Всегда помогал по хозяйству матери и стоял по правую руку с отцом. К тому же успевал учиться хорошо. Был подтянутым, всегда вежливым, учтивым и крайне старательным. Он от природы рос одарённым, любознательным и способным мальчиком, поэтому учёба ему давалась легко.

В депортации семья Ужаховых жила в Целиноградской области. В первую же весну отца семейства арестовали. Он по натуре был человеком принципиальным и по идейным соображениям отказался идти в колхоз. А такое самовольство власть не прощала. Матери потом долго пришлось обивать пороги разных кабинетов, пока она не добилась освобождения мужа, пешком исходила несколько десятков километров туда и обратно в районный центр, оставляя малолетнего Ахмета дома одного.

Общеобразовательную школу Ахмет окончил в 1955 году и поступил в политехнический институт в городе Фрунзе. Ему повезло больше, чем его предшественникам, желающим учиться в вузах. После смерти Сталина были сняты некоторые ограничения с репрессированных, и потому не было препятствий для Ахмета продолжить учёбу в вузе.

В 1957 году семья Ужаховых возвращается на родину. Ахмет переводится в Грозненский нефтяной институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство». В тот год с ним учились Якуб Куштов и Абукар Гудиев. Их было всего три ингуша из 51 студента. Все они позже стали известными в республике специалистами. А нефтяной институт стал для Ахмета не только альма-матер, но и на долгие годы местом, где он работал и занимался наукой.

Свою профессиональную трудовую деятельность Ахмет Ужахов начинает сразу же после окончания вуза. В 1961 году работает мастером, потом прорабом на различных строительных площадках в городе Грозном. Но он тяготел к наукам. «Это был человек колоссального ума и неуёмной трудоспособности», — говорили о нём знакомые, бывшие коллеги и все, кто его знал.

Через пару лет работы на строительных площадках, Ахмет Магометович поступает в аспирантуру Ростовского инженерно-строительного института. В 1967 году он блестяще защищает диссертацию на получение степени кандидата технических наук.

Домой Ахмет Магометович возвращается уже не в строительную организацию, а в Грозненский нефтяной институт, где на кафедре сопротивления материалов устраивается на работу ассистентом. Здесь же он занимается педагогической деятельностью и дослуживается до ученой степени доктора наук.

В 1983 году в Институте механики Академии наук Украинской ССР в Киеве Ахмет Магометович защищает диссертацию на получение ученой степени доктора физико-математических наук, где из 18 человек членов учёного совета лишь один остался в числе воздержавшихся. Ахмет Магометович становится доктором физико-математических наук.

«Это был на тот момент единственный доктор физико-математических наук в этом институте, — говорит его бывший студент Белан Чахкиев, — и второй после академика Миллионщикова, имя которого носил нефтяной институт. Со мной учились Джабраил Марзиев, Бадруддин Беков и другие ребята, и мы очень гордились им. В те годы стать доктором было очень трудно. Это сегодня степени, звания получают с лёгкостью. А тем более ингушу. В те годы и преподавателей ингушской национальности было мало. А Ужахов был глыбой. С ним считались все. Его ценили коллеги, уважали студенты. Он был требовательным, честным и порядочным человеком. Схалтурить у него не получалось. Оценка „по знакомству“ у него не проходила. Доброе дело Ахмет Магометович видел в том, чтобы студент получил хорошие знания. Потом они за это бывали ему благодарны.

Как-то к ним приехал родственник. Он был из числа тех, кто хотел „оценку по блату“, но не тут-то было. Пришлось учить предмет. А потом благодаря полученным знаниям, едва приступив к работе, он успешно прошёл критерий отбора и за короткий срок стал начальником участка. Сразу прибежал с благодарностью к своему учителю. Потом часто отмечал позитивное значение его принципиальности в вопросах получения знаний. Таких примеров в жизни Ахмета Ужахова было много. Вот такой он был человек!»

«Опять плагиатство, ещё какое!»

