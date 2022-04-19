Как бы то ни было, в администрации культурной столицы Ингушетии уверены: не мытьем так катаньем, рано или поздно ситуацию удастся переломить. Прежде всего — в сознании людей.

Улица Картоева — одна из магистральных улиц города. Именно по этой улице заезжают с утра в Назрань многие автомобилисты из других населенных пунктов (по делам или на работу), привозя с собой в багажниках мусор из дома. Здесь, вдоль обочин, нисколько не смущаясь, оставляют свои отходы и местные жители, из-за лени добираться до мусорных контейнеров. Чтобы минимизировать эту проблему, власти Назрани планируют создать дополнительные площадки для сбора твердых бытовых отходов вдоль улицы. Кроме того, для пресечения «мусорного экстремизма» администрацией Назрани установлены видеокамеры вдоль всей улицы.

Уже направлены письменные обращения в МВД с номерами всех машин, водители которых за последний месяц выставляли мусор вдоль дороги, в целях привлечения их к ответственности и наложения штрафов. Удастся ли правоохранителям «потрясти» кошельки нарушителей чистоты и порядка — это, как говорится, время покажет. Опыт показывает, что острасткой для них служит именно обнародование их непотребных делишек, а не удар по карману.