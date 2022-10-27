Благотворительность

В поддержку военнослужащих на Украине

Акция, организованная Союзом женщин России

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На днях, в целях поддержки военнослужащих на Украине, Ингушским региональным отделением Союза женщин России была проведена благотворительная акция. Активистки организовали сбор посылок, в которых находились все необходимые вещи для служащих. Это медикаменты, теплые носки и многое другое, что так необходимо для тех, кто сегодня защищает границы Родины.

Активное участие в акции приняли различные образовательные учреждения, организации, а также волонтёры, которые не остались в стороне от общего дела. Ребята помогали как в сборе груза, так и в отправке ее адресатам.

«Я думаю, — говорит руководитель регионального отделения Союза женщин России Мадина Ужахова, — с доставкой тоже не возникнут у нас проблемы. Всё необходимое для наших солдат нами собрано, упаковано должным образом. Надеемся, что эти посылки хоть немного согреют их души».

Помимо всего прочего, маленькие жители республики вложили в эти посылки свои письма солдатам и офицерам с самыми теплыми пожеланиями.

Надо сказать, это не единственная помощь, которая оказывается данной организацией, и ограничиваться этим женщины не планируют. В планах на будущее у них — собрать продуктовые наборы.

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