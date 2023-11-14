Алихан Хамхоев родился в 1987 году в семье, где два сына и две дочери воспитывались в традициях и культуре ингушского народа. Отец был дальнобойщиком, мама работала на трикотажной фабрике, но в основном занималась домашним хозяйством и воспитанием детей.

Алихан рос коммуникабельным, общительным и разносторонним человеком. В школе был активистом, занимался общественной деятельностью, как говорится, «был душой компании».

После окончания школы-гимназии с. Али-Юрта он поступил в 2004 году в Ингушский государственный университет на заочное отделение агроинженерного факультета. В 2020 году прошёл курс «Менеджмент в социальной сфере» (реабилитация инвалидов по зрению и их подготовка к управленческой деятельности), организованный институтом «Реакомп» ВОС в г. Москве. В 2021 году получил специализацию по курсу «Специалист по работе с молодыми инвалидами» в г. Москве.

Алихан Хамхоев — инвалид по зрению первой группы. Проблема со зрением у него была с рождения, но он видел, хотя и слабовато. Мог учиться, самостоятельно передвигаться, пока в 2014 году у него не началась отслойка сетчатки одного глаза. К сожалению, процесс оказался необратимым. Но это отнюдь не повиляло на его жизненную позицию. Алихан, несмотря на сложности и проблемы со здоровьем, продолжает вести активный образ жизни. У него много интересов и столько же друзей как среди представителей ингушского народа, так и разных национальностей.

По жизни Алихан оптимист, любит путешествовать, интересуется историей и бытом людей других народностей. Но основной род его деятельности — это благотворительность. Доброе, отзывчивое сердце, принятие проблем других людей как личных и потребность помочь и поддержать их, а также встреча с замечательным человеком Хамзатом Оскановым, который разделял с ним интересы, привели к созданию в 2011 году благотворительного фонда «Ихсан» («Искренность»). С марта 2016 года «Ихсан» официально зарегистрирован как благотворительный фонд Республики Ингушетия.

А всё начиналось с обычной волонтёрской деятельности — сбор средств людям, которые нуждаются в помощи и поддержке. Это могла быть материальная помощь в виде продуктов питания малоимущим людям, сбор средств на лечение, помощь погорельцам и тому подобное. Республика Ингушетия небольшая, здесь все как на ладони, и доверие заслужить не составит труда, если человек честен пред Всевышним, собой и людьми. Так получилось и с фондом «Ихсан», который за короткий период приобрёл авторитет, стал известен и узнаваем. В фонд шли люди с проблемами, фонду доверяли простые люди, которые были основными вкладчиками в благотворительность.

В 2008 году Алихан Хамхоев создал свою семью. У него сегодня четверо детей, все девочки, старшей из которых 14 лет, а младшей полтора года. Супруга Зарема Могушкова занимается воспитанием детей и созданием семейного уюта.

Наряду с общественной и благотворительной деятельностью Алихан Хамхоев с 2003 по 2016 год работал охранником на водоканале. Сегодня он является генеральным директором благотворительного фонда «Ихсан», руководителем национального проекта «Безликие», а также председателем молодежного совета и членом правления Ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых.

— Сегодня возможности нашего фонда расширились, — говорит Алихан Хамхоев. — Мы создали собственный национальный проект «Безликие». Нас в проекте 12 человек. 12 октября этого года мы запустили собственное приложение, которое так и называется «Безликие». Основное наше направление — это помощь по оказанию медицинской поддержки нуждающимся, в основном это касается сборов средств на иногороднее лечение. Но наша благотворительность не исключает любую помощь. Это и строительство жилья малоимущим, восстановление жилплощади после пожаров и иных разрушений, выделение нуждающимся помощи на улучшение бытовых условий и т. д.

