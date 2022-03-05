Знакомясь с творчеством известного композитора и исполнителя, заслуженного работника культуры Республики Ингушетия Александра Чередниченко, всё больше убеждаешься в его самобытном таланте и незаурядных способностях.

Красивые ингушские мелодии, национальные ритмы, на которых построено его творчество, говорят о его преданной любви к той земле, на которой он родился и вырос. Особенно привлекают его песни для детей и юношества, которые проникнуты духом патриотизма, любовью к своей Отчизне и искренней добротой.

Преданность музыке, любовь к своей малой родине — Ингушетии, уважение к старшим, верность в дружбе — все это самым естественным образом уживается в душе нашего земляка Александра Чередниченко.

В этом мы воочию убедились, когда встретились с ним после торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию со дня трагической гибели ингушского генерала Суламбека Осканова, на котором Александру Романовичу была отведена особая миссия. Дело в том, что именно на этой встрече с родными и единомышленниками прославленного лётчика состоялась премьера новой песни композитора, посвящённая первому Герою России.

Ушедшие в бессмертие

Предыстория рождения этого триумфального произведения такова. Некоторое время назад, будучи на одном из праздничных огоньков в Назрани, Александр увидел ингушскую поэтессу Зарету Ахильгову. Познакомился же с ней намного позже, когда осмелился позвонить ей с просьбой сделать подстрочный перевод нескольких стихотворений. На что Зарета ответила, что переводами она не занимается, а сама пишет стихи и на ингушском, и на русском языках.

«Знакомясь с творчеством Зареты Ахильговой, меня восхитили её детские стихи, — рассказывает Александр. — Моментально в голове родились детские песни и колыбельные, которые войдут в мой сборник детских песен «Страна Воображария». А стихотворение поэтессы, которое она посвятила первому Герою России Суламбеку Осканову потрясло меня до глубины души. Когда прочитал строчку «Никому не отнять дарованье Создателя», воспринял это как реквием, памяти Героя. Может быть, не каждый поймёт, в чём суть этого изречения. А значит оно, что такие люди, как Осканов, не умирают, а уходят в бессмертие. Точнее, в благодарность за такое благородство, которое он проявил по отношению к мирным людям, Создатель даёт ему бессмертие. Что может быть выше?! Сразу вспомнил свою песню «Синева над Россией» на сл. И. Лысцова, которую ещё в 1994 году, на таком же вечере памяти, посвящённом Герою Осканову, исполняла группа «Престиж». Завершающие строки её были: «...Лишь забьётся сильнее орлиное сердце пилота. И на подвиг отважится Родины-Матери сын!». Такие же чувства, такая же вечность... И с этой минуты не находил себе покоя, пока не написал музыку».

Изначально, как рассказывает Александр Романович, музыка к «Посвящению Осканова» написана для солиста, смешанного хора и симфонического оркестра. Но к памятной дате сделать такую серьёзную работу авторы не успели, по стечению многих обстоятельств. Поэтому Александр всё же сам, сольно, решил записать эту песню в Краснодарском крае, в студии Александра Навойца, аранжировщика уже многих его произведений.

Но приехав на генеральную репетицию в Назрань, в филармонию, композитор понял, что выбор подачи произведения в вокальном плане его не устраивает, и поэтому решил переписать всё это в студии КДЦ г. Малгобека.

«Запись делал Амир Солтукиев, талантливый музыкант, — рассказывает Александр. — Он с детства был знаком с моим творчеством, не раз записывал в студии и другие мои произведения. Так получилось и в этот раз. В исполнение нужно было вложить много эмоций, переживаний, содержание того требовало. Зная, чего я хочу добиться, Амир очень постарался. Многие моменты записал так, как считал нужным. В итоге получилось искренне, от всего сердца. Надеюсь, что это произведение в будущем обязательно будет исполняться солистом с хором и в сопровождении симфонического оркестра».

