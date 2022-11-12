Труженикам сельского хозяйства: агроному, бригадиру, звеньевому, рядовому механизатору — всем, кто пашет, сеет, собирает урожай, необходимо знать свои земли, их хорошие качества и недостатки, так как без этого невозможно грамотно, по-хозяйски использовать их и из года в год повышать плодородие полей. Лишь при таком условии земля-почва по-настоящему будет кормилицей. Придерживаясь такого взгляда, стараются работать и аграрии республики.

В Ингушетии осенняя посевная, как и в других регионах страны, на стадии завершения. На сегодняшний день сделано 70% всей работы. Засеяно 300 га ячменя и почти столько же отвели под пшеницу. Как рассказывают представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ, перед посевной почву надо тщательно подготовить — отдисковать и внести удобрения. Аграрии используют семена отечественной селекции, а Минсельхоз, в свою очередь, следит за тем, чтобы каждое хозяйство было обеспечено необходимыми ресурсами для проведения всех видов работ. После сева происходит прикатывание почвы. Делается это с целью сохранить влагу в почве. Также важной частью полевых работ является своевременное избавление от грызунов, которых, кстати, в этом году стало значительно больше.

Земля — главное и незаменимое наше богатство, она является всенародным достоянием, и мы обязаны беречь ее и правильно использовать. Рациональное использование земли — одна из главных задач, которые стоят перед работниками сельского хозяйства. Бережливо, по-хозяйски относиться к земле, из года в год повышать ее плодородие — значит приумножать богатства родины, страны.

Пока одни сельхозтоваропроизводители подсчитывают свежий урожай, другие уже готовы к началу новой посевной кампании или же работа идёт к завершению. Конец лета — начало осени традиционно отводятся для сева озимых культур.