Посвятил служению народа в этой одной из важнейших отраслей народного хозяйства более чем 40 лет своей трудовой деятельности и сегодня продолжает нести в этой нелёгкой отрасли свою рабочую вахту...

Амир Шахмурзович Хаштыров родился в 1962 году в селении Альтиево Назрановского района ЧИАССР. Рос и воспитывался в большой семье, где было четверо сыновей и пять дочерей. Амир был вторым ребёнком в семье, и вопрос о том, что надо поддержать материально семью, помогать родителям нести нелёгкую ношу, после демобилизации из рядов Советской армии уже не стоял. Благо в те годы его дядя по матери Мохмад Халухаев был влиятельным человеком в Казахстане, а точнее начальником строительного управления в городе Шевченко (ныне Актау). Он и позвал к себе племянника на строительные работы.

Так с 1982 года судьба неразрывно связала его с газовой промышленностью. Работал он в строительной организации СМУ-10. Молодой, активный, напористый и очень ответственный работник сразу же приглянулся руководству, и его направили учиться от Министерства газовой промышленности в г. Уфу в высшую школу газоэлектросварщиков. Это очень сложная профессия, требующая ответственности, навыков и умения. Основная задача — это, конечно же, соединение деталей из металла и разрезание металлических изделий, но работа Амира была сопряжена со сложностями, ибо речь шла о сварке труб, по которым газ прокачивается под высоким давлением.

Через год обучения он вернулся в родное СМУ-10. А дальше была сложная и ответственная работа газосварщика в постоянных командировках. Амир Хаштыров участвовал в строительстве крупнейших предприятий, обеспечивающих экономическую стабильность страны. Это сероводородные заводы в г. Гурьево и Актюбинске, магистральный экспортный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» диаметром 1420 мм, компрессорные заводы в городе Николаеве (Украина), Уренгое, Нижневартовске, в Туркмении, в Узбекистане и т. д. Он участвовал также в строительстве газоперерабатывающих заводов, перекачивающих газ за границу.

И так до 1992 года. К тому времени в стране поменялся экономический и политический климат. Ветры перемен разрушили мощнейшее государство, и Казахстан стал отдельной страной. Произошли изменения и в газовой промышленности.

В это время на родине начинает свою историческую миссию возрожденная, но уже под новым статусом молодая Республика Ингушетия. Амир Хаштыров возвращается на родину, где он будет востребован как сильнейший специалист в газовой промышленности. Первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев очень ценил его как специалиста и как настоящего профессионала.

Засучив рукава Амир Хаштыров принялся за газификацию республики, в которой ему на тот момент не было равных. Он возглавил своё малое предприятие «Газпром», которое затем переименовали в ООО «Газпром». Практически им была проведена газификация всей республики. Он строил газопроводы «Малгобек — Грозный» и «Карабулак — Грозный». Строил газопровод в столицу республики г. Магас и газифицировал почти все микрорайоны столицы. Им же был построен газопровод на Алкун, газопровод от селения Чми до Джейраха и начальный участок газопровода на с. Гули. Это была чрезвычайно сложная работа, поскольку любая ошибка или небрежность в работе газоэлектросварщика может привести к катастрофическим последствиям. А куда сложнее прокладывать газопровод в скалистой местности. Ещё была проблема подвозить строительные материалы по бездорожью в 90-х годах прошлого столетия.

Амира Хаштырова практически не видели в парадной одежде. Всегда в рабочей спецовке, хотя уже был руководителем строительной компании, но, как говорится, работал по-чёрному. К тому же приходилось лично сопровождать грузы, потому как в те злосчастные годы всеобщей разрухи они просто могли пропасть или дойти до строителя с большими потерями.

В конце 90-х Амир Хаштыров работает на строительстве пограничной заставы в Джейрахском районе, занимается устройством водоснабжения, прокладкой очистных сооружений, газопроводов и коллекторов. После сдачи объекта он продолжает работу на погранзаставе по договору, заведует тепловым хозяйством и котельными.

В начале 2000-х он в течение 10-11 лет занимается строительством газораспределительных пунктов (ГРП) и составлением смет и договоров по строительству котельных во многих школах республики. А в школе № 2 и школе № 4 г. Назрани он строит модульные котельные с итальянским оборудованием за 3 месяца.

Дальше были разного рода строительные работы в республике и за пределами. С 2017 года по настоящее время Амир Хаштыров работает в г. Нижневаторске как ведущий специалист по монтажу оборудования.

В семье Амира Хаштырова и Фердовс Нальгиевой два сына и дочь. Оба сына, Адам и Ахмед, военные офицеры, выпускники Военной академии Санкт-Петербурга. Братья Хаштыровы служат в рядах российской армии, являясь примером для подчинённых и солдат. Конечно, во многом это заслуга родителей, воспитавших их в духе патриотизма и любви к военной профессии. Всё остальное приложилось без особой морали.

Адам успел отличиться, награждён орденом Суворова. Работает в 303-ем отдельном железнодорожном батальоне механизации в должности заместителя командира роты по вооружению. На его погонах три звёздочки старшего лейтенанта. Ахмед же служит в Екатеринбурге. Оба имеют различные поощрения командования за хорошую службу. В прошлом году лейтенант Ахмед Хаштыров (командир понтонно-мостового взвода роты войсковой части 98557) был признан лучшим командиром подразделения противодействия терроризму. Об этом гласит почётная грамота за подписью полковника В. Панарина.

Дочь Хава выбрала профессию медика.

Трудовая деятельность Амира Хаштырова отмечена многочисленными грамотами, благодарностями и денежными премиями. Он кавалер ордена «Слава нации», в 2006 году был представлен к званию заслуженного строителя Республики Ингушетия, но по личным мотивам отказался от этой награды.

Все сорок лет и более трудовой деятельности Амира Хаштырова без преувеличения прошли в честном служении народу, чтобы люди могли достойно и комфортно жить в своих домах и квартирах.

И сегодня он продолжает нести свою трудовую вахту...