Энергоснабжение

Предотвращение технологических нарушений

Андрей Майоров проверил ход подготовки энергообъектов «Россети Северный Кавказ» к зиме

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Первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров провел в Махачкале расширенное совещание по вопросам производственной деятельности группы «Россети Северный Кавказ». В обсуждении важных для развития энергетики СКФО вопросов приняли участие заместитель главного инженера ПАО «Россети» Василий Рожков, директор филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора Ольга Зуйкова, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов, его заместители, главные инженеры филиалов, а также руководители производственных подразделений северокавказской энергокомпании и начальники РЭСов.

Технический руководитель холдинга особо отметил важность ведения полноценного и достоверного учёта технологических нарушений.

«Необходимо сформировать актуальную базу в части аварийности на наших энергообъектах. Нельзя забывать, что за каждым отключением энергоснабжения стоят наши потребители, которые в эту минуту находятся без электричества. Необходимо придерживаться установленного норматива: средняя продолжительность восстановления энергоснабжения должна быть не более 2 часов с момента отключения. Учет отключения, массового или единичного, и достоверные причины отключения должны быть зафиксированы. Это нужно для того, чтобы на основании количества отключений, их причин мы могли разработать и правильно сформировать производственные программы, а также правильно направить финансовые ресурсы на предотвращение технологических нарушений», — подчеркнул Майоров.

Кроме того, главный инженер компании «Россети» отметил необходимость разработки системы мотивации за достоверный учет технологических нарушений.

В ходе совещания рассмотрена также система оперативно-технологического и ситуационного управления в зоне территориальной ответственности «Россети Северный Кавказ».

Большое внимание было уделено вопросу охраны труда, производственного контроля и предупреждения травматизма на производстве.

Андрей Майоров оценил комплекс мероприятий по подготовке энергосистемы Северного Кавказа к предстоящему осенне-зимнему периоду. По итогам совещания он дал поручение в части функционала технического блока компании «Россети» обозначить следующий 2022-й годом Северного Кавказа в холдинге «Россети».

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