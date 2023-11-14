Дата

К Международному дню незрячих

Алихан Хамхоев: «Самая актуальная проблема — это востребованность адаптивной спортивной школы для незрячих и всех инвалидов без исключения»

0

Алихан Хусенович Хамхоев — председатель молодежного совета, член правления Ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых, генеральный директор благотворительного фонда Республики Ингушетия «Ихсан», руководитель национального проекта «Безликие».

Алихан Хамхоев родился в 1987 году в семье, где два сына и две дочери воспитывались в традициях и культуре ингушского народа. Отец был дальнобойщиком, мама работала на трикотажной фабрике, но в основном занималась домашним хозяйством и воспитанием детей.

Алихан рос коммуникабельным, общительным и разносторонним человеком. В школе был активистом, занимался общественной деятельностью, как говорится, «был душой компании».

После окончания школы-гимназии с. Али-Юрта он поступил в 2004 году в Ингушский государственный университет на заочное отделение агроинженерного факультета. В 2020 году прошёл курс «Менеджмент в социальной сфере» (реабилитация инвалидов по зрению и их подготовка к управленческой деятельности), организованный институтом «Реакомп» ВОС в г. Москве. В 2021 году получил специализацию по курсу «Специалист по работе с молодыми инвалидами» в г. Москве.

Алихан Хамхоев — инвалид по зрению первой группы. Проблема со зрением у него была с рождения, но он видел, хотя и слабовато. Мог учиться, самостоятельно передвигаться, пока в 2014 году у него не началась отслойка сетчатки одного глаза. К сожалению, процесс оказался необратимым. Но это отнюдь не повиляло на его жизненную позицию. Алихан, несмотря на сложности и проблемы со здоровьем, продолжает вести активный образ жизни. У него много интересов и столько же друзей как среди представителей ингушского народа, так и разных национальностей.

По жизни Алихан оптимист, любит путешествовать, интересуется историей и бытом людей других народностей. Но основной род его деятельности — это благотворительность. Доброе, отзывчивое сердце, принятие проблем других людей как личных и потребность помочь и поддержать их, а также встреча с замечательным человеком Хамзатом Оскановым, который разделял с ним интересы, привели к созданию в 2011 году благотворительного фонда «Ихсан» («Искренность»). С марта 2016 года «Ихсан» официально зарегистрирован как благотворительный фонд Республики Ингушетия.

А всё начиналось с обычной волонтёрской деятельности — сбор средств людям, которые нуждаются в помощи и поддержке. Это могла быть материальная помощь в виде продуктов питания малоимущим людям, сбор средств на лечение, помощь погорельцам и тому подобное. Республика Ингушетия небольшая, здесь все как на ладони, и доверие заслужить не составит труда, если человек честен пред Всевышним, собой и людьми. Так получилось и с фондом «Ихсан», который за короткий период приобрёл авторитет, стал известен и узнаваем. В фонд шли люди с проблемами, фонду доверяли простые люди, которые были основными вкладчиками в благотворительность.

В 2008 году Алихан Хамхоев создал свою семью. У него сегодня четверо детей, все девочки, старшей из которых 14 лет, а младшей полтора года. Супруга Зарема Могушкова занимается воспитанием детей и созданием семейного уюта.

Наряду с общественной и благотворительной деятельностью Алихан Хамхоев с 2003 по 2016 год работал охранником на водоканале. Сегодня он является генеральным директором благотворительного фонда «Ихсан», руководителем национального проекта «Безликие», а также председателем молодежного совета и членом правления Ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых.

— Сегодня возможности нашего фонда расширились, — говорит Алихан Хамхоев. — Мы создали собственный национальный проект «Безликие». Нас в проекте 12 человек. 12 октября этого года мы запустили собственное приложение, которое так и называется «Безликие». Основное наше направление — это помощь по оказанию медицинской поддержки нуждающимся, в основном это касается сборов средств на иногороднее лечение. Но наша благотворительность не исключает любую помощь. Это и строительство жилья малоимущим, восстановление жилплощади после пожаров и иных разрушений, выделение нуждающимся помощи на улучшение бытовых условий и т. д.

Сегодня мы поддерживаем и проекты по сохранению родного языка. Это весьма актуальная проблема. Мы помогаем в озвучке мультфильмов на ингушском языке. Уже переведено 17 серий мультфильма «Муса и Рара». Работаем над переводом и озвучкой первой части мультфильма «Кунфу Панда». Помогаем издать книги и брошюры на ингушском языке. 14 ноября в Национальной библиотеке пройдет презентация книги «Г1алг1ай мотт 1омбер книжка». К нам обратился молодой автор Накир Зангиев с просьбой помочь ему издать брошюру. Ему всего 18 лет. Он выпускник карабулакской школы № 3. В свои юные годы является истинным борцом за сохранение родного языка. Книга увидела свет благодаря поддержке национального проекта «Безликие». Она издана тиражом тысяча экземпляров. Очень яркая, красочная, изобилует богатым оформлением и интересными заданиями, включая кроссворды. Надеемся, что книга станет одним из любимых пособий наших детей, изучающих основы грамматики ингушского языка.