Сегодня мы поддерживаем и проекты по сохранению родного языка. Это весьма актуальная проблема. Мы помогаем в озвучке мультфильмов на ингушском языке. Уже переведено 17 серий мультфильма «Муса и Рара». Работаем над переводом и озвучкой первой части мультфильма «Кунфу Панда». Помогаем издать книги и брошюры на ингушском языке. 14 ноября в Национальной библиотеке пройдет презентация книги «Г1алг1ай мотт 1омбер книжка». К нам обратился молодой автор Накир Зангиев с просьбой помочь ему издать брошюру. Ему всего 18 лет. Он выпускник карабулакской школы № 3. В свои юные годы является истинным борцом за сохранение родного языка. Книга увидела свет благодаря поддержке национального проекта «Безликие». Она издана тиражом тысяча экземпляров. Очень яркая, красочная, изобилует богатым оформлением и интересными заданиями, включая кроссворды. Надеемся, что книга станет одним из любимых пособий наших детей, изучающих основы грамматики ингушского языка.

Мы помогаем региональному обществу слепых в покупке необходимого инвентаря, аппаратуры, оказываем материальную помощь слепым и слабовидящим, которые выезжают на лечение или которым предстоит дорогостоящая операция.

В г. Сунже нами запущен культурно-досуговый центр «Открытый мир» для незрячих и слабовидящих, курсы декоративно-прикладного искусства, и плюс к тому же фонд берёт на себя расходы по оплате проезда для своих подопечных.

Надо отметить, что Алихан Хамхоев вот уже десять лет является участником и призёром спортивных соревнований северокавказских регионов и федерального уровня по шоудауну (настольному теннису) и дартсу (метание дротиков по мишени) для незрячих и слабовидящих, которые проходят в Москве и в разных городах и регионах. Параллельно он занимается изучением чтения Корана по шрифту Брайля.

Мы поинтересовались, как же передвигается наш герой, являясь инвалидом первой группы и занимая активную жизненную позицию. Как оказалось, он ездит на общественном транспорте, на такси, передвигается с помощью трости для незрячих. Алихан Хамхоев сетует по поводу того, что у нас в республике практически отсутствует доступная среда для инвалидов. Касательно незрячих, он желает видеть на наших пешеходных тротуарах, как это работает уже в мегаполисах, тактильные указательные плитки. Они помогают передвигаться самостоятельно и так же безопасно переходить дорогу. По его мнению, неплохо было бы иметь и звуковое сопровождение в службах общественного обслуживания.

— Но самая актуальная проблема на сегодняшний день, — говорит Алихан Хамхоев, — которая стоит перед инвалидами Ингушетии, — это острая необходимость в адаптивной спортивной школе, для всех инвалидов без исключения. Мы уже обращались с такой просьбой в соответствующие органы власти. Надеемся быть услышанными. Конечно, сегодня работают центры для инвалидов в г. Сунже, Карабулаке. Мы часто выезжаем туда, соревнуемся. Но нужна своя специализированная спортивная школа. Хорошо бы иметь в каждом районе, но для начала хотя бы одну на всю республику. Это большой проект — спорт для инвалидов разных категорий и направлений. Со своей стороны, региональное отделение Всероссийского общества слепых работает и частично решает проблемы незрячих и слабовидящих людей в Республике Ингушетия. Но нам нужна помощь и поддержка.

Наша благотворительная деятельность поддерживает и помогает всем, кто обращается к нам. Пророк (с. а. в.) сказал: «В любви и милосердии друг к другу верующие подобны единому организму: когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит, и оно лишается сна».

Пользуясь случаем, хотим пригласить молодых людей присоединиться к команде волонтеров. Нам нужны люди, которые готовы помогать в реализации наших проектов и инициатив, которые направлены на поддержку нуждающейся части нашего населения. Команда волонтёров, которые будут принимать участие в различных мероприятиях, в сборах средств, в благотворительных акциях, в популяризации наших проектов в социальных сетях. В свою очередь они приобретут навыки общественной работы, получат знания, узнают больше о благотворительной деятельности и, главное, получат милость от Всевышнего.

Если таковые есть среди читателей, то можно пройти по ссылке https://forms. gle/cUNvVPrSJ5P256Hi6 или участвовать в благотворительности по ссылке https://bezlikie. com/. В приложении вы найдёте раздел «Отчеты», где каждый желающий может увидеть, куда уходят средства наших доброжелателей.