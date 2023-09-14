Но в череде этих испытаний были и радостные события. Это великая Победа над фашизмом, в которой была и его немалая заслуга; восстановление Чечено-Ингушской Республики в 1956 году и возвращение на родину, хотя многие политики пророчили им вечное проживание на чужбине; консолидация народа в борьбе за свои права и независимость, проявляемая в разных формах в течение многих десятилетий, и как результат — закон о реабилитации репрессированных народов и образование ингушской государственности. И, конечно же, на протяжении более четверти века радовала нашего героя созидательная деятельность на благо народа.

Удивительно стойкое было старшее поколение ингушей, которое, пройдя через эти сложные перипетии жизни, до конца своих дней оставалось непоколебимым, достойным и благородным.

Ахмет Османович Султыгов — участник двух войн — Великой Отечественной и Советско-японской, спецпереселенец, участник движения за восстановление попранных прав ингушского народа и национального движения за восстановление Ингушской Республики, депутат второго съезда ингушского народа, строитель — созидатель мирного жизнеустройства.

Ахмет Султыгов родился в 1917 году в семье Османа Султыгова и Мисли Зязиковой, родной сестры Идриса Зязикова, первого руководителя Ингушской автономной области. В семье было три сына и три дочери. Жили они в селении Яндаре Назрановского района. Родители видели в учении светлое будущее для своих детей, потому дали образование всем, а сыновьям дали возможность получить высшее и среднее профессиональное образование. Так, старший сын Умат-Гири Султыгов выучился и работал до выселения (1944 года) главой сельского поселения Яндаре. Второй сын, Бятал-Гири Султыгов, стал директором сельской школы. Третий сын, Ахмед Султыгов, выучился на военного строителя.

После окончания школы в 1936 году Ахмет Османович поступил в Северо-Кавказский институт цветных металлов (ныне Северо-Кавказский горно-металлургический институт). По окончании второго курса он увидел объявление в газете, что идёт набор студентов в Военно-инженерную академию имени Куйбышева в Москве. Профессия военного всегда притягивала к себе сильных и мужественных людей, а тут ещё была возможность освоить военную профессию, которую можно в любое время переквалифицировать на гражданскую. С такими мыслями он отправил документы, а вскоре пришёл вызов на его имя.

Так, в 1938 году он стал студентом Военно-инженерной академии г. Москвы.

Боевая слава Ахмета Султыгова в годы Великой Отечественной войны

Начало Великой Отечественной войны застало Ахмета Султыгова и его сокурсников на западной границе, где по заданию наркома обороны студенты четвертого курса фортификационно-строительного факультета были привлечены к строительству оборонительных укреплений. Немного опережая события, скажем, что участие своих студентов и выпускников в Великой Отечественной войне, их мужество и стойкость, отчаянная борьба за Отчизну подробно описаны в книге «160 лет военно-инженерной ордена Ленина Краснознамённой академии имени Куйбышева» (М., 1979). Так академия отдала дань памяти и уважения своим бывшим ученикам, имена которых высечены на мраморе в мемориальном зале Военно-инженерной академии.

«Железный характер, мужество и героизм проявили оставшиеся в живых выпускники курса, боевая деятельность которых отмечена многими советскими и зарубежными наградами», — написано в книге. Здесь же есть строки, посвящённые и нашему соотечественнику: «А. О. Султыгов начал войну помощником начальника штаба саперного батальона и встретил Победу на ответственном посту в штабе инженерных войск армии. За успешное выполнение задания в ходе Ясско-Кишинёвской операции он награжден орденом Ленина».

Надо сказать, что среди однокурсников Ахмета Султыгова было три Героя Советского Союза, в числе которых маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР — первый заместитель министра обороны СССР (1977-1984) Н. В. Огарков, а также герои войны Г. Г. Тарасов и В. А. Рувинский. Несомненно, ряд героев войны этого выпуска мог бы пополнить и наш земляк Ахмет Султыгов. Он не раз показывал на фронте чудеса храбрости, мужества и стойкости. А в 1944 году за подрыв моста, благодаря которому был сорван план контрнаступления немецкого командования на Кишинев, командир дивизии полковник Сазонов лично озвучил перед всем строем, что будет ходатайствовать о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Но сбыться тому не дала строка «национальность» и сложившееся по милости Сталина понятие о неблагонадёжных народах. И вместо присвоения Героя в воинскую часть пришёл приказ об отзыве с фронта представителей ингушского и чеченского народов.

