Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», партийцы выразили врачам слова благодарности за их самоотверженный труд.

«Врачи стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Уже не первый год они спасают наши жизни, защищая от тяжелого заболевания. Мы очень ценим труд врачей и понимаем, насколько нелегко им работать в этот сложный для всех период», — сказал Харон Саутиев.

В свою очередь врачи выразили слова благодарности за поддержку медицинского персонала в столь непростое для них время.

В Ингушетии продолжает свою работу волонтерский центр. Добровольцы, входящие в его состав, в случае необходимости готовы организовать доставку продуктов питания, лекарств и медицинских средств, оказать консультационную, юридическую и другую поддержку. Обратиться за помощью можно через колл-центр: +7-873-455-17-43, +7-873-455-14-78.

Во время первой волны коронавируса все делалось с колес, далеко не сразу формировались базы добровольцев и партнеров. Сегодня накопленный опыт помогает расширить эту сетку. К волонтерской работе подходят творчески, что говорит о том, что в четвертую волну работа уже более структурирована.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» открылся в марте прошлого года в Калуге. Затем открылись и другие в течение месяца в каждом регионе России. Центры объединили свыше 100 тысяч волонтеров. За период пандемии была оказана помощь миллионам гражданам и медикам.

Как сообщает сайт «Единой России», в первую волну COVID-19 больницам передали около 200 легковых автомобилей для доставки медиков к пациентам, а также реанимобили для наиболее пострадавших от эпидемии регионов. Были переданы защитные костюмы для врачей и средства индивидуальной защиты для россиян. Кроме этого, ЕР с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в процессе благотворительной акции «Помоги учиться дома» передали для школьников из нуждающихся семей свыше 500 тысяч компьютеров и планшетов.