Помимо чисто финансовых аферистов, в сети активизировались и идеологические диверсанты. Аналитики считают, что в условиях настоящего информационного противостояния Запада и России каждый пользователь сети может стать жертвой дезинформации и россиянам необходимо многократно усилить бдительность, всеми доступными способами перепроверять информацию, которая появляется в соцсетях и Telegram-каналах, всегда быть готовыми к тому, что любая информация может оказаться фейком.

Эксперты напоминают: при проверке любых данных нужно опираться на официальные источники и ни в коем случае не распространять панических настроений, не тиражировать непроверенные сведения, чтобы не помогать политическим мошенникам в достижении их целей. Отмечается, что большинство сетевых фейков опровергаются ведомствами почти сразу после их публикации, а задача подобных вбросов — сеять тревогу среди россиян.

Ранее в СМИ сообщалось, что в России изменились методы телефонного мошенничества: теперь вместо «сотрудников банков» россиянам стали звонить «из военкомата» и предлагать перевести деньги за отсрочку от призыва. Помимо этого, злоумышленники создают фальшивые сайты с предложениями посодействовать исключению человека из мобилизационных списков или помочь с переездом за границу.

Стоит напомнить, что с утечками личной информации, которыми пользуются преступники, призваны бороться поправки об усилении защиты персональных данных, вступившие в силу в сентябре.

Кроме того, в Интернете начали распространять огромное количество слухов. Так, в сети появилась база данных более чем 300 тыс. россиян, которые, якобы, войдут в первую волну частичной мобилизации. Файл содержит ФИО, даты рождения, адреса, серии и номера паспортов. В реальности, в основном эти сведения скомпилированы из старых утечек, приводит «КоммерсантЪ» сообщение Роскомнадзора. База содержит множество ошибок, в списках есть и женские имена. В Роскомнадзоре считают «подобные «утечки» частью информационного давления на россиян. Минобороны в своем Telegram-канале также опровергло достоверность попавших в сеть данных.