Попал под «раздачу», несмотря на все свои заслуги, и Ахмет Султыгов. Его вместе с другими земляками отправили в качестве «ссыльного» работать на один из военных заводов. Ахмет Османович никак не желал мириться со своим положением. Бойцу, столько дней и ночей мужественно противостоявшему фашистам на полях сражений, было унизительно и крайне оскорбительно работать на заводе «ссыльным» только за то, что кто-то там наверху придумал сделать из него «врага». Он писал письма Верховному главнокомандующему с просьбой разрешить ему вернуться на фронт. И вот, после третьего обращения его услышали, но отправили на Дальний Восток, где в то время Советский Союз находился в состоянии войны с Японией.

Из статьи «Человек, воин, труженик» (А. Сагов)

О фронтовых перипетиях, подвигах и наградах Ахмета Султыгова очень ярко и подробно написал в своё время в статье под заголовком «Человек, воин, труженик» в газете «Голос Чеченской республики» (от 17 мая 1997 г.) его друг и родственник Алаудин Сагов.

Приводим текст с небольшими изменениями:

«Первый день войны Ахмет Султыгов встретил в Эстонии, на озере Эзель. Воевал на Калининском фронте. Первое ранение получил в г. Холм.

В феврале 42-го при выполнении боевого задания от командира дивизии — построить наблюдательный пункт на безымянной высоте за одну ночь под огнем противника — он получил второе ранение, но, несмотря на это, не покинул поле боя и продолжил руководить операцией до конца. За этот подвиг Султыгов был награжден медалью «За отвагу».

— В 1943 году немцы отступали по всему фронту за Днепр, — рассказывал Ахмет Султыгов. — Наша дивизия, не имея переправочных средств, приостанавливала наступление. Получаю задание от командования: изыскать средства для переправы дивизии. Приняв решение изготовить деревянный десантный парк, я организовал около 300 человек местного населения, с помощью которых раньше срока было изготовлено и спущено на воду два комплекта переправочных средств — не только для своей дивизии, но и для соседней. Под огнем противника, неся потери в живой силе и технике, две дивизии были переправлены через Днепр для продолжения наступления. (За выполнение этой операций Ахмет Султыгов был награжден орденом Отечественной войны первой степени.)

Весной 1944-го, когда дивизия перешла границу Румынии и окопались под г. Яссы, от советской разведки стало известно, что немцы усиленно перебрасывают живую силу и технику через Яссы на Кишинев по железнодорожной магистрали Яссы — Кишинев. Командир дивизии поставил Ахмету Османовичу, как командиру саперного подразделения, задачу: взорвать железнодорожный мост на магистрали Яссы — Кишинев, это примерно 50-60 км в тылу врага. Ахмет отобрал лучших бойцов — 20 человек, и на закате солнца вышел в поход. На каждом бойце было по 20 кг взрывчатки — это кроме оружия и продовольствия. Благополучно перейдя линию фронта, они добрались до места назначения. Мост длиною 50 метров охранялся одним румынским солдатом, которого они взяли в плен. Операция проходила по строго намеченному плану. В течение одного часа мост и полотно по 100 метров по обе стороны были заминированы.

— Я со своим ординарцем Хайрулиным остался зажигать бикфордов шнур, — вспоминал Ахмет Османович, — остальных бойцов вместе с пленным отвел в лес занять боевую позицию в случае внезапного нападения врага. Спустя некоторое время по моей команде Хайрулин зажег шнур. Мы с ним только успели отбежать, как мост взлетел на воздух. Немцы кинулись, но нас уже там не было. Но на четвертую ночь при переходе линии фронта нас обнаружили немцы. При перестрелке мы потеряли одного бойца, был убит и наш пленный. По данным разведки, немцы восстанавливали этот мост 8 суток. Таким образом мы сорвали план контрнаступления немецкого командования на Кишинев. А по прибытии в часть, в присутствии начальника штаба Позднышева и замполита Водолагина, бойцы подхватили меня и стали подбрасывать вверх, аж три раза. За эту операцию меня наградили орденом Ленина, хотя полковник Сазонов, командир дивизии, перед всей частью озвучил, что за этот подвиг он лично будет ходатайствовать о присвоении звания Героя Советского Союза. Но дали орден Ленина.

