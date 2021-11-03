Об Альберте Акрамовиче Суфианове, уникальном нейрохирурге, ученом, враче, спасшем тысячи человеческих жизней, обладателе высоких премий, лауреате многих наград, я узнала случайно, когда нейрохирург Ингушской республиканской клинической больницы Умар Газгиреев вынес мне врачебное заключение о необходимости проведения срочной операции и выезде в столичную клинику. Однако Усман Аушев, мэр Магаса, узнав о предстоящей операции, порекомендовал мне обратиться именно к Альберту Акрамовичу Суфианову, который возглавляет Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, и рассказал о его благородстве и глубоких познаниях в нейрохирургии. Когда я навела справки в интернете, то подумала: маловероятно, что доктор такого уровня, с такой занятостью, ответит на моё обращение. Но ответили сразу.

Так я оказалась во 2-ом нейрохирургическом отделении Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. С порога меня сразу впечатлили добродушный приём и обслуживание.

Альберт Акрамович Суфианов — заслуженный врач Российской Федерации, врач-нейрохирург высшей категории, действительный член Всемирной академии нейрохирургов, насчитывающий во всем мире всего 100 врачей, заслуженный врач Республики Ингушетия. Основные научные достижения Альберта Акрамовича связаны с разработкой и внедрением эндоскопических методов лечения гидроцефалии, краниостенозов, опухолей головного мозга, заболеваний периферической нервной системы. Им внедрены гибридные технологии в области нейрохирургии, новые методы защиты нервной ткани при нейрохирургических вмешательствах. Он успешно использует новые направления в нейроанатомии: микрохирургическая, эндоскопическая и 3D-нейроанатомия, лазерная хирургия.

С 2016 года Альберт Акрамович возглавляет кафедру нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет, Москва). Он является одним из ведущих в мире лекторов-инструкторов по нейрохирургии, регулярно проводит мастер-классы в различных странах, является автором многих научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. На его счету уникальные, единичные операции. Так, в 2017 году он выполнил первую в мире успешную внутриутробную эндоскопическую операцию при гидроцефалии плода, за которую в 2021 году был удостоен национальной премии «Признание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человеку».

Усман Аушев: «Альберт Суфианов первым отозвался на призыв о помощи»

Как оказалось, с Ингушетией Альберта Акрамовича связывают давние отношения. Он тепло отзывался о республике, красивых исторических местах и достопримечательностях, о людях — простых, открытых и отзывчивых.

Более близкое знакомство с республикой у него произошло в 2014 году, когда Усман Аушев, ныне мэр города Магаса, возглавлявший в то время Ассоциацию благотворительных фондов и групп Ингушетии, обратился в разные клиники с просьбой оказать помощь в лечении молодых людей, пострадавших в результате различных ДТП и оказавшихся прикованными к постели. В республике такой возможности не было.

Вскоре по поручению профессора Суфианова в Ингушетию приехал его сотрудник, кандидат медицинских наук Алексей Алексеевич Кудряшов. Несколько дней, работая с утра до поздней ночи, он консультировал пациентов с неврологическими проблемами — неустанно, бескорыстно, глубоко профессионально. В результате многие больные получили врачебные рекомендации, а пациента, которому необходима была высокотехнологичная нейрохирургическая помощь, забрали для лечения в Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень).

Затем в республику приехал сам Альберт Акрамович Суфианов, который принял участие в Северо-Кавказской конференции по нейрохирургии, в рамках которой рассказал о возможностях и оснащенности Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, провел прием более 60 больных — детей и взрослых. Являясь инициатором, конструктором, экспертом сложной медицинской техники и оборудования, он также провел экспертную оценку работы нейрохирургического отделения Ингушской республиканской клинической больницы и дал очень ценные практические рекомендации. Так началось сотрудничество между медицинскими учреждениями Ингушетии и Федеральным центром нейрохирургии (г. Тюмень), которое имело своё продолжение и развитие для профессиональной подготовки нейрохирургов республики.

Умар Газгиреев, главный нейрохирург Ингушетии

«С Альбертом Акрамовичем мы познакомились в 2014 году, когда он приехал в Ингушетию и дал нам много полезных рекомендаций по усовершенствованию и повышению качества медицинского обслуживания и лечения больных. Уезжая, он сказал: „Если будет сложная патология, отправляйте к нам. Если операцию можете провести на месте, но останутся вопросы, звоните. Мы приедем. Поможем!“ И это были не просто слова. Он такой на самом деле. Хотя мы понимали, что самое сложное для врача такого уровня, учитывая плотный график его занятости, это найти время приехать в Ингушетию. Но он находил и приезжал».

