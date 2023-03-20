Стихийный сход жителей собрался после появления в популярных социальных сетях информации о безжалостной вырубке зеленых насаждений в красивом месте для самовольного захвата земли и последующего строительства торгового объекта. Люди требовали разъяснить ситуацию и наказать виновных по всей строгости закона. К собравшимся приехали глава сельской администрации Аслан Чакиев, сотрудники правоохранительных органов.

«Кто-то пришёл сюда под покровом ночи и спилил деревья, украшавшие эту местность, хотя мы ранее предостерегали от незаконных действий, говорили, что не позволим захватить участок и что-либо здесь строить. Молодые люди, активисты, которым небезразлична судьба населенного пункта, вышли и предупредили этого человека о том, что это общественная территория. Но, несмотря на это, деревья были спилены и увезены до рассвета, даже веток не оставили», — сказал на собрании глава сельского поселения Аслан Чакиев.

Руководитель муниципалитета отметил, что администрация, общественный совет, имам мечети, духовенство занимаются этим вопросом. Все единодушно осудили этот поступок. Многие оставили свои дела и пришли отстаивать эту территорию от преступного посягательства.

«Власть и общественность едины в этом вопросе. На месте вырубленных деревьев посажены саженцы. Обращаюсь к тем, кто натворил это безобразие, — оставьте это место в покое, эту землю, лесополосу, если не хотите проблем. Власти будут выделять участки только тем, кому они положены. Нужно 20-30 лет, чтобы посаженное дерево выросло. Вырубка насаждений — это большой ущерб экологии. Со стороны власти будут приняты все необходимые меры воздействия и наказания в отношении виновных лиц, сомнительные бумаги, которые каким-то образом сделал нарушитель, будут аннулированы, чтобы другим неповадно было. Я призываю не захватывать земли, не слушать разные разговоры. Напрямую обращайтесь ко мне. Я всегда на связи, сообщайте о вопиющих случаях, будем реагировать, пресекать жёстким образом такие попытки и наказывать виновников. Будем информировать о проводимой работе сельчан, разъяснять ситуацию», — добавил руководитель села.

Как сообщил имам мечети с. п. Нестеровское Адам Шутуров, сегодня же была проведена встреча с местным жителем, который признался в вырубке деревьев и принес свои извинения перед общественностью за свой необдуманный поступок.

«Мы встречались с ним, после молитвы он пришел к нам, когда мы его позвали. Откровенный разговор проходил в администрации, он осознал свои ошибки, признал вину, понял, что поступил неправильно, принес свои извинения перед жителями. Он заявил, что пошел на поводу у лиц, которые ввели его в заблуждение. Мужчина просил простить его за то, что нанес ущерб экологии, селу. Обещал возместить урон, искупить вину, выразил намерение принимать активное участие в озеленении населенного пункта», — сказал религиозный деятель.

По итогам схода власти и общественники приняли решение совместно пресекать варварские захваты земель в населённом пункте, адекватно реагировать и противодействовать этому негативному явлению.