Я спросил Ахмета Османовича: «Так «звездочку» почему не дали?». Он ответил: «Ээ, хьо дукха вахарг (чтобы ты долго жил), не забывай, что это был 44-й, а я ингуш, значит, из врагов народа. Спасибо и за «Ленина».

Третье ранение Ахмет Султыгов получает в селении Кандратешт (Румыния) при нападении фашистов на штаб в марте 1944 года. Но летом 1944 года (а перед этим, в феврале, прошла депортация ингушского народа) его отзывают с фронта как представителя народа, объявленного врагом, и отправляют в Новосибирский военный округ, и лишь после трёх письменных обращений к Верховному главнокомандующему возвращают на фронт, на Дальний Восток, где он принимает участие в Советско-японской войне».

Заканчивает Ахмет Османович войну на ответственном посту в штабе инженерных войск Советской армии в 1946 году. Он возвращается в Военно-инженерную академию и продолжает учебу, прерванную в годы войны. Через год дипломированный военный строитель едет в Казахстан, к своим родным. Он хотел продолжить военную службу, но планы его были сорваны репрессивной политикой Сталина. Дорога ему в военное ведомство уже была перекрыта...

Надо отметить, что каждый год выпускники Военно-инженерной академии, однокурсники Ахмета Султыгова, собирались на День Победы в Москве, на Воробьёвых горах, куда их приглашал лично каждого начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР Николай Огарков.

Боевые награды Ахмета Султыгова: орден Ленина; орден Отечественной войны I степени; медали — «За отвагу», «За победу над Германией 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». Три благодарности от имени Верховного главнокомандующего.

Все документы и награды Ахмета Султыгова находятся в Ингушском государственном музее краеведения в г. Назрани.

Ахмет Султыгов на полях строительства мирной жизни

После окончания вуза Ахмет Османович едет к своим родным, но не на родину, а в Казахстан. Военно-инженерная академия дала своим слушателям хорошую теоретическую подготовку и выпускала специалистов широкого профиля, а опыт инженерных работ, полученный на фронте, пригодился отчасти на гражданке.

В депортации Ахмет Османович работал в Чимкентской области, прошёл все этапы профессионального становления — от мастера, прораба, старшего прораба до главного инженера комбината производственных предприятий. Строил как гражданские, так и военные объекты.

В 1957 году семья Султыговых возвращается на родину. Ахмета Османовича, члена компартии, назначают начальником СМУ-5 в г. Грозном, затем начальником ПМК-5 «Чечингреспотребсоюза», который находился в прямом подчинении треста города Ставрополя. Здесь на этой должности он работает 26 лет, до выхода на пенсию в 1983 году, с безупречной репутацией ответственного, высокопрофессионального руководителя.

За годы его работы в строительной отрасли было построено большое количество социальных и промышленных объектов, в их числе: головной офис управления «Чечингреспотребсоюза» в г. Грозном; средняя школа № 13 в г. Грозном; хлебозаводы и консервные заводы по всей территории бывшей Чечено-Ингушетии; здание кооперативного техникума в г. Грозном; дома культуры в сёлах и городах республики; объекты социально-культурного назначения; объекты потребительской кооперации — магазины, торговые павильоны, рестораны, столовые и т. д, а также здание центрального универмага в г. Назрани, которое до современной России было одним из красивейших зданий города.

Ахмет Султыгов — ветеран труда. За многолетний труд и профессиональную деятельность имел множество благодарностей, поощрений, в том числе и почетных грамот.

Общественно-политическая деятельность военного строителя, мирного созидателя Ахмета Султыгова

Помимо своей профессиональной занятости Ахмед Османович занимался и общественно-политической деятельностью, был в числе активистов, кто боролся за восстановление попранных прав депортированных народов и воссоздания Республики Ингушетия, в числе тех, кто подписался под известным письмом «О судьбе ингушского народа» в ЦК КПСС в 1972 году.

— Я помню, как они собирались у нас дома в Грозном и что-то серьёзно обговаривали. Мы, дети, были в полном неведении, — вспоминает его сын, Руслан Ахметович, — нас не допускали к такого рода обсуждениям, всё было за завесой тайны. И вот меня, студента четвертого курса, решили командировать с письмом в Москву, где меня должен был встретить наш земляк. Отец дал мне подробную инструкцию, но утром что-то пошло не так. Ночью произошло убийство, то ли случайная смерть одного из лидеров движения, и поездку отложили. В следующий раз выбор пал на другого человека.

