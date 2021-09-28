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Судьбы людские

Ахмед Измайлов — полвека на строительных площадках

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Ахмед Измайлов

Шёл 1956 год. На железнодорожной станции стояло единственное строение, мало чем примечательное, бывшее здание назрановского вокзала. Вот такой запомнилась юному Ахмеду Орцхоевичу, который родился в депортации в 1948 году, первая встреча с родиной.

Тогда, будучи мальчишкой, он и мечтать не мог, что этот город разрастётся до неузнаваемости, что на месте старого здания вырастет современный железнодорожный вокзал, благоустроится и расцветёт его родная Ингушетия.

А пока семь семей, в числе которых были женщины, старики и дети, отправились прямо с вокзала в родное селение Сурхахи. Но их туда не впустили. И даже милиция противодействовала тому, чтобы исконные хозяева вернулись в свои дома.

Почти год ситуация не двигалась с мёртвой точки. Коренные сурхахинцы, вернувшиеся на родину, были вынуждены выкупить у одной русской семьи маленькую хижину из двух комнат. Там все они вместе и перезимовали. Было очень тесно, но жили дружно. Купили живность, воду таскали из родника, дрова — из сурхахинского леса. По весне, уже шёл 1957 год, пригревшиеся в чужих домах жильцы стали потихонечку покидать село, а ингуши массово стали возвращаться в свои дома.

Семья Измайловых переехала в селение Насыр-Корт, оно к тому времени было переименовано в Коста-Хетагурово, правда, после возвращения ингушей селу вернули его изначальное название. В классе, куда Ахмеда привели родители, он был единственным ингушом, но через год пришли ещё трое ребят, чему он был безумно рад. Ахмед был старательным учеником, и родители решили перевести его в школу № 46 города Орджоникидзе (ныне Владикавказ), с пониманием, что здесь учебная база лучше и это поможет сыну получить хорошие знания и продолжить учёбу.

После школы в 1967 году Ахмед поступает в Грозненский техникум механизации учёта, который в 1969 году оканчивает с получением специальности «бухгалтер-экономист». В этом же году начинается его трудовая деятельность в должности старшего бухгалтера общественного питания в ОРС «НГДУ Малгобекнефть». Но проработав здесь год, Ахмед понимает, что он ищет что-то другое, более интересное для себя, и решает поступать в Новочеркасский политехнический институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство», который оканчивает в 1976 году с получением квалификации инженера-строителя.

После года обучения на очном отделении Ахмед женится на дочери Даута Фаргиева — Пятимат. Семейному человеку, к тому же старшему сыну в большой семье, становится накладно дальнейшее образование на дневном отделении. Он принимает решение перейти на заочное и устроиться на работу на завод «Электроинструмент» в городе Назрани, где директором в то время был Арсамак Мальсагов.

«Я написал ему письмо, — говорит Ахмед Измайлов, — где изложил своё тяжелое материальное положение. Он вызвал меня, дал мне работу, должность начальника сборочного цеха, а через полгода и обещанную квартиру».

На заводе «Электроинструмент» он проработал до ноября 1974 года. Это были самые лучшие годы его жизни. Все работали на каком-то общем энтузиазме. Коллектив был дружный, сплочённый, и начальство в лице Арсамака Мальсагова вызывало особое уважение и почтение.

Но дальнейший трудовой путь привел его в Сибирь, в Красноярский край, где он работает начальником АЛ-150 (АЛ — Ангар-лес), среди контингента рабочих, который состоял из заключённых, отбывающих срок в колонии-поселении. Работа, разумеется, и физически, и морально была нелёгкой. Но трудностей он никогда не боялся, да и страха у него не было. Об этом свидетельствует история, которая с ним приключилась в те годы, за что стал героем местных газет, получил солидную премию и именные часы.

Дело в том, что он спас от покушения заместителя начальника колонии-поселения «Ангар-лес» Владимира Петракова. Сам он подвигом свой поступок не считал и не считает, просто увидел, говорит, что заключённый накинулся на начальника с топором, и сумел вовремя грамотно отразить удар. Вот и всё. Здесь, в Сибири, он в основном проводил время в разъездах, контролируя ход работ на подведомственных ему строительных площадках, раскинутых по сибирскому краю.

В мае 1981 года он возвращается на родину, можно сказать, к истокам своей деятельности, устраивается главным бухгалтером на малгобекском АТП «Чечингавтотранс».

По ходатайству старых друзей и коллег, которые об опыте и профессионализме Измайлова знали не понаслышке, ему доверили должность заместителя генерального директора «Югнефтегазстрой» в Министерстве нефтегазового строительства России, позже переименованное в РАО «Роснефтегазстрой», в Москве, где он начал работать с сентября 1989 года.

Но о своей родине он никогда не забывает, и в 1998 году его фирма выступает генеральным подрядчиком при строительстве коттеджного городка в районе Центр-Камаза города Назрани, где в качестве подрядной организации выступает фирма ООО «Промстройсервис» под руководством Беслана Шадыжева. После сдачи этой строительной площадки фирма Ахмеда Измайлова занимается в республике строительством разводящих сетей водоснабжения в районе Центр-Камаза, водоснабжением в сёлах Альтиево, Барсуки и Гамурзиево, строительством резервуаров водоснабжения РВС в селе Альтиево и рядом других объектов.

В 2000 году Ахмед Измайлов уже возглавляет эту организацию, становится генеральным директором «Югнефтегазстроя». С 2002 по 2003 год фирма под руководством Измайлова занимается строительством базы 503-го мотострелкового полка в станице Троицкой Республики Ингушетия. Фирма выступает в качестве генподрядной организации. База была построена за один год и успешно сдана в эксплуатацию. Строительной фирмой Измайлова были построены трансформаторная подстанция на 10 киловатт, газопровод диаметром трубы 420 мм, водопровод, котельная, дорога длиной 6 км вдоль трассы, шесть казарм для военнослужащих и офицеров и ряд других объектов.

С марта 2008-го по декабрь 2009 года он заместитель начальника строительно-монтажного управления ЗАО «Краснодарстройтрансгаз» на строительстве ТС «ВСТО» — нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Он занимается строительством нефтепровода, диаметром трубы 1250 мм и протяженностью 1250 км, а также строительством автомобильной трассы, шириной 8 метров вдоль газопровода от города Амга до Тынды, к месторождению каменного угля.

В 2009 году он возвращается на родину. Здесь по личной просьбе Главы республики ему поручают должность заместителя директора дирекции целевой программы «Юг России», которую он возглавляет в 2010 году. Но через год эту организацию расформировывают.

С 2012 года он на заслуженном отдыхе. В его наградном списке многочисленные благодарности, грамоты, ценные подарки и уважительные отклики людей, с кем так или иначе приходилось работать.

Можно сказать, что жизнь нашего героя удалась. Он познал радость созидания, отработав без малого полвека на ответственных строительных площадках, вырастил сына и пятерых дочерей, которые подарили ему заботливых внуков, пользуется уважением среди народа и, главное, живёт на своей родине, которой был безумно предан с той самой первой встречи, когда восьмилетним мальчишкой сошёл на станции Назрань.

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