Несмотря на то, что на торжественную встречу в Назрани, состоявшуюся 7 февраля 2022 года, композитор привёз только демонстрационную версию и показал её зрителям в собственном исполнении, мнения любителей музыки не заставили себя долго ждать. Во многих соцсетях, в тот же день, появились видеосюжеты на произведение. Сразу стало известно о том, что герою С. Осканову посвящена уникальная по своему содержанию песня. Люди начали присылать на страничку композитора свои комментарии.

Вот что написал на своей страничке в соцсетях заслуженный артист Российской Федерации Сергей Марасанов. «Хочется поделиться гордостью, что в России есть такие замечательные композиторы, как Александр Чередниченко, который написал очень драматическое и одновременно светлое произведение «Герою России». Несомненно, и автору стихов, и композитору удалось воспеть подвиг мужественного генерала, рожденного в Ингушетии. Ни одной избитой строчки, ни одной заезженной ноты в гармонии этого искреннего произведения-посвящения Великому Человеку по профессии лётчик».

«Огромное спасибо авторам за яркое проникновенное звучание музыкального произведения, где композитор через вокальное искусство раскрывает саму суть произошедшего, а именно трогательный рассказ о герое, который не вернулся домой. Он погиб при выполнении лётного учения, ценой своей жизни предотвратив падение самолёта на жилые дома. Мурашки по коже, когда по-настоящему приходится сдерживать слёзы. Да! Это наш современник — ингушский генерал Суламбек Сусаркулович Осканов! И это имя должно быть на устах у будущих поколений!». Такое мнение после просмотра оставил Олег Каледин, Народный артист Республики Ингушетия, член Союза композиторов России.

В ответ на этот репост, композитор и музыкант, автор группы «Билет в СССР» Вячеслав Печерников пишет: «Пожалуй, я соглашусь с Олегом. Всё произведение от начала до конца выстроено на одном дыхании, и являет собой память на многие поколения вперёд. Действительно, порадовал автор таким произведением, которое не должно остаться незамеченным широкой общественностью. Саша, спасибо огромное! Была бы моя воля, я бы это произведение номинировал как самое лучшее не только этого года, но и за все прошедшие лета!»

«Когда я записал произведение в сопровождении фортепиано, решил отправить его Зарете, и стал ждать её реакции, — вспоминает автор. — Сижу, жду, а в ответ — тишина. Про себя думаю, наверное, волнуется, не может говорить. И тут же на экране телефона появляется СМС от Зареты: «Я плачу». Это было очень трогательно.

Ведь и вправду, сочетание слов и музыки в этом посвящении получились настолько гармоничными, что без волнения слушать это просто невозможно. Даже самому непросвещённому человеку бросается в глаза, что автор стихов настолько живо выразила свое душевное состояние и изложила его на бумаге, а я написал музыку, руководствуясь чувствами гордости и восхищения за своего земляка, ингуша и истинного офицера! А как можно было написать по-другому? О подвиге настоящего Героя своего народа!»

Новые люди — новые возможности

«Я благодарен судьбе за то, что дала мне возможность познакомиться с этой замечательной поэтессой, Заретой Ахильговой, которая вобрала в себя столько лирики и оптимизма! Вдохновляясь её творчеством, хочется творить бесконечно», — говорит Александр.

Также трепетно и воодушевленно говорил он и о других соавторах своих произведений, но мне было интересно узнать не только об этом. Признаться, хотелось докопаться до самых первых истоков и понять, с чего всё началось, и откуда в этом человеке столько искренности, живой энергетики и неисчерпаемого сердечного тепла. Кто привил ему неподдельное чувство патриотизма и трогательное уважение к фронтовикам и откуда ему достался бесценный дар творить музыку. И тогда наша беседа за чашкой чая в тихом, уютном кафе у Назрановского амфитеатра быстро вышла за рамки творческих планов, и мы с удовольствием говорили просто о жизни, об отношениях людей к истории, о разных человеческих судьбах и вечных ценностях.

Любовь к истокам

В далёком, 1948 году, в нефтяном городе Малгобеке родители Александра начали свою трудовую деятельность. Отец, Роман Сергеевич, был участником Великой Отечественной войны, прошёл все её тяготы, имел боевые награды. В Городе Воинской Славы прошёл путь от автослесаря до руководителя автотранспортного хозяйства. Был педагогом и наставником молодёжи. А мама, Анна Михайловна, всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Александр с восхищением говорит: «Родина твоя там, где помнят и говорят о твоих родителях». Гордится своими родителями и вспоминает о них с теплотой в душе.