Письмо, как известно, получило резонанс в партийном руководстве ЧИАССР и СССР. Всех активистов, авторов, подписчиков обвинили в организации митинга, который проходил в Грозном в январе 1973 года, исключили из партии, лишили работы и подвергли гонениям. С Ахметом Султыговым провели короткую беседу и оставили на своём рабочем месте. Это было удивительно, но был факт, может быть, учли его боевые заслуги.

В конце 80-х Ахмет Султыгов вновь становится в ряды деятелей за воссоздание Республики Ингушетия. Он в числе избранных 800 делегатов на съезд ингушского народа, получивший название «Второго съезда», который прошёл в г. Грозном в сентябре 1989 г.

Но через пару лет случилось самое страшное — произошли трагические события осени 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, в результате чего из сёл Пригородного района и города Владикавказа были изгнаны тысячи мирных жителей ингушской национальности. Ахмет Султыгов тяжело пережил эту трагедию. Как и другую, не менее трагичную судьбу Чеченской Республики, где следом, через пару лет, начались боевые действия. Ахмет Османович категорически отказался покидать город Грозный, ставший ему родным и близким, несмотря на то, что он постоянно подвергался бомбёжке. Такого двойного предательства власти не выдержало сердце фронтовика, строителя и созидателя, человека с глубоким чувством справедливости.

Он ушёл из жизни в 1996 году. Похоронили ветерана в родовом селении Яндаре. Улица, где он родился и жил, где живут его родственники сегодня, с гордостью носит его имя — имя Ахмета Султыгова.

Родные и близкие вспоминают Ахмета Султыгова как «человека большого ума, доброты и душевной щедрости», «мужественного солдата и отличного строителя», «всегда улыбчивого, бесконечно доброго и прекрасного собеседника».

«Он был Человеком слова и дела, — дополняет его сын, Руслан Ахметович, — правильный и ответственный, презирающий ложь и лицемерие».

Семья: супруга — Хайбат Хумадовна Ведзижева; дети — Лида, стоматолог; Руслан и Тимур — нефтяники.

Запись в боевом листе капитана Ахмета Султыгова

«Ахмет Османович Султыгов, 1917 г. р., уроженец с. Яндаре Назрановского района Ингушетии. В Красной армии с 1938 г. На фронте с июня 1941 г. Слушатель Военно-инженерной академии им. Куйбышева (г. Москва). Воевал в составе 690-го отдельного саперного батальона 3-й ударной армии (1942 г., октябрь 1943 г., июнь), 228-го мотоинженерного батальона 39-й армии (1943 г., июнь 1944 г., август), саперного батальона 373-й стрелковой дивизии 52-й армии (1944 г., август 1945 г., июнь). Участник войны с Японией, уволен в запас в июле 1946 г. с должности полкового инженера, помощника начальника инженерной службы армии (345-й зенитно-артиллерийский полк Дальневосточной армии).

С 1942 г. — старший лейтенант, с июня 1943 г. — капитан.

Награды: медаль «За отвагу» (апрель, 1943 г.); орден Отечественной войны I ст. (ноябрь, 1943 г.). В декабре 1944 г. командир 2-й саперной роты 439-го отдельного саперного батальона 373-й стрелковой Миргородской краснознаменной дивизии 52-ой армии (2-й Украинский фронт), капитан Ахмет Османович Султыгов за блестяще выполненную боевую операцию и «за проявленные мужество и героизм» был представлен к высшей награде СССР — ордену Ленина (награжден Указом Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.).

С 19 по 22.03.1944 г. в районе гор. Ямполь успешно организовал переправу частей дивизии через Днестр. 28-29 марта 1944 г. во главе группы саперов проник в тыл противника на 20 км и взорвал ж.-д. полотно и мост западнее станции Карашед-Сад на линии Кишинев — Унгена, разрушив до 150 м железнодорожного полотна. 1 апреля 1944 г. со своей ротой саперов успешно отбил контратаку противника у деревни Кондратешти Корнейштенского района Кишиневской области, тем самым предотвратив опасность окружения штаба дивизии. Во время этого боя Султыгов был ранен, но не оставил поле боя до полного разгрома вклинившегося противника».