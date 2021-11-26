Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Ахмет Костоев, ведущий специалист отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Муса Арапиев, а также главный специалист отдела животноводства регионального Минсельхоза Алисхан Костоев посетили 28-ю Международную выставку сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «Югагро- 2021», прошедшей на днях в Краснодаре.

Гости осмотрели экспозицию выставки, ознакомились с новинками сельхозтехники и оборудования. По словам замминистра аграрного ведомства Ингушетии Ахмета Костоева, такие выставки помогают укреплению межрегиональных и международных связей в сфере сельского хозяйства.

«Посетив эту выставку, мы узнали для себя много нового. Подобные мероприятия дают возможность ознакомиться с разработками ведущих компаний, установить перспективные деловые отношения с производителями и поставщиками техники, оборудования, а также материалов и технологий для растениеводства», — подчеркнул замминистра.

«Югагро» — самая крупная в нашей стране выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции, по данным независимого аудита.

Организаторы выставки создали условия для демонстрации своей продукции 18 670 руководителям и специалистам предприятий агропромышленного комплекса страны — это агрохолдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие производства, зерновые компании и другие. В текущем году свыше 150 компаний впервые приняли участие в выставке.

Участие в этом мероприятии дает возможность расширить географию продаж благодаря присутствию среди посетителей главных агрономов, технологов, закупщиков крупных агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств из ведущих растениеводческих регионов России, а также дистрибьюторов.

В разделе выставки «Сельскохозяйственная техника и запчасти» представлены зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, жатки, валкообразователи, другую технику для обработки почвы и внесения удобрений, а также прицепные транспортные средства и комплектующие.

В разделе «Агрохимическая продукция и семена» находятся микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур и многое другое.

Раздел «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» — это зерноочистительные сепараторы, оборудование для дражирования семян, прессы для отжима масла, оборудование для переработки овощей и фруктов, оборудование для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой промышленности и многое другое.

В разделе «Оборудование для полива и теплиц» участники представляют системы капельного и спринклерного орошения, барабанные и широкозахватные дождевальные машины. Среди продукции для закрытого грунта представлены тепличная пленка, системы для досвечивания растений, отопительное и ирригационное оборудование для теплиц, проекты промышленных тепличных комплексов и туннельных пленочных теплиц.