Начало большого пути

Отслеживая вехи трудовой деятельности самого Александра Чередниченко, можно прийти к выводу, что лучшие годы его жизни прошли в Малгобеке: здесь он родился и здесь начинался его большой творческий путь.

По окончании музыкально-педагогического училища г. Владикавказа некоторое время работает учителем музыки и пения в СШ № 18 г. Малгобека. А после службы в рядах Советской Армии становится руководителем хоровых и эстрадных коллективов в учреждениях культуры.

В 1984 году А. Чередниченко создал музыкально-эстрадный центр «Престиж-студию», где получали творческое развитие одарённые дети и талантливая молодёжь. Испытание сценой этой студии, став настоящими профессионалами, прошли такие музыканты, исполнители, как Артур Хулагов, Ляля Богатырёва, Шамиль Гарданов, Амир Солтукиев, Анжелика Даурбекова и многие другие.

В 1985 году А. Чередниченко поступает в Краснодарский Государственный институт культуры на отделение хорового народного пения, руководителем которого был Виктор Гаврилович Захарченко. Будучи студентом, он совершал творческие экспедиции в различные регионы страны. Приезжал и в станицу Вознесенскую Малгобекского района, чтобы записывать терские казачьи песни. Кстати, расшифровки этих песен до сих пор используются в репертуаре хоровых коллективов Кубани и Ставрополья.

В 1986 г. Александр пишет песню на стихи Гапура Бокова «Город-труженик» о своём родном городе Малгобеке. С 2007 года, после присвоения городу почётного звания «Город Воинской славы», песня живёт под названием «Город-труженик, город-боец»! Эта песня является визитной карточкой группы «Престиж» КДЦ г. Малгобека.

Позднее Александр Романович возглавил городскую детскую музыкальную школу. В своей композиторской и педагогической деятельности главными целями считает воздействие посредством музыки и хорошей песни на духовный мир ребёнка, на развитие воображения, впечатлительности, на формирование его нравственности.

В середине 90-х, в результате творческого союза с замечательным ингушским поэтом и драматургом Саидом Чахкиевым, на свет появились такие произведения, как музыкально-поэтическая новелла «Звезда Саида», «За республику в ответе», музыка к детскому спектаклю «Ничего не бойся, Зураб!», «Песня Зураба», «Песня Матери» (Наьна илли), романс «Первая любовь». В этих произведениях и поэтическая лирика Саида Чахкиева, воспевающая чувства и природу, и неподдельно-искренняя детская наивность, и глубокие сердечные переживания матери за судьбу своего сына, и напутствия, которые навсегда сохранит в своем сердце сын. Всё это умело и искусно сочетается в мелодиях композитора, который мастерски, вдохновенно передаёт в музыке саму суть содержания поэзии.

В 2012 г. Александр Чередниченко принял участие в конкурсе на создание Гимна города Малгобека. Гордится тем, что является автором Гимна своего родного города («Славим тебя, Малгобек!»).

На лирические стихи появились песни: «Я сегодня пройдусь на заре...», «На Кубани вольной» (сл. Г. Тюкаева), «Осенняя симфония» (сл. Л. Смирновой), «Струны сердца, клавиши души...» (сл. В. Николаева).

Автор очень дорожит песней «Небо без войны». Такую песню на военную тематику композитор хотел написать давно, в память об отце, фронтовике с боевыми наградами, в память о тех, кто грудью защищал свою Родину и пал смертью храбрых. Но не было подходящего текста, который запал бы в душу и тронул до слёз. А вот стихотворение Вадима Николаева, задело его за живое и пронзило насквозь.

«Не вправе мы забыть о тех, кто жизни

Отдать не побоялся в трудный час.

О тех, кто грудью от врага закрыл Отчизну,

В бессмертие ушедших ради нас!»

Это был своего рода набат, призыв к современному человеку о вечной памяти наших дедов и отцов. Благодаря их беззаветному подвигу, мы благополучно живём сегодня на своей родной земле.

