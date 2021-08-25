Приветствуя участников конференции, Махмуд-Али Калиматов отметил, что педагогический форум — одна из лучших традиций, унаследованных еще от советской системы образования, эффективность которой была признана во всем мире.

Глава Ингушетии поблагодарил учителей за их нелегкий труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения.

«Я неоднократно говорил, но хочу повторить еще раз: наше будущее, будущее республики напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования, повышением его качества», — сказал руководитель субъекта.

Калиматов подчеркнул, что огромную роль в просвещении должны сыграть региональные нацпроекты, которые реализуются в рамках федерального нацпроекта «Образование».

«Благодаря поддержке со стороны федерального центра и за счет местного бюджета растет количество школ, в которых занятия идут в одну смену, в разы вырос процент охвата детей дошкольным образованием», — отметил Глава региона.

Калиматов заверил, что набранные темпы строительства школ и дошкольных учебных учреждений в дальнейшем будут только возрастать. Он также отметил, что будет продолжена и работа по укреплению материально-технической базы и компьютеризации учебных заведений.

В качестве показателя эффективности образовательного процесса в регионе Глава субъекта отметил итоги сдачи ЕГЭ в 2021 году. Впервые 26 учеников набрали на госэкзамене максимальный балл. Возросло также общее количество успешно сдавших ЕГЭ: более 500 школьников получили от 80 до 99 баллов, 251 выпускник окончил школу с золотой медалью. Для Ингушетии это рекордные достижения.

Калиматов обратил внимание профессиональной аудитории на ситуацию, когда в среде молодежи становится популярным тезис о бесполезности и ненужности высшего и даже школьного образования. По мнению руководителя региона, подобные ложные представления у детей формируются под влиянием рассуждений взрослых о том, что чаще всего успеха в жизни добиваются те, кто плохо учился.

«Детям с малых лет нужно внушать мысль, что главными активами современного мира являются талант и профессионализм. В мире будущего лидерами станут страны, где высшая ценность — это знания», — подчеркнул Калиматов.

Глава Ингушетии призвал педагогов республики находиться в постоянном поиске новых форм общения, новых методик преподавания и повышения квалификации.

«Надеюсь, что сегодня состоится глубокий и содержательный разговор о точках роста нашего образования, о достижении стратегических целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Уверен, трудности мы преодолеем, если педагогическое сообщество будет единой сплоченной командой, проявляющей инициативу не только на работе, но и в общественной жизни», — напутствовал Калиматов.

Ранее Глава Ингушетии сообщал, что 1 сентября к открытию готовятся шесть новых объектов — три школы и три детсада. Кроме того, строительные работы продолжаются и на других площадках. До конца года власти республики сдадут в эксплуатацию еще 23 объекта образования — девять дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений.

По его данным, в первый учебный день за парты в 133 школах республики сядут более 80 тысяч учащихся и порядка 19 тысяч малышей пойдут в 78 детских садов.

На этой неделе Калиматов лично проверит, как подготовили школы к учебному году. Выводы будут сделаны на месте по итогам инспекции.