Чуть позже Суфианов позвонил Газгирееву и пригласил его в Тюмень на образовательное мероприятие Азиатского конгресса нейрохирургов, с участием президента Азиатского конгресса нейрохирургов профессора Йоко Като. На мероприятие съехались лучшие специалисты из Японии, Китая, Казахстана, Индии, Непала, США, Германии, Австрии и т. д. Так началась дружба Умара Газриеева с А. А. Суфиановым.

«В 2017 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Федеральным центром нейрохирургии (г. Тюмень) и Министерством здравоохранения Республики Ингушетия о стажировке наших специалистов на базе центра, — говорит Умар Газгиреев. — Это сильная база. Надо отдать должное этой клинике, где на первом месте стоит уважение к больным и бесплатное лечение. И это при том, что центр оснащён самой передовой медицинской техникой, и всё создано для человека и во имя спасения его жизни. Их главный принцип — спасти человека, а не заработать на больном. Больные не тратятся на лекарства, на расходный материал. Отношение такое, что каждый пациент думает, словно они ждали только его одного. Потому им доверяют. А это дорогого стоит.

О человечности, душевной простоте и доступности доктора Суфианова можно говорить бесконечно, и эти качества характеризуют его не только как личность, с благородными чертами характера, но и как врача, высококвалифицированного и открытого. Он живёт во имя людей, всецело посвящая себя служению медицине. Бескорыстно и смело берётся за самые сложные и редкие операции. Творит чудеса. С ним считаются, к нему прислушиваются лучшие хирурги из разных стран мира.

С почтением отношусь к нему, глубоко уважаю Альберта Акрамовича, который сделал много для моего профессионального роста и становления меня как нейрохирурга. Вообще, об Альберте Акрамовиче Суфианове можно говорить долго, или сказать коротко: это врач от Бога».

Тимур Даурбеков, полномочный представитель Республики Ингушетия в Тюменской области

"Нас с Альбертом Акрамовичем Суфиановым ещё с давних пор связывают тёплые отношения. Мы познакомились задолго до того, как он стал руководителем нейрохирургического центра в Тюмени. Сколько я его помню, он в постоянном поиске знаний. Удивительно работоспособный человек, целеустремлённый и целостный. Беспрерывно работает над собой. Альберт Акрамович стажировался в ведущих зарубежных специализированных клиниках в области нейрохирургии: в США, Германии, Японии, Китае, Австрии, Италии и т. д. Он руководил первым в России отделением детской нейрохирургии. Никогда не останавливался перед трудностями, преодолевая которые достигал высоких результатов в нейрохирургии.

Как-то в Иркутскую областную больницу завезли немецкое оборудование. Никто не знал, что с ним делать и как с ним работать. Суфианов, тогда ещё молодой специалист, целенаправленно решил изучить и освоить это оборудование. В результате добился того, чтобы его отправили на стажировку в Германию. Хотя это решение было сопряжено с определёнными материальными затратами, это его не испугало. А время, проведённое в Германии, он старался использовать по максимуму, чтобы набраться опыта медицинской практики от западных коллег. Часто брал на себя сверхурочные дежурства, тщательно изучал немецкое нейрохирургическое оборудование, вникал в организационные вопросы системы здравоохранения. На него обратил внимание ведущий нейрохирург Германии и в знак признания подарил будущему крупному нейрохирургу свои книги по нейрохирургии.

Альберт Акрамович объездил лучшие клиники мира, консультировался и стажировался у самых известных нейрохирургов. Полгода стажировался в Японии, что позволило увидеть и понять массу нюансов именно японской системы организации нейрохирургии.

А. А. Суфианов всегда стремился к совершенству, а для этого крайне необходим был обмен опытом с мировыми хирургами. Это он понимал, и к этому шёл постоянно. Можно сказать, что равных в своём деле ему не было. И когда на федеральном уровне встал вопрос о строительстве Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, выбор пал на Альберта Акрамовича Суфианова, который возглавил этот пилотный проект. Во время строительства центра он был всецело поглощён этой стройкой, стремился создать нейрохирургическую клинику номер один в мире. И он добился этого. Сегодня Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень) стал признанной в мире территорией опережающего развития нейрохирургии. Не зря приезжают сюда не только российские специалисты, но и признанные лидеры мировой нейрохирургии из стран Европы, Азии. Америки.

Мы гордимся своим хирургом и созданным им детищем — Центром нейрохирургии! Гордятся коллеги и все тюменцы!"

Мои личные впечатления и отзыв о работе центра и докторе Суфианове

После поступления в центр нейрохирургии, оформления документации и проведения медицинского обследования, где на всё ушло всего полтора дня, мне сообщили, что операцию будет проводить лично сам Альберт Акрамович Суфианов, что было мною принято за честь, не умаляя достоинства и профессионализма всех врачей центра нейрохирургии. Было очевидно, что здесь всё отточено до мелочей. Система работала как часы, как конвейер, в котором каждый сотрудник чётко и добросовестно выполнял возложенную на него обязанность. Перед операцией со мной беседовали анестезиолог, палатный врач, заведующий отделением Владимир Валерьевич Кустов, которые дали мне положительный настрой.