Песня написана в 2018 году. А спустя два года Александр Чередниченко представил её на конкурсе композиторов Республики Ингушетия, где песня стала победителем на лучшую композицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ещё одна композиция «Ни шагу назад», которая звучит одновременно трагично и возвышенно. Она посвящена героическому подвигу ста двадцати тысяч бойцов, сражавшихся под Малгобеком, ценой своих жизней перекрывшим путь вражеским силам вглубь Северного Кавказа, который непосредственно вёл к грозненской нефти. Эту песню автор исполнил в декабре 2021г. для участников заключительного тура международного фестиваля «Красная гвоздика. Юные таланты», им. И. Кобзона, в. Москве, где звучали лучшие отечественные песни патриотической направленности.

«Автор любого произведения: будь-то живопись, музыка или другой вид искусства, должен уметь улавливать связь времен, которая протягивается от искорки народного духа, вспыхнувшей в далеком прошлом, до самоотверженной борьбы за всеобщий мир на Земле всех народов, в нашей современности, — говорит он. — Появление каждого сочинения всегда обусловлено потребностями своей эпохи. Особенно это касается героических образов в произведениях, посвященных темам воинского долга, патриотизма, верности и преданности высоким гуманистическим идеалам. Такие произведения понимаются и усваиваются слушателями благодаря тому, что в них в полной мере раскрываются и их характерные особенности.

Война безжалостно отбирала у людей самое дорогое: любовь, родных, уверенность в завтрашнем дне, детство и счастье, даже надежду, но всегда у людей оставалось желание творить и делиться своим творением с окружающими. Нужно всегда помнить, что сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой».

Самые лучшие песни — для детей

Люди, занимающиеся песенным искусством, хорошо знают, что музыка и песни для детей даются не каждому. Но Александр Чередниченко взялся и за это направление и создал замечательные мелодии, которые понятны и любимы среди маленьких исполнителей. И сегодня идёт работа над детскими песнями, на стихи ингушских и русских авторов.

«Под одним небом»

Настоящим событием в творческой жизни Александра стал выпуск авторского музыкального сборника «Под одним небом». В нём собраны его лучшие произведения, которые особенно близки ему и дороги, написанные на стихи выдающихся ингушских поэтов и кубанских авторов, иллюстрированы пейзажами кубанских художников и ингушских, таких как М. Мартазанов, Б. Картоев.

«Я очень рад, что мои ингушские коллеги, откликнулись на мою идею воплотить в жизнь этот проект, — говорит Александр Романович. — Особая благодарность Министерству культуры РИ. Выход этого сборника в свет стал очень важным и ответственным событием, и в первую очередь потому, что в год редакции клавира сборника совпали сразу три знаменательные даты: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 250-летие единения Ингушетии с Россией и 145-летие со дня образования города Гулькевичи, в котором мы сейчас живём.

Как мы знаем, мелодии и слова любой композиции, отражают события, переживания человека, раскрывают разные человеческие истории. Должен признаться, что мои друзья с Кубани, через призму моего творчества узнали о современной республике Ингушетия, полюбили её красоты, и познакомились с традициями и обычаями прославленного горского народа. Восхищаются, так же, как и я, нравами и людьми моей малой родины!»

«Мой салам тебе, Ингушетия!»

Одно из центральных мест в альбоме занимает ставшее поистине легендарным произведение на стихи А. Чередниченко и К. Арчаковой «Мой салам тебе, Ингушетия», которое появилось на свет в первый же год воссоздания ингушской государственности.

Эта песня родилась под впечатлением от инаугурации первого Президента Республики Ингушетия Руслана Аушева. «Мой салам тебе, Ингушетия!» по праву называют вершиной творческого вдохновения Александра Романовича.

Вот как вспоминает рождение песни сам композитор: «В то время я работал директором Малгобекской музыкальной школы и вёл часы детского хора. Хорошей идеей было объявление конкурса среди детей на лучшее четверостишье для второго куплета песни. Сколько же тогда мне пришлось почитать детских стишков, которые были написаны по-детски, трогательно и искренне!

