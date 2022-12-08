Но картины необычные. В краски художник добавляет фосфор, чтобы пейзажи можно было увидеть даже в темноте. Мы связались с художником, и он охотно поделился с нами о себе, о своих творческих идеях и планах.

Александр Николаевич родился в 1968 году в деревне Пушкино Воскресенского района. Как оказалось, рисованием он увлекался с детства. Любовь к этому искусству ему прививал отец, который зарисовывал красивые пейзажи в деревне в своём блокноте и показывал сыну технику рисования. А потом судьба свела его с известной певицей Ларисой Долиной, и жизнь его изменилась, возможности расширились. Он стал делать декорации на сольных концертах популярных артистов, познакомился со многими известными людьми, а потом пришёл в кино, где работает уже более 25 лет.

«В детстве, по дороге в детсад, а дорога была длинная, отец рисовал в блокноте и показывал мне технику рисования, — вспоминает Александр Николаевич. — Он рассказывал истории и зарисовывал сюжеты в свой блокнот для меня. Делал иллюстрации. И я, разумеется, повторял за ним. В детском саду рисовал лучше всех. А в школе, как вы понимаете, все оформления и стенгазеты стали моими обязанностями. А дальше армия, где мое умение рисовать тоже пригодилось. Я отвечал за агитационное оформление нашего танкового полка под Владимиром, где проходил службу.

После возращения из армии пришел в свою родную школу № 1 г. Железнодорожный, стал расписывать фойе. Это были так называемые лихие 90-е. Всё куда-то летело, дорожало, жизнь менялась на глазах. Но я рисовал, рисовал всегда, никогда не оставлял кисть.

Знакомство с уникальной певицей, народной артисткой России Ларисой Долиной дало возможность поработать на сольных концертах в ГЦКЗ «Россия» в качестве художника сцены. Я строил декорации на многочисленных мероприятиях, работал с десятками российских артистов. Определенный период работал на европейских рекламных студиях, где получил большой и полезный опыт.

Сегодня вот уже 25 лет работаю в кино, куда меня пригласили. Теперь, спустя много лет могу выбирать, какое кино мне делать интересно. Мне предлагают — я выбираю.

Знакомство с ингушским режиссером Амуром Амерхановым позволило узнать Ингушетию. Он пригласил меня в качестве художника-постановщика поработать на съемках его короткометражного фильма «Сайти — сын Зоули». И мы отправились зимой в Ингушетию, в Джейрахский район. Я был покорён красотой и архитектурой башенных комплексов, строгостью боевых башен, их внутренним устройством. Стал делать зарисовки, потом дело дошло до холстов. Сейчас, когда есть свободное время, снова берусь за кисть.

В Ингушетии мне посчастливилось познакомиться со многими хорошими и добрыми людьми, которые искренне помогали нам при съемках нашего фильма «Письмо». За что им большое спасибо. Всегда с большим удовольствием приезжаю в это живописное место.

Идея картин «День и ночь», которые светятся в темноте, пришла, опять же, на съемках нашего фильма «Письмо», которые проходили недалеко от башенного комплекса Таргим. В полнолуние я посмотрел из окна нашей декорации на серебряные башни Таргима, переливающуюся перламутром Ассу, и подумал, что было бы неплохо нарисовать такое. Решил сделать их светящимися в ночи. Днем вы их видите при солнечном свете или в пасмурных облаках, а ночью луна освещает холодные камни башен.

Я рад, что познакомился с этой удивительной республикой. Многие мои друзья, знакомые и близкие или живут в Ингушетии, или уже побыли там. А кто еще не был, тот очень хочет увидеть эту красоту своими глазами«.

Надо дополнить, что, помимо картин, художник рисует и на камнях, которые собрал в реке Ассе. На плоских камнях с двух сторон он изображает башни, устанавливает камни на подставку из эпоксидной смолы и получается красивый настольный сувенир.

«Вот «Вовнушки — лето», а вот «Вовнушки — зима», — говорит художник, показывая одну сторону плоского камня и обратную, — и пусть башни всегда будут с вами».

Помимо таких поделок, есть в его коллекции и сувенирные магнитики на холодильник с орнаментом — «истинги». Есть и шкатулки из дерева, на крышке которых тоже изображены башни, «святящиеся в ночи».

«У нас много идей по продвижению культуры ингушей, — продолжает Александр Кудрявов. — Постепенно мы будем реализовывать их. Это будут выставки наших картин, культурные встречи, участие в этнофестивалях, мастер-классах. И всякий раз мы будем показывать красоту ингушских башен и сказочную природу гор. Ингушетия, я бы сказал, страна загадок, где Шотландия и Швейцария слились воедино!»