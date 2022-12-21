Личность

На трудовой вахте

Ахмед Ужахов стоял у истоков строительства в Ингушетии

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Ахмед Ужахов строил объекты промышленности и народного хозяйства в братской Монгольской Народной Республике, объекты стратегической важности для России в Абхазии и на юге нашей страны, ряд важных государственных объектов в Ингушетии и жилые комплексы по России.

Начиная с первых лет существования СССР и заканчивая периодом реформ 1990-х Советский Союз оказывал братскую помощь Монгольской Народной Республике в целях скорейшего подъёма экономики и народного хозяйства. Советские специалисты создавали школы, поликлиники и коммуникации, поднимали науку, промышленность и сельское хозяйство. В этом мощном проекте принимал участие и наш герой — строитель Ахмед Ужахов.

Ахмед Ужахов родился в 1954 году в г. Караганде Казахской ССР. Его отец Абдул-Кадыр Ужахов в 20-летнем возрасте остался без отца, и на его плечи легли заботы о большой семье, в которой помимо матери и бабушки были ещё четыре сестры. Ему приходилось нелегко, он работал прицепщиком тракториста, шахтёром по добыче угля и руды, но потом стал начальником снабжения, был начальником лесного хозяйства, начальником дорожной службы и т. д. Абдул-Кадыр был образованным и разносторонним человеком, разбирался хорошо в политике, много читал, любил классическую литературу. Хорошее образование Абдул-Кадыр смог дать и своим сёстрам, которые стали известными в республике людьми.

Так, Фатима работала специалистом на радиотехническом заводе в Грозном; Тамара окончила Московский государственный университет, аспирантуру в Гаване, защитила кандидатскую по философии и долгие годы работала в Чечено-Ингушском, затем в Ингушском государственном университете. Аза окончила исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, работала в школе педагогом и завучем. Роза — кандидат филологических наук, окончила Чечено-Ингушский государственный университет.

В 1957 году семья Ужаховых вернулась не родину. Здесь после окончания школы Ахмед поступает на строительный факультет на вечернее отделение нефтяного института г. Грозного. Днём трудится рабочим в управлении Дорснаба. Но учёба прерывается службой в рядах Советской армии с 1972 по 1974 год, после которой он продолжает своё образование и в 1980 году завершает учёбу с получением специальности инженера-строителя.

В этом же году он устраивается на работу в СМУ-1, затем уже в переименованную организацию ДСК (домостроительный комбинат), где занимается монтажом жилых крупнопанельных домов. Потом работает в должности мастера, прораба, старшего прораба и в чине начальника СУ (строительно-монтажное управление при ДСК).

В 1985 году квалифицированного специалиста, имеющего определённый опыт в строительной отрасли, руководство партии командирует в Монголию, как мы уже отметили выше, для строительства в этой стране социализма. В числе других специалистов он участвует в строительстве известково-цементного завода, горно-обогатительного комбината, водоводов и других объектов народного хозяйства. Работает Ужахов в Монголии до 1990 года, начала демократической революции в этой стране. Потом возвращается на родину. Вскоре и здесь, в городе Грозном, где он проживал, начинаются политические потрясения, повлекшие за собой две военные чеченские кампании.

Так в 1994 году семья Ахмеда Ужахова оказывается на исторической родине. Молодой Республике Ингушетия очень нужны были квалифицированные профессиональные кадры. Ахмед Абдул-Кадырович становится генеральным директором строительной фирмы ООО «Монолит», которая занимается строительством ряда важных государственных строительных объектов в республике. Это здание университета в Крепости г. Назрани, Мемориальный комплекс жертвам репрессий, газопроводы «Мужичи — Алкун», «Эзми — Джейрах — Ляжги — Хули», инженерные сооружения в г. Магасе, здание статуправления в г. Магасе и ряд других объектов.

В 2004 году Ахмед Ужахов переезжает работать в Москву, где занимается строительством многоквартирных жилых домов. Через четыре года он строит дома в городе Новороссийске.

В списке его заслуг числятся и объекты стратегической важности для России. Так, в Абхазии он строил погранзаставу и здание управления ФСБ. В городе Анапе выполнял работы по реконструкции береговой охраны ФСБ России. По линии строительства объектов ФСБ он работал и в городах Ярославль и Владимир.

В 2017 году Ахмед Ужахов возвращается в столицу, где занимается строительством 25-этажных многоквартирных жилых домов.

Его многолетний труд и заслуги перед Отечеством отмечены многочисленными грамотами и благодарностями, а также орденом Трудового Красного Знамени Монголии и медалью «За помощь Абхазии».

Семья: супруга Людмила Идрисовна Мерешкова, дети — Тамерлан, Абдул-Кадыр, Луиза, Мадина, Халимат.

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