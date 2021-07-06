Родился Алий Уматгиреевич 26 апреля 1952 года в Казахстане, в селе Харьковка Вишневского района. Сюда их семья попала в годы депортации ингушей и чеченцев в феврале 1944 года. Родом они были из знаменитого селения Базоркино (ныне село Чермен) Пригородного района, которое всегда отличалось своими образованными и благородными людьми. В годы хрущёвской оттепели вернуться в родное село семья Тангиевых так и не смогла. Дом их был заселён соседями, которые его отказались освобождать. Потому, вернувшись в 1961 году, семья Уматгирея Тангиева вынуждена была обосноваться в Ингушетии, в городе Назрани. Здесь Алий Тангиев успешно окончил школу и поступил в механико-технологический техникум мясо-молочной промышленности в г. Улан-Уде. Вернулся на родину в 1981 году.

Большое трудолюбие, организованность, целеустремлённость, дисциплинированность, упорство и преданность своему делу послужили нашему герою хорошей основой в его трудовой, а вернее сказать предпринимательской деятельности. Когда начался в стране перестроечный период и появилась возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, он оказался в числе первых предпринимателей. Это о нём потом выйдут документальные фильмы «Выход», «Я — предприниматель», «Найти своё место в жизни», в которых Алий Уматгиреевич рассказывает о себе, о своей жизни, о чаяниях своего народа, о путях становления предпринимательской деятельности.

В 1986 году Алий Тангиев открывает в Назрани собственный колбасный цех, а через год на его основе — производственный кооператив «Зама». На достигнутом Алий Тангиев не останавливается. Однако для того, чтобы добиться большего, нужны не только опыт, но и всесторонние знания. Так, в 1991 году он оканчивает Грозненский педагогический институт. В 1994 году — Московский финансово-экономический институт по специальности «Банки и банковское дело». В последующем успешно защищает диссертацию кандидата экономических наук.

Было в истории офицера запаса, лейтенанта Алия Тангиева и участие в ликвидации Чернобыльской трагедии.

В 1994 году Тангиев построил первый в республике завод МП «Красный молот», в котором было трудоустроено более ста человек. В посёлке Майском Пригородного района, где сосредоточено было большое количество беженцев, он выложил 20 км дороги, проложил электричество, водопровод и газ на двух улицах.

Всю свою жизнь Алий Уматгиреевич находится в постоянном поиске новых идей и новых возможностей.

«Мне Всевышний дал возможность заработать, — говорит Алий Тангиев, — и я, понимая это, осознавая свою ответственность, старался помогать народу, помогать нуждающимся».

С перестройкой обнажилось множество нерешённых проблем в стране, в том числе и в национальном вопросе, который корнями уходил в национально-территориальную политику государства начала ХХ столетия. Подняли свой вопрос о полной реабилитации и репрессированные народы. Свой огромный вклад в борьбе за отстаивание прав репрессированных народов внёс в те годы ингушский народ во главе с её общественными деятелями.

«Это было тяжелое время, время незабываемых впечатлений, время всеобщего подъёма национального духа, — говорит Алий Тангиев. — Надо отдать должное всем, кто имел хоть малое отношение к тем значимым достижениям, которые были буквально вырваны нами в упорной борьбе за свои права и свою независимость. Все участники этих событий — люди энергичные, целеустремлённые, искренне ратующие за свой народ, неповторимые личности и бескорыстно преданные народу патриоты. По истечении длительного времени я осознаю, какое счастье было оказаться в числе тех, кто выступал от имени народа и добился исторически значимых для него законов о реабилитации репрессированных народов и об образовании республики. И со мной согласятся все, если скажу, что это результат всенародного единения. И только так!»

Не секрет, что на лоббирование любого вопроса нужны были финансы, и благо, Алий Тангиев мог себе позволить пустить их на благое дело. Им двигало искреннее желание помочь своему народу. «Я всегда имел деньги и не жалел их для нужд народа, — говорит он, — для моего родного Пригородного района».

Так, на решение исторически значимых для ингушского народа вопросов им было в 1990 году выделено из собственных средств восемьсот тысяч рублей. Это была очень большая поддержка. Весь депутатский корпус республики, а это 540 человек, за счёт Алия Тангиева выехали в поддержку Закона об образовании ингушской государственности в Москву и проживали в столичной гостинице вплоть до его принятия.

В 1992 году Алию Тангиеву удалось осуществить мечту каждого мусульманина. Он совершил хадж в священную Мекку. Это было большое счастье, незабываемые впечатления и яркое событие в его жизни. Но осень того же года была омрачена другими событиями, которые вошли в историю ингушского народа трагедией в Пригородном районе, повлекшей за собой смерть сотен людей и изгнание тысяч жителей ингушской национальности из мест проживания.

Это были годы тяжелейших испытаний. Именно тогда проснулось у Алия Тангиева желание сочинять стихи, в которых он изливает свои переживания и боль за всё то, что происходило в судьбе ингушского народа. Вскоре он выпускает сборник стихов на родном языке. Кстати, нашлось здесь место и лирическим произведениям, некоторые из них позже были переложены на музыку.

Но Алий Тангиев на этом не останавливается. Он член Союза писателей России. В его авторском списке значатся и такие произведения, как «Тяжёлый век» — о жизни и деятельности известного общественного деятеля прошлого столетия, рьяного борца за государственную самостоятельность и права ингушского народа Абдул-Гамида Джамбулатовича Тангиева; книги «Материалы по истории Владикавказа», «Забытая история» и тому подобное, в которых автор повествует об историческом прошлом своего народа. Алий Тангиев спонсирует также издание книги ингушского писателя Саида Чахкиева «Золотые столбы», рассказывающей о трагической судьбе ингушского и чеченского народов в феврале 1944 года, книгу Магомеда Джабагиева.

