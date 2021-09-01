С настоятельной просьбой думать о последствиях своих поступков к читателям газеты «Ингушетия» обратился и руководитель УГИБДД МВД Ингушетии полковник полиции Алексей Пасечный.

— Наступление нового учебного года всегда связано с увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска дорожно-транспортных происшествий с их участием, особенно в первые дни сентября, — напомнил собеседник. — Именно поэтому родителям несовершеннолетних необходимо сосредоточить все свое внимание на обеспечении безопасности детей на дороге. В первую очередь, вместе с ребенком пройти его маршрут «дом — школа — дом», объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть дороги, как безопасно дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным.

Также родителям следует взять за правило ежедневно перед выходом из дома напоминать детям о правилах дорожного движения. Обучая несовершеннолетних безопасному поведению на дороге, не забывайте, что обеспечить безопасность юного пешехода в темное время суток помогут светоотражающие элементы. Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он станет для водителей.

Если вы подвозите детей к школе на автомобиле, не забывайте о специальных удерживающих устройствах, которые должны быть в каждом транспортном средстве. Кроме того, важно обеспечивать безопасность ребенка не только во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного средства. Только совместные усилия Госавтоинспекции и родителей помогут оградить детей от опасности, научить их быстро и правильно оценивать дорожную обстановку и соблюдать правила дорожного движения.

В завершение беседы руководитель Госавтоинспекции Ингушетии обратился ко всем водителям с просьбой, помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок.

— Прошу всех: будьте внимательны, снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и помните, что чужих детей не бывает, — заключил Пасечный.