Мы помогаем региональному обществу слепых в покупке необходимого инвентаря, аппаратуры, оказываем материальную помощь слепым и слабовидящим, которые выезжают на лечение или которым предстоит дорогостоящая операция.

В г. Сунже нами запущен культурно-досуговый центр «Открытый мир» для незрячих и слабовидящих, курсы декоративно-прикладного искусства, и плюс к тому же фонд берёт на себя расходы по оплате проезда для своих подопечных.

Надо отметить, что Алихан Хамхоев вот уже десять лет является участником и призёром спортивных соревнований северокавказских регионов и федерального уровня по шоудауну (настольному теннису) и дартсу (метание дротиков по мишени) для незрячих и слабовидящих, которые проходят в Москве и в разных городах и регионах. Параллельно он занимается изучением чтения Корана по шрифту Брайля.

Мы поинтересовались, как же передвигается наш герой, являясь инвалидом первой группы и занимая активную жизненную позицию. Как оказалось, он ездит на общественном транспорте, на такси, передвигается с помощью трости для незрячих. Алихан Хамхоев сетует по поводу того, что у нас в республике практически отсутствует доступная среда для инвалидов. Касательно незрячих, он желает видеть на наших пешеходных тротуарах, как это работает уже в мегаполисах, тактильные указательные плитки. Они помогают передвигаться самостоятельно и так же безопасно переходить дорогу. По его мнению, неплохо было бы иметь и звуковое сопровождение в службах общественного обслуживания.

— Но самая актуальная проблема на сегодняшний день, — говорит Алихан Хамхоев, — которая стоит перед инвалидами Ингушетии, — это острая необходимость в адаптивной спортивной школе, для всех инвалидов без исключения. Мы уже обращались с такой просьбой в соответствующие органы власти. Надеемся быть услышанными. Конечно, сегодня работают центры для инвалидов в г. Сунже, Карабулаке. Мы часто выезжаем туда, соревнуемся. Но нужна своя специализированная спортивная школа. Хорошо бы иметь в каждом районе, но для начала хотя бы одну на всю республику. Это большой проект — спорт для инвалидов разных категорий и направлений. Со своей стороны, региональное отделение Всероссийского общества слепых работает и частично решает проблемы незрячих и слабовидящих людей в Республике Ингушетия. Но нам нужна помощь и поддержка.

Наша благотворительная деятельность поддерживает и помогает всем, кто обращается к нам. Пророк (с. а. в.) сказал: «В любви и милосердии друг к другу верующие подобны единому организму: когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит, и оно лишается сна».

Пользуясь случаем, хотим пригласить молодых людей присоединиться к команде волонтеров. Нам нужны люди, которые готовы помогать в реализации наших проектов и инициатив, которые направлены на поддержку нуждающейся части нашего населения. Команда волонтёров, которые будут принимать участие в различных мероприятиях, в сборах средств, в благотворительных акциях, в популяризации наших проектов в социальных сетях. В свою очередь они приобретут навыки общественной работы, получат знания, узнают больше о благотворительной деятельности и, главное, получат милость от Всевышнего.

Если таковые есть среди читателей, то можно пройти по ссылке https://forms. gle/cUNvVPrSJ5P256Hi6 или участвовать в благотворительности по ссылке https://bezlikie. com/. В приложении вы найдёте раздел «Отчеты», где каждый желающий может увидеть, куда уходят средства наших доброжелателей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке Ингушетии продолжается строительство центра социального обслуживания
Житель Ингушетии потерял 43 тыс. рублей, решив купить коробку передач для иномарки
МЧС по Ингушетии предупреждает жителей горной части региона о сильном ветре
В столице Ингушетии проведен ремонт глубинного насоса
В Ингушетии планируется ликвидировать 16 объектов накопленного вреда
В Ингушетии проходит выставка «Наконечники стрел от древности до средневековья»
Полномочные представители Ингушетии в субъектах России собрались в Москве
В Ингушетии за год число самозанятых увеличилось почти в два раза
В Ингушетии снимут киберпанк-кино о героях национального фольклора
К четырем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за незаконный оборот оружия
Второй участник организованной группы из Ингушетии предстанет перед судом за мошенничество

Главное

Яндекс.Метрика

 