А делом всей его жизни была наука. Ночи напролёт сидел он над своими замысловатыми формулами, исписывая пачками бумагу. Его научные изыскания, статьи регулярно печатались в разных научных журналах и в периодической печати, в том числе и в журнале «Архитектура и строительство». В физико-математической науке появилось даже понятие «метод Ужахова», или, как это принято говорить иначе — «школа Ужахова». На его работы ссылались молодые исследователи. К сожалению, его трудами пользовались и нечистые на руку учёные — «плагиатчики», и, несмотря на свою занятость, Ужахову приходилось бороться с такого рода явлениями и всегда удавалось доказать факт плагиата.

Но последний удар он не выдержал. Ахмет Магометович долгие годы работал над своей монографией. Казалось, всё уже было готово. Сын Магомед собрал необходимую сумму для издания книги. Но из очередной поездки в столицу он вернулся очень расстроенным. «Опять плагиатство, и ещё какое! — сказал он и больше ничего не стал рассказывать. Через две недели его не стало. Врачи диагностировали острую форму онкологии.

«Либо наука, либо служитель партии»

Ахмет Магометович был ответственным и целеустремленным человеком, серьёзно занимался наукой. В учёном мире с ним считались. Знали цену его научным изысканиям. Он открыл метод получения обивки для космических кораблей, превышающий по качеству в 500 раз уже использовавшийся в космической отрасли.

Увидев в исследователе Ужахове далеко идущую перспективу, московский учёный с большим именем предложил ему поработать в головном институте по исследованию и использованию космического пространства, но поставил перед ним серьёзную дилемму. Ахмет Магометович должен был разделить с ним собственные научные открытия, подписаться в соавторстве и поставить своё имя на второе место. Иначе говоря, пойти на компромисс с честью и совестью в угоду известному учёному. Продать своё имя за обещанную в обмен на это «зелёную улицу», квартиру в престижном районе столицы и прочие блага. Он на такое предательство по отношению к самому себе, к своим жизненным принципам никогда бы не пошёл.

Был ещё один случай в 80-х годах, когда он не смог пойти против своих жизненных принципов. Ему предложили на два года рабочую командировку за границу — это была возможность увидеть мир за пределами страны и поправить своё материальное положение. Он был готов. В Москву уже отправили пакет документов. Но пришёл ответ, что Ужахов обязательно должен состоять в членстве компартии. Не возражали против его принятия и в райкоме партии. Нужно было только его согласие. Но Ахмет Магометович сказал категорически: «Нет! На двух стульях не усидишь. Либо наука, либо служитель партии».

Жизнь учёного на «до» и «после»

Жизнь учёного Ахмета Ужахова, как жизнь многих людей переломного периода 90-х годов можно разделить на «до» и «после». Если раньше он шёл к своей цели, зная, что его открытия, его труды востребованы народом, теперь же эта уверенность гасла с каждым часом. Но разом бросить всё, чем он занимался всю свою жизнь, было невозможно. Он продолжал работать, веря, что делает своё дело для народа, и он оценит его труды. Но в этой новой эпохе он, как и многие другие, остался невостребованным.

Развалилась страна, развалилась республика, затерялись идеи.

До 1993 года Ахмет Ужахов работал ещё на кафедре сопротивления материалов в Грозненском нефтяном институте. Потом наступили тяжёлые времена. Чтобы прокормить свою семью, учёному некоторое время пришлось работать на консервном заводе начальником участка. Потом не стало и этого. В Грозном ухудшалась политическая обстановка.

В 1997 году семья Ужаховых переехала в Ингушетию.

Пару лет Ахмет Магометович работал на строительстве газотурбинной станции в селении Плиево, а далее доктор физико-математических наук оказался невостребованным. Не нашлось ему места и в Ингушском государственном университете. «Старому гвардейцу, с его прямолинейностью и принципиальностью работать в новой системе, где не стыдно было „урвать“, „заплатить“, низко поклониться, стучать в кабинеты, поступаться со своими ценностями, было не в честь, — говорят родные, — к тому же его ученая степень была выше, чем у руководства вуза, и, разумеется, он бы составлял им опасную конкуренцию. Потому он не нашёл себя среди них. А он хотел служить народу и верил в эту идею, как младенец. Для него смысл слов „служить народу“ — был искренним, если не сказать божественным. Он никогда не апеллировал такими выражениями ради достижения каких-то земных благ».

