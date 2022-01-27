Альфа-Банк выдал «Ростелекому» цифровую банковскую гарантию на Мастерчейне

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Альфа-Банк выдал «Ростелекому» цифровую банковскую гарантию на Мастерчейне.

Мастерчейн — первая сертифицированная в России блокчейн-платформа с отечественной криптографией. Она позволяет банкам и компаниям безопасно обмениваться данными и заключать сделки в электронном виде. Платформа разработана при участии ЦБ РФ, оператор — «Системы распределенного реестра».

Получить банковскую гарантию через Мастерчейн быстрее и проще, чем бумажную. Операция проходит в реальном времени. Система автоматически проверяет подлинность гарантии.
Подделать или потерять цифровую гарантию невозможно, поскольку она хранится в закрытой блокчейн-сети. Поэтому она защищена от любых мошеннических операций. Все выпущенные в пользу компании гарантии сохраняются в системе, что облегчает их администрирование.

«Альфа-Банк уделяет пристальное внимание внедрению инноваций и улучшению качества сервиса. Использование блокчейн-платформ позволит сделать работу с гарантиями более удобной для всех участников и значительно сократить время проведения сделок», — отметил руководитель дирекции торгового финансирования Альфа-Банка Евгений Бельчанский.

««Ростелеком» в условиях пандемии проводит активную работу по переводу всех процессов компании на ЭДО. Получение электронных банковских гарантий на платформе Мастерчейн позволит нашей компании не только минимизировать объем бумажных гарантий и ресурсов на их систематизацию и учёт, но и существенно упростит процедуру их верификации и взаимодействие с поставщиками и банками», — подчеркнул старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

«Технологии распределенного реестра прочно заняли свое место в инфраструктуре современных финансовых продуктов и сервисов. Они позволяют получать новые и весьма ощутимые бизнес-эффекты: высокую скорость, повышенную безопасность, меньшую стоимость. Наша цель как поставщика финансовых решений — объединить клиентов в рамках одной большой финансовой сети, которая позволит быстро запускать новые продукты и обеспечит их востребованность рынком», — прокомментировал генеральный директор ООО «Системы распределенного реестра» Игорь Кузьмичев.

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