Операция длилась более 6 часов и завершилась благополучно. Моя беседа с Альбертом Акрамовичем Суфиановым состоялась уже после операции. Доктор создал у меня впечатление человека, уверенного в себе, обладающего глубокими знаниями и неустанным стремлением помочь больному. Сильная личность! Отдельно нужно сказать о его фантастической работоспособности. Он начинает свой рабочий операционный день в 6 часов утра, а с работы всегда уходит последним, ближе к полуночи.

Впечатляли и великолепные условия в палатах (в основном одно- и двуместных), оборудованных по новейшим технологиям, и, конечно же, высокий уровень обслуживания медицинским персоналом всех пациентов. Никаких материальных благодарностей в этом центре и в помине нет. Одним словом, всё, что сделано в центре, сделано с душой и с умом. Это помогло добиться таких высоких результатов и завоевать лидерские позиции в области нейрохирургии. Несомненно, идеологом и движущей силой центра является Альберт Акрамович с его профессионализмом, организованностью и жесткой самодисциплиной. Он же, в свою очередь, указывает прежде всего на заслуги всего коллектива, чья слаженная работа, качественный и самоотверженный труд позволяют оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне.

Хочется поблагодарить лично Альберта Акрамовича Суфианова и весь коллектив за высокий профессионализм, за ту атмосферу тепла и уюта, что они создали в своём центре, за то, что не только оказали мне медицинскую помощь мирового уровня, но и дали возможность получить и унести с собой на родину массу положительных эмоций.

Юбилей Федерального нейрохирургического центра. Поздравления и признание таланта доктора Суфианова

В этом году Федеральному нейрохирургическому центру Тюмени исполнилось десять лет. Под руководством Альберта Акрамовича Суфианова центр стал флагманом российской медицины и добился всемирной известности.

Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку в стране и в мире, и в 2020 году, и в 2021-м центр работал в плановом режиме и принимал на консультацию и оперативное лечение больных из России и зарубежья. В год здесь проводится более 4-х тысяч операций, из которых более тысячи проводит лично Альберт Акрамович. В последние годы заметно увеличился поток больных и из нашей республики.

Приятно отметить, что Альберт Акрамович Суфианов является заслуженным врачом Ингушетии. Это почетное звание Глава республики Махмуд-Али Калиматов присвоил доктору за многолетний труд и высокие заслуги в области медицины. Награда была вручена на торжественной встрече, посвященной 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

Уважение к достижениям Федерального нейрохирургического центра Тюмени Глава Ингушетии высказал и в поздравительной телеграмме к празднованию 10-летнего юбилея:

«Уважаемый Альберт Акрамович! Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Федерального центра нейрохирургии с 10-летним юбилеем! За этот сравнительно короткий период тюменский нейрохирургический центр получил известность не только в России, но и за ее пределами, завоевал высокий авторитет и признание. Сегодня благодаря разработке и внедрению авторских методик, высокотехнологичному оснащению, развитию передовых технологий в нейрохирургии и мастерству тюменских нейрохирургов центр стоит в ряду с ведущими нейрохирургическими клиниками мира. Здесь провели свыше 36 тысяч уникальных операций, помогли тысячам пациентов.

Ваше умелое руководство и упорный труд высокопрофессиональных специалистов позволяют оказывать своевременную и высококачественную помощь всем, кто нуждается в нейрохирургическом лечении.

Ради спасения жизни людей Вам приходится работать круглосуточно, проводить много времени за операционным столом! Несмотря на занятость, Вы находите время для организации и проведения международных образовательных конференций, на которые собираются врачи-нейрохирурги не только России, но и всего мира. Вы вносите неоценимый вклад в развитие отечественной медицинской науки, растите молодых, талантливых нейрохирургов, передавая им свой опыт и мастерство.

Желаю Вам, Альберт Акрамович, и всем сотрудникам центра дальнейших успехов и новых свершений, идти вперёд, реализуя самые смелые планы и идеи, крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго!»

Отмечая высокую награду, полученную из рук Главы в Ингушетии, А. А. Суфианов отмечает: «Благодарен за такую высокую оценку моего труда руководству Республики Ингушетия. Это большая честь и стимул для дальнейшей работы. Спасать людей — мое предназначение, я и мой коллектив стремимся к саморазвитию и поиску новых технологий в нейрохирургии. Сегодня наша задача — сделать еще прочнее профессиональное взаимодействие с коллегами из Ингушетии. Ради науки, ради здоровья».