Перепись населения — это мероприятие, имеющее государственно важное значение для составления в дальнейшем стратегии внутренней политики и отчасти политики внешней по вопросам экономического, культурного и социального взаимодействия. Сбор данных о численности и составе населения, демографические, экономические и социальные данные обо всем населении, проживавшем на определенный момент времени в стране или ее четко ограниченной части, даёт возможность оценки и анализа состояния общества и наметить планы для его развития.

Перепись населения возникла не вчера и не сегодня. В нашей стране она идёт со времён Киевской Руси. Об истории переписи населения с читателями делится атаман Слепцовского казачьего станичного общества Александр Фёдорович Кузнецов:

«История переписи в России идёт со времён Киевского и Новгородского княжества IX века. В те годы учет велся для податного обложения. В период монголо-татарского ига проводились учеты населения в отдельных русских княжествах для определения размеров дани. Учитывались для обложения данью дома, или так называемые «дымы». Это знакомо всем со школьной скамьи. Уже в XIV веке объектом обложения стали земельные участки. Результаты описаний заносились в писцовые книги. Уже в XVII веке единицей обложения стал двор, а основной формой учета — подворные переписи.

При Петре Великом стали уже составлять списки душ мужского пола, и через каждые три года проводить ревизии податного населения. Так они и проводились до отмены крепостного права. И в тех условиях списки были неточными, помещики не торопились обновлять списки, и «мёртвые души» так никто и не списывал.

После отмены крепостного права проводились переписи по городам и губерниям, составлялись они так же. Обходили дворы, записывали со слов, но данные так и не удовлетворяли требований статистики, нужной для государственных обоснований и научных исследований.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года. Инициатором ее стал выдающийся русский ученый Петр Семенов-Тян-Шанский. Эта перепись представляет собой единственный источник достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX века.

Первая советская перепись населения проводилась в 1920 году в условиях гражданской войны и разрухи. В 1923 году была проведена перепись населения в городах и поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий.

Первая Всесоюзная перепись населения прошла в декабре 1926 года. Выработанные тогда правила переписи легли в основу всех последующих переписей населения. Учитывался и социальный состав, и общая численность, и многое другое.

Подготовка и проведение переписи в январе 1937 года пришлись на время сталинских репрессий. Организация переписи была признана неудовлетворительной, и многие участники подверглись репрессиям. В январе 1939 года Всесоюзную перепись повторили и посчитали удовлетворительной.

Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года. Она практически не отличалась от предыдущей. Следующая перепись состоялась в 1970 году. Ее данные широко использовались для социально-экономического планирования и разработки долгосрочных экономических прогнозов. Следующая — в 1979 году. И последняя перепись в СССР прошла в январе 1989 года путем опроса по месту фактического проживания граждан. Впервые были собраны сведения о жилищных условиях, были вопросы о жилищной кооперации, о степени обеспеченности людей жильем и его благоустройстве.

Всероссийская перепись 2002 года была первой переписью населения в новой России. Перепись населения впервые была проведена на основе законодательного акта — Федерального закона «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 года. И если в советский период переписные работники выделялись предприятиями и организациями, то в 2002 году были подготовлены внештатные работники из неработающего населения. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.

Октябрь 2010 года — очередная дата Всероссийской переписи населения. Необходимы были сведения для формирования государственного бюджета, выделения финансовых средств на пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование, строительство дорог и жилья и решение многих других социальных и экономических проблем.

Очередная перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но помешала пандемия. И вот сегодня мы на пороге очередной переписи населения. Мероприятие государственной важности. Непосредственно опросом населения будут заниматься переписчики. Для проведения переписи в труднодоступных местностях — оленеводческих пастбищах, высокогорных районах, далеких урочищах — будут привлекаться проводники, и там перепись продлится до декабря.

Призываю граждан принять активное участие в этом мероприятии".

Вопросы переписного листа, так называемая программа переписи, создаются из необходимости получения информации для удовлетворения потребностей в ней всех пользователей. Основные темы программы переписи: возраст, брачное состояние, образование, количество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства, жилищные условия, благоустройство помещений, занятость, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие. Есть вопросы и экологического характера, и доступа в интернет, и т. д.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября по месту фактического, обычного проживания со слов опрашиваемых, без подтверждения ответов документами, на русском языке и может занять не более 15-20 минут. По домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

Впервые перепись пройдет в многоканальном формате: любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.