Но конкурс — есть конкурс, и в итоге победила моя 10-летняя ученица Камила Арчакова, которая очень точно и лаконично выразила патриотические чувства многострадального народа. Вот и получилась песня-призыв, в которой мы выражаем и любовь, и боль, и гордость за свой народ».

В начале 90-х годов на Кавказе было совсем неспокойно, и когда детский хор ДШИ г. Малгобека впервые исполнил на фестивале «Мир Кавказу» в Нальчике песню «Мой салам тебе, Ингушетия», Александр Чередниченко так определил это событие: «Мы выполняли тогда самую лучшую миссию, какую мог только предоставить нам Создатель — мы пели о мире голосами детей, и были услышаны».

«Песня всегда была в репертуаре моей эстрадной группы «Престиж», в которой играли известные музыканты Гирихан Дзортов (ударные), Ибрагим Цороев (гитара) и Александр Асессоров (бас-гитара), — рассказывает композитор. — Благодарен этим ребятам, моим друзьям, которые в неспокойные дни, когда рождалась песня, всегда поддерживали меня и были рядом. И сегодня «Мой салам тебе, Ингушетия!» всегда звучит на маленьких и больших сценах республики и за её пределами. Как говорят музыкальные критики, эта песня — пример редкого сочетания истинно народных музыкальных средств и возвышенных чувств, которые вызывают восхищение теми событиями, о которых повествуется в произведении».

Не покинутая родина моя!

Александру Чередниченко всё-таки пришлось переехать в Краснодарский край к отцу, который, проработав всю жизнь в Малгобеке, и, выйдя на пенсию, вернулся на родину предков, и уже нуждался в том, чтобы сын был рядом. Только в 2000 году Александр Романович с семьёй переезжает в Гулькевичи.

«Я помню ещё маленьким, как отца всё время тянуло на родину, но работа держала его в Малгобеке, — вспоминает Александр. — Теперь ностальгия по родным краям не даёт покоя и мне, тем более на малгобекской земле похоронены мои мама, дедушка и бабушка. Я могу сказать только одно: прав оказался Саид Чахкиев, который говорил: «Александр, я точно знаю, где бы ты ни жил, ты всегда будешь предан своей республике, и всегда тебе будет, что рассказать людям об Ингушетии». Так и произошло».

Обосновавшись на Кубани, все эти годы Александр Романович не порывает связи со своей малой родиной. Часто приезжает в Ингушетию, принимает самое активное участие в различных культурных мероприятиях и концертах.

«Я — за культурный взаимообмен!»

Дело в том, что в Краснодарском крае компактно проживают многие выходцы из республики, люди, родившиеся и выросшие в этом солнечном крае, воспитанные, как и наш герой в духе кавказского менталитета. И поэтому для каждого из них редкие встречи с ингушским национальным искусством становятся подлинным праздником. В марте 2018 года А. Чередниченко организовал гастроли деятелей культуры Ингушетии по некоторым городам, станицам Краснодарского и Ставропольского края.

Так у жителей этих регионов появилась возможность встретиться с Государственным фольклорным ансамблем песни и танца «Магас» (руководитель Юнус Кодзоев). Коллектив сумел завоевать публику красотой национальных костюмов, музыки и танцев. Зрители смогли познакомиться с культурой, обычаями ингушского народа, ведь каждый танец — это настоящая история, в которой заложено много смысла. В концертной программе также принимали участие солисты Госфилармонии РИ.

После этого Александр предложил и ветеранам культуры Гулькевичского района Краснодарского края поездку в Ингушетию, где в это время проходил праздник, посвящённый очередной годовщине образования республики. Гости посетили комплекс боевых башен ХIV века «Вовнушки», древний христианский храм «Тхаба-Ерды», водопад на реке Армхи и многие другие достопримечательности Ингушетии. Удивлению и восторгу кубанцев не было конца! Но больше всего гостей восхитили люди, с которыми им довелось встречаться. В результате этой поездки появилась еще одна песня об Ингушетии «Башня рода». Впечатлённая древними красотами поэтесса Елена Гриценко-Фурсова написала стихотворение, а Александр Чередниченко положил его на музыку:

На пульсации вен родников,

На ладонях холмов и курганов

Ингушетия — память веков —

Самобытна, щедра, многогранна.

