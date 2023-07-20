Очередной героиней рубрики #ЗаслуженныеУчителяРИ стала учитель физики школы — детского сада № 1 с. п. Кантышево Дзаурова Аминат Висангиреевна, педагогический стаж которой — 33 года.

Почётный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный учитель Республики Ингушетия, ветеран труда Аминат Дзаурова является победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации 2006 года, финалистом конкурса «Учитель года Ингушетии — 2004».

Педагог награждена: памятной медалью ЦК КПРФ «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову», почётными грамотами Главы Республики Ингушетия.

По словам Аминат Висангиреевны, свою профессию она полюбила благодаря учителю. Вот как свои школьные годы вспоминает учитель физики: «Возможно, я не любила бы так сильно школу, если бы не моя первая учительница. Красивая, молодая учительница встретила меня с улыбкой. С первой минуты я почувствовала её тепло, и страх перед ожидающей меня неизвестностью растаял. Мне одинаково интересны были все предметы. Но особо уверенно, особо комфортно я себя чувствовала, лишь попав в царство уравнений и неравенств, физических законов и явлений. Влияние школьных наставников, любовь, которую мне привили к таким предметам, как физика и математика, были настолько велики, что проблема выбора профессии в 17 лет передо мной не стояла. В 1985 году я стала студенткой физико-математического факультета Чечено-Ингушского государственного педагогического института».

Аминат Висангиреевна обратилась к молодым учителям и к тем, кто решил связать свою жизнь с педагогической профессией со словами напутствия.

«Помните всегда: учитель — это не просто профессия, учитель — это призвание, состояние души! Любите детей, и они потянутся к вам, ответят взаимностью. Всегда повышайте свой профессиональный уровень. Ведь „тот, кто мало знает, малому может и учить“ (Каменский Н. А.). Будьте терпеливы. Дети могут быть разными, наша же задача — научиться принимать их такими, какие они есть. При этом нужно всегда видеть в ребёнке личность, уважать его. Не слепо вести за собой, а научить „жить“, делать правильный выбор. Помните, что ребёнок — это факел, который нужно зажечь», — отметила Аминат Дзаурова.