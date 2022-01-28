Результаты поведенного опроса, в котором приняли участие, в том числе, и жители Республики Ингушетия, уже передали главе государства.

«В таких небогатых регионах, как Ингушетия, Хакасия, Псковская область и многих других, мы выявили стоимость платных тестов даже более 2-2,5 тысячи рублей. Мы опросили 22 тыс. человек и 37% из них сдавали тест платно, в том числе по требованию работодателей. Если ФАС выявит коллективное доминирование, можно было бы на пике волны эпидемии снизить для людей цены!» — подчеркнул Михаил Кузнецов в своем выступлении.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ингушетии Башир Танкиев в беседе с корреспондентом «Ингушетии» рассказал, что в системе ОМС стоимость ПЦР-тестирования более чем в два раза ниже данных, полученных во время исследования в регионе.

«Опросив жителей разных населенных пунктов республики, выяснилось, что за проведение ПЦР-теста люди вынуждены платить более двух тысяч рублей, — отметил собеседник. — Максимальная цена, указанная частными лабораториями на официальных сайтах и подтвержденная сотрудниками в клиниках, составляет 2100 рублей, а минимальная стоимость платного исследования обходится жителям в 1570 рублей».

Помимо Ингушетии, в число 13 регионов, в которых стоимость ПЦР-исследований выше 2 тыс. руб. входят ХМАО и ЯНАО, республики Алтай, Карелия и Хакасия, а также Архангельская, Иркутская, Мурманская, Псковская, Смоленская, Томская области и Еврейская автономная область.

Активисты регионального отделения Народного фронта подчеркнули, что республика не первый раз вошла в перечень самых проблемных регионов по всей стране в части стоимости ПЦР-тестов.

«Мы уже направили обращение в ФАС с указанием конкретных лабораторий и цен, — добавил Танкиев. — Дальше будем ежедневно отслеживать изменение цен на этом рынке. Если стоимость резко повысится, то планируем вновь подключить федеральных коллег».

Всего общественники проверили около 500 государственных и частных медицинских организаций в сотнях населенных пунктах 85 субъектов России.