Гостя здесь принимают, как брата,

И традициям верность храня,

Чтут великую правду адатов,

Мудрость ту, что рождает Земля.

Новое дыхание «Престижа»

В 2019 году при поддержке администрации и руководства КДЦ города Малгобека, Александр Чередниченко вместе со своими музыкантами Амиром Солтукиевым, Гириханом Дзортовым, Ибрагимом Цороевым и Рустамом Аушевым дали новое дыхание ансамблю «Престиж». Сегодня они успешно выступают на концертных площадках своего района и за его пределами.

«Когда директор КДЦ г. Малгобека Магомед Газдиев предложил мне вновь, много лет спустя, воссоздать группу «Престиж», я был этому несказанно рад, — рассказывает наш герой. — Хочу сказать огромное спасибо Магомеду Газдиеву за то, что он оказал содействие и способствовал тому, чтобы мы собрались вновь и продолжили творческую деятельность. К сожалению, бас-гитариста Александра Асессорова уже нет в живых, но на его место пришёл не менее талантливый Рустам Аушев — грамотный музыкант и поэт-песенник, который быстро влился в коллектив.

Благодарен Амиру Солтукиеву, талантливому аранжировщику и музыканту. Был приятно удивлён и восхищён, когда узнал, что в репертуар ансамбля возвращены все авторские песни из 80-х годов, которые формировали молодёжь того времени. Ребята полностью восстановили свою программу, куда вошли и легендарные произведения. Амир доподлинно сохранил все мелодии, которые были в репертуаре группы «Престиж», и, не изменив ни одной ноты, придал им новое звучание. Он всегда говорит, что в начале его пути именно эти песни сформировали его как цельного музыканта. Этим он вернул меня в наше светлое прошлое, когда мы создали группу, вдохновенно писали музыку и верили в счастливое будущее. Будучи технически подкованным, Амир умеет правильно ставить голос, направлять интонацию в нужное русло, он профессионал своего дела, и поэтому с ним всегда интересно работать».

Мои друзья — моё богатство

Сегодня Александр Чередниченко — член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Ингушетии, награждён Российским Лермонтовским комитетом «Медалью Саида Чахкиева» за вклад в культуру Республики Ингушетия и пропаганду творчества поэтов республики, медалью «250-летие единения Ингушетии с Россией». Музыкальные заслуги А. Чередниченко отмечены известными деятелями искусств Кубани, Ингушетии, России.

Но сам автор уверен, многое в его творческой жизни могло бы и не состояться, если бы не подарила ему судьба талантливых и верных друзей, настоящих единомышленников, справедливых ценителей его таланта и строгих критиков одновременно.

«Всегда в моём сердце мои друзья и верные товарищи, — говорит Александр Романович. — Это ингушский писатель, поэт, драматург Саид Чахкиев, поэт и журналист Гапур Боков, поэт-песенник Вадим Николаев, поэтесса Елена Фурцева-Гриценко, поэт, музыкант, композитор Руслан Зангиев, музыкант, композитор, аранжировщик Александр Навоец, поэт, учитель Григорий Тюкаев, филолог, режиссер Владимир Половинка, и многие другие. И, конечно же, хотелось бы замолвить словечко о репортёрах и обозревателях из различных средств массовой информации. С благодарностью вспоминаем журналистов Зину Солтукиеву, Ахмеда Картоева, Ахмеда Газдиева, Магомеда Зангиева и многих других, которые стояли с нами плечом к плечу и освещали наш творческий путь».

С благодарностью и любовью

...О музыке и творчестве, о талантливых людях можно говорить и писать бесконечно. Но рамки газетных полос имеют свои ограничения, и к этому приходится относиться с пониманием. Но перед тем, как поставить точку в этом очерке, посвящённому замечательному человеку, талантливому композитору и певцу, хочется пожелать ему вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Пусть и в дальнейшем его созидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей его малой родины — Ингушетии!