Ахмет Ужахов — автор многих научных статей и нового перспективного научного направления в механике. За заслуги перед Отечеством и за многолетний плодотворный труд он не раз награждался почётными званиями, благодарностями, грамотами, поощрялся премиями. Ахмет Магометович был участником 13-го Международного конгресса теоретической и прикладной механики в Москве, который проходил в 1972 году; 4-го Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике в Киеве (1976 г.); Всесоюзного симпозиума «Ползучесть в конструкциях» в Днепропетровске (1982 г.); 3-й Всесоюзной конференции по линейной теории упругости в Сыктывкаре (1989 г.).

Он ушёл из жизни в 2003 году, оставив о себе память как о хорошем и добропорядочном человеке, достойном учителе, настоящем учёном и лучшем отце для своих детей и внуков, для своей большой родни.

Воспоминания Раисы Ужаховой

«Он был хорошим семьянином, — говорит супруга Раиса Ужахова, — был заботливым сыном и отцом. Справедливым, строгим и глубоко порядочным. Девочек баловал, но к мальчику, как мне всегда казалось, он был слишком строг. Хотя я понимала, что он воспитывал в нём настоящего мужчину. Когда его ровесники гоняли на поле мяч, он вместе с отцом строил дом, таскал песок, кирпич, заливал бетон, с грустью поглядывая на своих друзей. Мне по-матерински было его жаль, но Ахмет был непреклонен в вопросе воспитания сына. Он, правда, поощрять тоже умел. Помню, после этих трудовых будней повёз его на море. Когда сын принёс ему свой первый заработок, Ахмет сказал: „Смотри, если нарушишь ради денег закон Божий или закон юридический, забудь, что у тебя есть отец“. Я же поспешила вмешаться и дополнить его слова: „Не знаю, как это у тебя получится, но если семью не сможешь обеспечивать материально, забудь и меня“. Это было, конечно же, сказано с некой иронией, но Магомед смог выполнить обе заповеди, да и времена уже другие были. И я благодарна судьбе за всё. За такого мужа, как Ахмет, за детей, которые выросли достойными его памяти».

Династия строителей Ужаховых

Надо сказать, что в семье Ужаховых сложилась определённая династия строителей. Если наукой строительной занимался доктор физико-математических наук Ахмет Ужахов, то его супруга Раиса Ужахова (Газдиева) по профессии инженер-строитель. В 1974-м она окончила Грозненский нефтяной институт. Долгие годы работала в проектном институте в Грозном, начинала с техника и дослужилась до должности инженера проектного отдела и ведущего специалиста. Когда шло восстановление Грозного после первых военных действий в Чечне, Раиса Зубаировна работала в должности ведущего инженера в проектном институте «Грозгипронефтехим» до 1997 года.

С 2000 по 2011 год работала в Госстрое Ингушетии, затем в Министерстве строительства республики в должности главного специалиста. Сегодня она на заслуженном отдыхе.

Сын Магомед Ужахов в 1991 году окончил факультет «Промышленное и гражданское строительство» Грозненского нефтяного института. Работал в Грозном в одной из строительных организаций. В 1995-1996 годах, будучи прорабом, принимал участие в восстановлении разрушенного хозяйства города Грозного. С 2002 года Магомед Ахметович работает руководителем государственного автономного учреждения «Республиканский центр ценообразования в строительстве Республики Ингушетия».

Дочь Мадина Ужахова в 1993 году окончила факультет «Промышленное и гражданское строительство» Грозненского нефтяного института. Работала на кафедре информатики Грозненского нефтяного института младшим научным сотрудником. После событий в Чечне уехала из страны, живёт с семьёй в Германии.

Братья Хамзат и Тамерлан Ужаховы продолжают династию строителей — учатся в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) на факультете «Промышленное и гражданское строительство».