Если работать, то так, чтобы душа радовалась

Ради Всевышнего, для народа — вот основной посыл деятельности Алия Тангиева. Порой ему приходилось быть суровым, настойчивым и непоколебимым, где-то резким, когда ситуация касалась решения важных для народа дел. Но он не сидел сложа руки. В первые годы образования республики, будучи депутатом Назрановского райсовета, он смог выбить 200 мест для обучения ингушской молодёжи в высших учебных заведениях России на бюджетной основе. Тангиев оказывал спонсорскую помощь студентам из Ингушетии, обучающимся за рубежом. Оказывал спонсорскую поддержку школам Ингушетии, в числе которых Горский кадетский корпус.

Тангиев оказывал поддержку в строительстве мечетей в селении Плиево и в сёлах Пригородного района — Чермене и Майском, помогал в строительстве первого пешеходного моста в селении Алкун Сунженского района Ингушетии.

Некоторое время Алий Тангиев работал представителем Ингушетии в Белгородской области и с честью выполнял возложенные на него обязанности. С 1994 года он был заместителем председателя совета предпринимателей республики. Его машину можно было увидеть на дню во всех четырёх районах Ингушетии. В те годы на развитие малого машиностроения в республике он выбил из федерального бюджета большую сумму денег в размере 1,5 миллиарда рублей.

Будучи избранным председателем совета четырёх тейпов Газдиевых, Джандиговых, Тангиевых и Ужаховых, Алий Тангиев нашёл средства на восстановление родовой башни Тангиевых в Эгикале. Им же был написан гимн, разработан флаг и герб для рода Тангиевых.

В период с 2002 по 2013 год Тангиев работал в Москве президентом ООО «Нефтехимстрой».

Не всё в жизни первого предпринимателя республики было гладко. Немало трудностей приходилось ему преодолевать. Но что бы ни происходило, где бы он ни находился, Алий Уматгиреевич умел грамотно выходить из любой сложной ситуации, порой казавшейся неразрешимой и затруднительной.

Большую поддержку Алий Тангиев оказал в своё время и беженцам из Чеченской Республики.

«В лихую для всего чеченского народа годину — во времена чеченских кампаний — многие наши соотечественники, памятуя о том, что чеченцы и ингуши, по сути, один этнос, искали спасения для своих близких в дружественной соседней республике, — пишет в своей статье «Неравнодушный Алий из Ингушетии» журналист газеты «Вести республики» Румиса Акуева. — К счастью, многие нашли там пусть и временный, но все-таки кров. Многие вайнахские семьи породнились в тот период, встали плечом к плечу перед суровыми испытаниями на прочность. Это время явственно показало, что те невидимые, но очень прочные нити, что связывают наши два народа, стали только крепче перед лицом испытаний. И одним из тех, кто внес весомую лепту в укрепление этих связей, стал Алий Тангиев. Не только чеченцы могут сказать доброе слово в его адрес, многим представителям народов Кавказа известен он своим неуёмным стремлением помочь, оказать поддержку в трудную минуту, но об этом позже. Вначале хочется немного рассказать, кто он, откуда...

В 1994-1996 годах он останавливает работу своего детища — завода «Красный молот» и в спешном порядке устраивает для беженцев временные места для проживания. Своеобразный перевалочный пункт, организованный им, пропустил через себя огромное количество народа. Люди, в спешке оставившие родные края и большую часть с трудом нажитого имущества, находили в Назрани место, где им оказывалась первая помощь, находились места для проживания, обеспечивалась выдача гуманитарной помощи. Не будет преувеличением сказать, что этих несчастных прошло через его руки свыше десяти тысяч человек».

Не остался в стороне от своего народа Алий Тангиев и в наше время, в период пандемии коронавирусной инфекции. Его семья оказала Ингушетии помощь лекарствами на общую сумму 45 млн рублей, а малоимущим гражданам раздала три тонны мяса.

По жизни Алий Тангиев был миротворцем. Он безумно любил свой народ и всегда выступал за мир и согласие.

В его наградном списке немало орденов и медалей. Это орден «За заслуги перед ингушским народом», две медали «За предпринимательскую деятельность в РИ», золотой орден Международного фонда имама Шамиля, золотая медаль (звезда) «Герой Дагестана», ордена «За заслуги» и «За заслуги перед чеченским народом» и т. д. А также почетная грамота главы Ингушетии, почётная грамота мэрии города Назрани, юбилейная медаль к 250-летию единения Ингушетии с Россией.

Сегодня Алий Тангиев на заслуженном отдыхе, гордится достижениями своих детей и внуков. У него выросло достойное потомство. Сын — доктор экономических наук, успешный предприниматель, живёт и работает за границей. Три дочери — кандидаты медицинских наук, занимаются врачеванием в различных столичных клиниках. Но и он не остаётся в стороне. Семья во главе с Алием Тангиевым по традиции продолжает свою деятельность на ниве благотворительности, участвует в общественной жизни своего народа, ратует за его будущее, хотя здоровье не позволяет отцу семейства работать в прежнем ритме. Трижды его жизнь была на грани между жизнью и смертью. Но он мужественно переносит все испытания, что посылает ему судьба.

«Я жил по совести и своё лицо мыл своими руками», — говорит Алий Тангиев.