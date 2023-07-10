Каждый из нас в детстве был строителем, то он строил дом из песка, а потом помогал в разных постройках, которые проводились в доме, у дяди, брата, соседа, ну как обычно бывает. Потому профессия строителя нашего героя особо не пугала, хотя и не притягивала, но это была возможность заработать денег и помочь матери поднять на ноги младших братьев и сестёр.

— Я всегда отдавал зарплату маме, — говорит Алихан Чапанов. — Она очень радовалась, аккуратно заворачивала их в платочек и прятала в свой старенький сундук. Я любил эти минуты, когда в глазах её светился огонёк счастья. Она очень ценила мою поддержку.

Макшерипу Чапанову, которого друзья и близкие называют Алиханом, было девятнадцать лет, когда ушел из жизни отец, Орцхо Чапанов, всю жизнь проработавший в разных организациях разнорабочим. Видимо, тяжелые условия труда, годы выживания в ссылке, когда он, старший в большой семье, оставшись без отца, тянул на себе всех и всё, сказались на его здоровье. Ему было всего 59 лет. Алихан помнит его всегда в заботах, строгим, подтянутым, в застёгнутой до последней пуговицы рубашке и в хромовых сапогах. Мама нашего героя — Залимат Чапанова (Хамхоева) была очень доброй женщиной, хлебосольной хозяйкой. Помогала мужу, подрабатывала то техничкой, то в офицерской столовой, чтобы как-то обеспечить большую семью, а после смерти мужа бегала, как белка в колесе, с одной работы на другую.

Алихан Чапанов родился 18 февраля 1955 года в селении Пресногорьковка Кустанайской области Казахской АССР. В 1963 году семья вернулась на родину и устроилась жить в г. Грозном. Проживали они в поселке Калинина. После окончания общеобразовательной школы № 38 Алихан Чапанов отслужил срочную службу с 1973 по 1975 года в рядах Советской армии. Вернулся в звании младшего сержанта, был отличником боевой и политической подготовки. После армии поступил в Нефтяной институт г. Грозного на факультет промышленного и гражданского строительства. В свободное время и в выходные дни он подрабатывал на частных стройках.

На третьем курсе по семейным обстоятельствам Алихан вынужден был оставить учебу. Устроился на работу в ПМК-101 треста «Чечингсельстрой» в качестве разнорабочего, познал, так сказать, все тонкости и сложности профессии строителя изнутри. Понял, что здесь необходимы такие качества, как профессионализм, выносливость и упорство в достижении цели. С начала следующего учебного года он решил восстановиться в институте и продолжить образование на вечернем отделении, а днём продолжал работать в своём ПМК-101. В 1988 году он получил диплом инженера-строителя.

Профессионализм оттачивается уже на работе. Любой строитель является своего рода творцом, создателем. Есть завораживающий интерес у этой профессии, когда на голом месте посредством твоего участия появляется то или иное здание. Но не оставался Алихан Чапанов в стороне и от общественной работы. Будучи комсомольцем, принимал активное участие во всех мероприятиях строительной организации, и в качестве доверия к нему со стороны партии его направили работать пару лет освобождённым секретарём комсомольской организации в СПТУ № 10, где он вскоре исполнял обязанности заместителя по учебно-воспитательной работе.

Но работа профессиональная его прельщала больше. С 1987 по 1990 год Алихан Чапанов работает инженером-проектировщиком в проектном институте «Чечинггражданпроект». Сюда его рекомендовал райком партии Заводского района г. Грозного, к которому относился проектный институт. Рядом с ним работали опытные специалисты, такие как Нурдин Льянов, Гирихан Ужахов, геодезист Магомед Ужахов, у кого было набраться опыта. Надо отметить, что работать в этом институте считалось престижным делом. А представителям депортированных народов устроиться сюда значило оказанное высокое доверие со стороны руководства партии. Так оно и было. Институт был сам по себе очень сильным, все основные проекты в городе Грозном проектировались именно здесь.

С 1990 года по 1994, вплоть до военных событий в Чечне, Алихан Чапанов проработал в Чечено-Ингушском управлении строительства в должности инженера производственного отдела, а затем уже заместителя начальника производственного отдела. ЧИУС было мощной, сильной организацией, которая выполняла большой объём строительно-монтажных работ по всей республике бывшей Чечено-Ингушетии.

После начала военных действий в Чечне семья Чапановых переезжает в Ингушетию, в г. Назрань. Алихан устраивается на работу во вновь образованный проектный институт «Ингушпроект» инженером-проектировщиком, потом главным инженером проекта.

