего периода проводился мониторинг состояния русел рек, а муниципальными образованиями проведены санитарные работы по уборке источников от наносов, кряжей, поваленных деревьев, очистке ливневой канализации.

По данным ведомства, в период купального сезона, с 1 июня по 31 августа, спасатели совместно с отделом безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Ингушетии принимали участие в патрулировании водных объектов.

Для решения задач, связанных с размещением эвакуируемого населения при угрозе военной агрессии и возникновении ЧС, разработаны и утверждены: перечень пунктов временного размещения пострадавшего населения, реестр подвальных помещений, предусмотренных для укрытия населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. По итогам проверки их состояния установлено, что 30% подвальных помещений не пригодны для укрытия населения. Акт направлен в муниципальные образования для организации работы по устранению нарушений.

Вместе с тем для повышения готовности министерством предпринимаются превентивные и образовательные меры. В уходящем году проведено 10 мероприятий оперативной подготовки. В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подготовлено 287 человек руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Проведено 2 учебно-методических сбора с главами администраций муниципальных районов и городских округов.

В соответствии с планом-графиком проводятся мероприятия по мониторингу вопросов реализации концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях республики. За 2022 год охвачено порядка 70 школ.

Для улучшения материально-технической базы спасателей в 2022 году приобретены 3 спецмашины, проведены ремонтные работы в здании, где дислоцируется поисково-спасательный отряд «Эрзи». До конца декабря власти республики за счет средств Национального фонда развития Ингушетии планируют закупить еще две единицы техники.

«Ребята выполняют очень ответственную работу. Сотрудники противопожарно-спасательной службы находятся на переднем крае борьбы с чрезвычайными ситуациями. От их компетентности, мобильности, скорости реагирования зависят жизни, имущество людей, оказавшихся в беде. Наша задача — обеспечить им комфортные условия несения службы», — подчеркнул Глава.

В этом году министерством были выделены средства на капитальный ремонт здания, где базируется отряд «Эрзи». Материальную поддержку направили на косметический ремонт и обустройство помещений, замену отопительного оборудования, установку теплосберегающих окон, а за счет средств Национального фонда развития, по поручению Главы республики, для отряда был приобретен служебный автотранспорт, закуплено аварийно-спасательное оборудование (мотопомпы, электрогенераторы).

По словам непосредственно самих представителей «Эрзи», всё это уже не раз использовалось в работе, а значит, спасло человеческие жизни.

Напомним, что Иса Татиев возглавлял министерство ГО и ЧС Ингушетии с момента его основания в сентябре 2021 года до настоящего времени. В данный момент занимает должность главы администрации Сунженского района республики.