Научная мобильность

Амиран Дзауров: «Создание единой платформы для молодых учёных поставит заслон утечке молодых специалистов за границу»

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Отсутствие необходимых условий для проведения исследований на мировом уровне не только делает российскую науку неконкурентоспособной, но и стимулирует массовый отъезд ученых за рубеж, где для их работы есть все необходимое. По признанию авторитетных ученых страны, с 2012 года в 5 раз (с 14 тысяч до 70 тысяч человек) увеличилось количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России. Подавляющее большинство из них — молодые талантливые люди: ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% перспективных специалистов.

Один из шагов на пути создания барьера перед «утечкой мозгов» озвучила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. На пленарной сессии в Обнинске она предложила создать платформу для ученых, где они смогут использовать инфраструктуру различных институтов. Инициатива вошла в народную программу «Единой России», отмечается на сайте партии.

«Необходимо создать единую платформу, где молодой ученый, который по техническим причинам не может реализовать исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других, изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой», — считает глава «Сириуса».

По ее мнению, в случае большого запроса такая интеграция может происходить на конкурсной основе. Шмелева отметила, что нужно избежать бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня. Она выразила уверенность, что российской науке нужно избавиться от «местечковости» и обеспечить высокую академическую научную мобильность.

«Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей», — добавила сопредседатель центрального штаба ОНФ, отметив, что такой опыт уже реализуется в «Сириусе», где для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к инфраструктуре.

Студент Ингушского государственного университета Амиран Дзауров, комментируя инициативу Шмелевой, отметил, что создание единой платформы для молодых учёных даст государству надёжный заслон от «утечки» молодых специалистов за границу.

«К сожалению, многие способные молодые люди не всегда могут реализовать свои способности и таланты. А сейчас развитие институтов менторства и поддержка молодёжных инициатив решит много проблем в стране, в том числе и кадровых. Полностью поддерживаю данную инициативу», — подчеркнул студент.

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