— Я приехал в Ингушетию и встретил коллегу Гирихана Ужахова, грамотный был специалист, мы вместе работали в Грозном. Он и пригласил меня на работу в проектный институт. Основал институт Руслан Солтомаков, заслуженный строитель, профессионал высокого уровня. Всегда с теплотой его вспоминаю, грамотный, умный, образованный был, настоящий профессионал своего дела. В институт он поступил в самое тяжелое время для депортированных, когда были сплошь ограничения и для учебы, и для работы. Написал в Москву и добился поступления. Он был первый, кто окончил школу с золотой медалью из числа ингушей и чеченцев. Это был нонсенс. Всегда с теплотой вспоминаю время работы в проектном институте в г. Грозном. Это была настоящая школа — и в плане наставничества, и в плане получения опыта.

В Ингушетии при активном участии Алихана Чапанова был спроектирован целый ряд строительных объектов, в частности, здание Минсельхоза в Назрани, школа № 5 на 704 учащихся в Назрани, школа-лицей в Карабулаке и ряд других государственных и социальных объектов по республике.

В 2015 году Алихан Чапанов уходит на пенсию. Пару лет он занимался индивидуальным частным проектированием небольших объектов. Работал прорабом на строительстве торгово-развлекательного центра «Строймаркет» в районе Насыр-Корта, вдоль Бакинской трассы. В данное время работает в одной из проектных организаций в Магасе.

— В наше время было сложнее, — говорит Алихан Чапанов, — у нас были громадные чертёжные станки. Сегодня всё проще, эту работу грамотно выполняют молодые ребята, сидят в разных компьютерных программах. Я компьютер так и не освоил, все делаю от руки. Но молодёжь хорошо справляется со своими обязанностями.

Алихан Чапанов очень скромный и порядочный человек. Где бы он ни работал, пользовался уважением и авторитетом в коллективе, основанном на признании его порядочности и профессионального опыта, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты и благодарности.

Вместе с супругой Айшет Азиевной Чапановой воспитали двоих сыновей — Рашида и Рустама, и дочь Асет.

Хочется дополнить материал о нашем строителе историей одной фотографии, отснятой в Санкт-Петербурге в 1913 году, которой он очень дорожит. На ней его дедушка Висангирей Джетсович Чапанов с супругой Каби Чапановой (Кукурхоевой) и братьями — Лорсом (богослов, мулла) и Берсом (выпускник юнкерского училища). На коленях у матери сидит отец нашего героя Орц, а рядом две его сестры — Лиза и Тамара.

В начале ХХ века Висангирей Чапанов работал в Санкт-Петербурге начальником охраны семьи известного банкира и фабриканта Алексея Ивановича Путилова. Он и перевёз семью и братьев в Северную столицу. Во Владикавказе у него был большой дом. Семья Путиловых была очень благородная, ценила и уважала Висангирея Чапанова. Супруга Путилова помогла оплатить учёбу в юнкерском училище Берсу Чапанову, благодаря чему он получил офицерский чин. К сожалению, Берс Чапанов был убит во время революционных волнений во Владикавказе на пороге собственного дома. Он не участвовал ни в каких политических группировках, но был знаком с Серго Орджоникидзе и даже получил от него в подарок кабардинского скакуна. А его брат Висангирей Чапанов получил в подарок от Владимира Ленина бурку в Санкт-Петербурге. Старшие рассказывали, что Ленин, увидев среди собравшихся на площади перед его выступлением горца с кинжалом, не удержался и подарил ему бурку, которую, видимо, перед этим кто-то успел подарить ему.

Висангирей Чапанов был репрессирован со всем народом 23 февраля 1944 г. Так вышло, что с братом Лорсом они находились в тот день во Владикавказе, а их семьи в родовом селении Ачалуки. Депортировали их по разные стороны. Братья долго искали своих близких. Но Висангирей так и не успел увидеться с семьёй. Он умер летом 1944 года недалеко от г. Петропавловска. Лорс Чапанов, будучи муллой, попросил у жителей казахского села разрешения похоронить брата на мусульманском кладбище с соблюдением обряда захоронения, что и было сделано. В благодарность он два месяца косил траву для жителей этого села. С семьёй он встретился в 1945 году.

На фотографии справа сидит друг семьи — мелхистинец. Имени, к сожалению, Алихан не помнит, но он знает, что благодаря ему чудом остался жив его отец Орц. Во время игры с сёстрами он упал и потерял сознание. Мальчик долго не приходил в себя. Его посчитали умершим, провели все ритуальные мероприятия и было уже завернули в саван. Но увидев «тело» мальчика, друг семьи заподозрил, что тот жив. Отвезли в больницу. Оказалось, что он жив. Так на свет было суждено появиться его потомству, среди которых и наш герой Алихан Чапанов.

— Можно построить хороший дом, грандиозные объекты, туннели и тому подобное, — говорит Алихан Чапанов, — но вот жизнь построить невозможно. Выбор делает судьба. Надо просто идти правильными шагами.