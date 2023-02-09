А там азартная музыка, барабанная дробь тоже сыграли свою роль, и ноги сами пошли в пляс, да так ловко, что не заметить маленького танцора руководитель просто не мог. Так танцевать и выступать на сцене Адам начал, когда ему шёл пятый год. За короткий период он настолько чётко и красиво овладел ритмикой танца, что покорил зрителей своим мастерством, пластикой, отточенными движениями и обаянием с первого же выступления.

Сегодня Адам Имагожев — ведущий мастер сцены Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», талантливый педагог, балетмейстер, хореограф и опытный наставник. Работает в ансамбле «Ингушетия» со дня его образования. В 1993 году ведущие мастера ингушского танца Рая Евлоева и Абукар Шадыжев собрали их, бывших танцоров самодеятельных кружков, со всей республики в единый коллектив. Так 19 мая 1993 года началась богатая событиями и свершениями эпопея ансамбля, известного сегодня в России и во многих уголках мира.

Являясь одним из первых солистов ансамбля, Адам Алаудинович представлял самобытное хореографическое искусство ингушского народа на самых престижных концертных площадках России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых Ирак, Израиль, Турция, Италия, Польша, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и т. д.

«Первые гастрольные поездки были не самыми впечатляющими, — говорит Адам Имагожев, — танцевать на одной сцене с именитыми ансамблями было не очень-то уж и приятно. Что нельзя было сказать уже через пару лет, когда наработали опыт. Это гастрольные поездки с середины 90-х годов в Ирак, Израиль, Турцию и Польшу. Встречали нас повсюду восторженно».

Адам Имагожев окончил политехнический колледж в Назрани и первоначальный курс факультета хореографии в Северо-Кавказском государственном институте. Будучи одним из ведущих артистов балета, он успешно занимается режиссерско-постановочной деятельностью, и не только в рамках своего коллектива, но и при подготовке и проведении различных массовых концертно-зрелищных мероприятий регионального уровня. Так, на фестивале культуры и спорта «Кавказские игры» и международном фестивале искусств «Мир Кавказу» в 2014 и в 2018 годах была с большим успехом представлена и отмечена дипломами и наградами подготовленная им музыкально-хореографическая композиция.

Как подлинно творческая личность, Адам Алаудинович находится в постоянном поиске. Высоко оценены зрителями и специалистами в области хореографии сольные партии Адама Имагожева в хореографических постановках «Горский танец», «Встреча у родника», «Терский парный танец», «Эздий халхар», «Легенда о нартах», «Танец гвилетских ингушей», «Ритмы Ингушетии» и т. д.

Изучая и совершенствуя хореографическое искусство ингушского народа, Адам Имагожев привнёс в нее новую манеру исполнения, новые элементы и способы подачи танца, тем самым обогащая ингушскую танцевальную культуру. Он автор множества хореографических постановок и композиций, которые по сей день значатся в списке репертуарного листа ансамбля. «Познав культуру и традиции своего народа — ты познаешь себя, а познав культуру других — ты познаешь мир», — говорит артист.

Творчество Адама Алаудиновича не ограничено хореографией, он является виртуозным доулистом и руководит коллективом доулистов, созданным при ансамбле. Сегодня они являются неотъемлемой частью не только республиканских концертно-зрелищных мероприятий, но и желанными гостями крупных культурных форумов международного уровня.

Так получилось, что танцевальное искусство стало смыслом жизни для нашего героя. Сегодня династию искусных танцоров Имагожевых продолжают дети Адама — две дочери и сын, который уже солирует во многих танцевальных композициях. Отрадно, что талант мастера и его неповторимый почерк нашли воплощение не только в собственных детях, но и в большой плеяде учеников, которых он воспитал и которые не только успешно танцуют в ансамбле, но и учат искусству танца подрастающее поколение.

— Каким бы лёгким ни казался наш труд, — говорит он, — это большая нагрузка, это тяжёлый, повседневный труд. Это постоянные травмы. В моей жизни были и травмы позвоночника, операции по замене дисков, коляска... Но я снова в строю. И так почти у каждого танцора. Но оставить то, чему ты посвятил свою жизнь, просто невозможно. Это как невозможно войти в воду и выйти оттуда сухим. Человек прикипает душой и телом к своему делу. Привыкает к коллективу, который становится вторым домом, второй семьёй. Мы вместе с утра до вечера, а в гастрольных поездках — и днём, и ночью. Мы одно целое, неразрывное.

Адам Имагожев не раз занимал первые места в различных конкурсах и фестивалях. Это первое место в Южном окружном отборочном туре Всероссийского фестиваля-конкурса молодых исполнителей национальной песни и танцев «Мелодии единства» — номинация «Танцевальный дуэт» (2008); первое место на Всероссийском фестивале Ассамблеи народов России «Дружба народов — единство России» в номинации «Лучший парный танец» (2008); первое место на V Международном конкурсе танцевальных пар и хореографических коллективов памяти лауреата международных конкурсов, солиста Государственного ансамбля танца Абхазии «Кавказ» Инала Кварчия (2009).

Адам Имагожев неоднократно становился участником и лауреатом всероссийских и международных форумов, фестивалей и конкурсов, таких как I Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду» (2000); ежегодная премия-конкурс Министерства культуры Республики Ингушетия «Дошо лийг» («Золотая лань») — номинация «Лучший танцор» 2000 года; танцевальный конкурс «Лидер 2002 года» в номинации «Российский лидер профессионального исполнения парного народного танца (2003); Международный музыкально-танцевальный конкурс имени Пятимат Омаровой на лучшее исполнение фольклорной лезгинки — номинация «Лучшая парная лезгинка» (2004); Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева (2012); ежегодная премия-конкурс Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия «За достижение в культуре и архивном деле» — номинация «Премьера года» — хореографическая постановка «Асса» (2017); ХХII Фестиваль российского искусства в Каннах (2019); благодарность генерального продюсера фестиваля, директора Центра кинофестивалей и международных программ Т. В. Шумовой; «Дни культуры Республики Ингушетия» в Кыргызстане, Казахстане и Уральском федеральном округе.

Адам Имагожев — заслуженный артист РИ (2002), народный артист РИ (2006).

За многолетний труд и заслуги в области искусства Адам Алаудинович отмечен почетными грамотами Министерства культуры РФ, министерств и ведомств РИ, благодарностями полномочных представительств республики, нагрудным знаком Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Ингушетия, грамотой Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Ингушетия и т. д. Награждён юбилейной медалью «30 лет образования РИ».

В 2001 году Адаму Имагожеву за заслуги и большой вклад в деле сохранения и развития хореографического искусства, активное участие в социально значимых культурных мероприятиях, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, популяризацией национальной и российской культуры, позволивших достойно представлять Российскую Федерацию на различных крупных международных конкурсах и фестивалях, вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сегодня Адам Имагожев работает над новой программой ансамбля, с которой в дальнейшем планирует покорять сцены России и зарубежья.

— Пока впереди юбилей, — говорит Адам Имагожев. — Будет пять новых композиций. Уже идёт репетиция новой постановки — «Ингушский национальный праздник» («Г1алг1ай эздий халхар»), в котором отражается этикет народа, его благородство, скромность, сдержанность во взаимоотношениях, что проявляется в движениях, в пластике, в соблюдении расстояния между танцующей парой. Всё, что в совокупности представляет собой культура ингушского народа, раскрывается и в культуре танца.