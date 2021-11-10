«Акция приурочена к борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь в регионе, как и во всей стране, статистика заболевших COVID-19 неутешительная. Это сложный период, только по официальным данным, за последние сутки у нас выявлено 79 случаев заражения, от вируса погибли три человека. Это очень большие цифры для маленькой республики с численностью не более 500 тысяч человек. Поэтому мы призываем граждан заботиться о своем здоровье, носить маски и употреблять в пищу оранжевые апельсины, которые являются символом акции», — поделилась участница акции «Мы вместе», член регионального штаба Народного фронта в Республике Ингушетия Зарема Оздоева.

Акция прошла в местах массового скопления людей, на торговых площадках, остановочных павильонах и возле медицинских учреждений.

«Мы второй год являемся партнерами проекта «Мы вместе» и сегодня решили бесплатно раздать апельсины. Надеемся, что такая инициатива станет доброй традицией. У нас также есть другая светлая акция «Тележка добра». В специально отведенном месте в гипермаркетах стоят корзины, куда люди кладут продукты питания для нуждающихся, которые впоследствии наши волонтеры адресно передают пожилым женщинам и мужчинам, а также людям с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал участник акции «Мы вместе», представитель фонда «Лига джентльменов» Бек Мальсагов.

Напомним, что Общероссийский народный фронт — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации.