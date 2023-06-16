Открытие центра было обусловлено необходимостью создания безбарьерной среды, в которой ребенок с ограниченными физическими возможностями мог развиваться как личность, за эти годы здесь созданы все необходимые условия для полноценного лечения и жизни маленьких пациентов. Расположившись на живописной окраине столицы Ингушетии города Магаса, здание центра и его начинка являют собой уникальный комплекс, куда, по образному выражению его директора Али Дударова, ребенок входит через одни двери и через них же уходит домой излечившись. Это значит, что детям нет необходимости блуждать по лабиринтам отдельно стоящих корпусов ради процедур: все расположено под одной крышей (это четыре смежных корпуса площадью 9,5 тыс. кв. м).

К слову, Али Муратович стоял у истоков создания центра, будучи в начале двухтысячных, когда зародилась эта идея, начальником отдела Минтруда республики — учредителя центра. Он лично следил за выбором проекта, контролировал строительно-монтажные работы. Об этом в своей поздравительной речи в адрес педагогов, воспитателей и детей упомянул министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекир Муталиев. Прозвучали в честь юбиляров приветственные адреса и от многих других ответственных лиц, в том числе представителей городских властей, пришедших в гости с гостинцами и подарками, руководителю центра вручили грамоту Главы Ингушетии.

— Мы не стали устраивать широкое празднество, — рассказал газете «Ингушетия» Дударов. — Сложная общественно-политическая ситуация в мире заставляет быть скромнее. Собрались в самом большом помещении центра в узком, как говорится, семейном кругу, ребятишки подготовили яркие концертные номера. Правда, из-за наплыва гостей сидячих мест не всем хватило. Огромное спасибо всем, кто несмотря ни на что помогает нам, поддерживая наших детей — самых уязвимых и ранимых жителей республики. Да воздаст им Всевышний благом.

В подробностях рассказал руководитель центра и его возможностями. Так, мощность объекта — 55 коек (55 посещений в сутки). В центре проходят реабилитацию дети с заболеваниями

опорно-двигательного аппарата, патологией центральной нервной системы, постожоговыми, посттравматическими осложнениями. Работа центра организована по принципу стационарного пребывания (55 детей-инвалидов ежемесячно в возрасте от 1 года до 15 лет).

В центре функционирует пять отделений. В приемном отделении ежедневно заседает комиссия по обследованию, назначению и приему детей. В состав комиссии входят ортопед, невролог, физиотерапевт, психолог, иглорефлексотерапевт, логопед и другие специалисты. По направлению местного педиатра (справка направление формы 057) с указанием диагноза данного ребенка один из родителей с ребёнком приходит в приемное отделение, далее пациента осматривают врачи, назначаются процедуры для реабилитации и определяется дата заезда.

Есть отделение медико-социальной реабилитации, в которое входит два кабинета ЛФК (ортопедии и неврологии), УВЧ-кабинет, кабинеты электро-физиопроцедур (электрофорез, электростимуляция, магнитотерапия), парафинотерапии, четыре кабинета массажистов, кабинеты логопеда, душ Шарко, циркулярный душ, кабинеты войта-терапии, электросна (микрополяризации), грязелечения, УЗИ, ЭЭГ (электроэнцефалограмма), иглорефлексотерапии, фитотерапии, локомоторной терапии (новое оборудование), БОС-терапии (новое оборудование), бассейн.

Кстати, приобретением оборудования локомоторной терапии Дударов гордится больше всего: благодаря ему несколько обездвиженных детей, в буквальном смысле, начали ходить сами. Еще в центре имеется отделение психолого-педагогической помощи, в которое входят кабинеты преподавателей, психолога для детей и для родителей, бисеротерапии, социальной адаптации, сенсорный кабинет. В центре ведутся кружки «Умелые ручки», «Юный шахматист», «Волшебная ленточка», здесь есть музыкальный кабинет, две игровые комнаты при отделениях ортопедии и неврологии, кабинет по изучению арабского языка.

В стационарном отделении ортопедии имеется 35 койко-мест (отделение дневного пребывания — 20 коек, стационар круглосуточного пребывания — 15 коек), а в стационарном отделении медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы (неврология) — 20 койко-мест. В центре есть свои пищеблок, прачечная и столовые на первом и втором этажах.

— С первого дня функционирования центра здесь прошли реабилитацию более 8 тысяч детей, в том числе и из других регионов Северного Кавказа: Чеченской Республики, Армавира, Невинномысска Ставропольского края, Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Абхазии, — говорит Дударов. — Только в прошлом году прошли реабилитацию 960 детей (по неврологии — 420, и ортопедии — 540). Годовой лимит реабилитации на текущий год — 955, в том числе по ортопедии — 505, по неврологии — 450. Курс реабилитации по неврологии составляет 16 дней, ортопедии — 24 дня.

Мы проводим все необходимые процедуры для восстановления утраченных способностей детей с ограниченными возможностями и улучшения качества их жизни в обществе. Специфика центра заключается в медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи, диагностике и разработке программ социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр в течение курса реабилитации оказывает социальные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в установленном порядке с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной медико-социальной, психолого-педагогической помощи, и разработкой программ социальной реабилитации на основе индивидуальных и групповых программ, включающих профессионально-трудовую, учебно-познавательную, социально-культурную, физкультурно-оздоровительную и другие виды реабилитации. Социальные услуги предоставляются бесплатно.

Благодаря благотворительному фонду «Мял» в летний период дополнительно проводим для детей иппотерапию на территории ипподрома в Магасе. За последние два года в центре начаты новые направления по лечению и реабилитации детей с ограниченными возможностями — это открытие дополнительно кабинета ЛФК по неврологии, новое направление войта-терапии для детей, кабинет иглорефлексотерапии, кабинет по обучению арабскому языку, кабинет УЗИ, кабинет электроэнцефалограммы (ЭЭГ), кабинет локомоторной терапии, кабинет БОС-терапии и дополнительный игровой кабинет. Также в бассейн приняли дополнительно нового инструктора для работы с девочками (в первую смену занимаются девочки, а во вторую смену мальчики).

В 2019 году нами проведены работы по устройству детской площадки на прилегающей территории, площадки у центрального входа в центр, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций. Выполнен ремонт пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Проведен капитальный ремонт котельной, системы отопления и системы вентиляции.

Были, по словам Дударова, у центра и сложные времена. Так, из-за нерабочего состояния вентиляции Арбитражным судом республики было принято решение о закрытии центра.

— После проведения ремонтно-восстановительных работ системы вентиляции был составлен акт с участием Ростехнадзора, МЧС и другими структурами, в результате чего было отменено решение Арбитражного суда, — пояснил он. — Установили оборудование химводоочистки, для смягчения воды было принято решение установить специальное оборудование, заменили прибор учета газа стоимостью 300 тыс. руб. за счет спонсора. До этого из-за устаревшего оборудования мы оплачивали потребленный газ с коэффициентом 1,7. В центре обновлены все постельные принадлежности, после каждой смены проводится работа по косметическому ремонту всех палат.

В 2020 году для нужд центра приобретено оборудование для реабилитации детей по неврологии и ортопедии: иппотренажер, велотренажер, стабилоплатформа для тестирования, тонусный стол, реабилитационная беговая дорожка, подвес электрический, шведская стенка, мячи гимнастические, велоэргометр горизонтальный с панелью управления, аппарат ЭХВЧ и аппарат ЭЭГ, на котором работает опытный специалист. Раньше родителям с детьми приходилось выезжать за пределы республики для получения заключения ЭЭГ. Данный вопрос нами решен.

В 2021 году для реабилитации детей-инвалидов приобретены имитатор для ходьбы детей, велоэргометр, тренажер мини-байк, тренажер для реабилитации портативный и тренажер для активной реабилитации кистей рук (пять единиц). Также построена площадка для стоянки автомашин у въезда в центр для наших посетителей, проведен текущий ремонт.

В 2022 году для нужд центра приобретен аппарат локомоторной терапии за счет фонда Главы республики, также за счет спонсоров приобретены аппараты БОС-терапии, магнитотерапии «Алмаг-02», УВЧ-терапии «УВЧ-80», два электрических кипятильника, иппотренажер, приобретен инвентарь и оборудование для кабинета психологов, заменены жалюзи в неврологическом и ортопедическом отделении, приобретены коляски для детей-инвалидов. Также за счет спонсорской помощи обновлена вся оргтехника. Депутат Бекхан Барахоев подарил для центра 10 компьютеров-моноблоков.

Также в 2022 году проведен капитальный ремонт холодного водоснабжения, облицовка природным камнем фасадной части центра, выполнен дождевой водоотвод из асфальта площадью 100 кв. м и текущий ремонт внутри здания. Всего за эти три года закуплено 24 единицы реабилитационного оборудования.

Хочется отметить, что в 2021 году Ингушское отделение Сбербанка подарило центру физиотерапевтический аппарат ЭМО «Искра» и шапочки для микрополяризации. Весь цикл работы центра выполняется с соблюдением санэпидрежима. Все здания и сооружения центра в 2019 году поставлены на баланс и оперативное управление.

Стоит заметить, что данный центр построен по индивидуальному проекту и подобного центра в близлежащих регионах нет. В перспективе планируется построить дополнительный бассейн для детей в возрасте от 10 до 15 лет.