Акция направлена на исполнение желаний заслуженных учителей Российской Федерации возрастом более 70 лет, добившихся успехов в профессиональной деятельности.

Общественники вручили филологу с многолетним стажем, заслуженному работнику культуры серию книг «Владыки Рима» — цикл произведений от известной писательницы из Австралии Колин Маккалоу.

«Руслан Туганович работает в системе образования с 1964 года. Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст и слабое здоровье, он обучает детей из общеобразовательной школы № 2 сельского поселения Экажево основам безопасности жизнедеятельности, передавая им накопленные знания и опыт. Мы также знаем, что он очень любит читать исторические романы. Серия книг «Владыки Рима» по праву считается гениальной. Перед глазами читателей представлена насыщенная жизнь Рима, от семейных рассказов патрициев до маленьких закоулков трущоб Субуры. Поэтому мы надеемся, что эти книги займут свою нишу в его богатой личной библиотеке и простоят на полках еще очень долго, как наследие трудолюбивого и умного человека, воспитавшего не одно поколение учеников», — рассказал газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта Хаваж-Багаудин Тибоев.

Руслан Халухаев долгое время работал учителем рисования и черчения, был художником кинотеатра «Октябрь» в г. Грозном, более десятка лет возглавлял организационный отдел Министерства культуры Ингушетии.

«Это самый неожиданный и добрый подарок, который я получал за последние годы. Книга — самый лучший друг человека. Мы привыкли к книге, редко думаем о ней, как о чуде, как о сокровище, и бывает, что не всегда ценим и бережем её. Но вдумайтесь, ведь книга до недавнего времени была единственным средством передачи знаний от поколения к поколению. Как только люди изобрели письменность, появилась возможность собирать и накапливать знания. Спасибо вам за такое внимание и чуткость. Мне очень приятно», — выразила благодарность учитель общеобразовательной школы № 2 села Экажево Руслан Туганов.

Добавим, что акция «Мечтают все!» стартовала в декабре 2020 года, ее миссия — внимание и забота к ближнему. За это время активистами Народного фронта было собрано более 300 желаний подопечных НКО и социальных учреждений к различным праздникам: это Новый год, 8 Марта, День защиты детей, День учителя, День матери. Целевой аудиторией акции являются подопечные пансионатов для пожилых, матери детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, дети с ОВЗ, дети-сироты, дети-герои, дети из малоимущих семей, заслуженные и сельские учителя России.