«Единая Россия»

Контроль качества

Активисты ингушской ячейки партии «Единая Россия» проверили качество строительства детского сада в селе Инарки

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детский сад в селе Инарки

Единороссы из парламента Ингушетии вместе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Малгобекском районе проверили ход строительства нового детского сада на 220 мест в селе Инарки.

Депутаты Народного собрания Мустафа Цуров и Харон Саутиев оценили строительно-монтажные работы на объекте, благоустройство прилегающей территории, продолжающиеся работы по монтажу оборудования.

— Возведение детского сада практически завершено, — рассказал газете «Ингушетия» Мустафа Цуров. — В детском саду созданы все условия для воспитания и развития детей: оборудованы многофункциональные залы, современные пищеблоки и медицинские блоки, просторные групповые и спальные помещения. Есть кабинет музыки и спортзал со всем необходимым для занятий инвентарем.

Добавим, что в рамках проекта «Партийный десант» активисты из партии «Единая Россия» продолжают контролировать выполнение Народной программы, организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ на них, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.

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