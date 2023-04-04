Активно осваивают пространство социальных сетей и всякого рода невежды, крикуны, провокаторы и преступные движения, осознавая громадный потенциал сети в деле манипулирования общественным сознанием. Говорить об этом можно бесконечно.

Но сегодняшний праздник — Международный день интернета пусть станет ещё одним поводом поговорить о поведении в социальных сетях, которое стало настоящем бедствием нашего времени.

Как не следует изобретать новый велосипед, так и не нужно придумывать новые этикетные отношения, если в нашу жизнь бурно ворвалась социальная сеть. Если человек здравомыслящий, воспитан по всем нормам морали, то ему незачем объяснять, что всего-навсего надо перенести нормы этикета и правила поведения, правила хорошего тона на новые формы общения, в данном случае в просторах интернета.

Сегодня, к сожалению, Всемирная паутина стала не только уникальной возможностью получить информацию, поделиться опытом, получить образование, мастер-классы по тому или иному виду деятельности, одним словом — широкие возможности для развития человечества, но и стала прекрасным местом для невежд, обывателей, для людей с низким интеллектом, для бездарностей, которые не брезгуют никакими нарушениями норм чести и совести, лишь бы очередной раз под «ником» или без очернить любого человека, покритиковать власть, внести сумятицу, рассорить людей или просто-напросто, как в народе говорят, выплеснуть желчь.

Одним словом, для тех, кто ещё не понял, хочется обратить ещё раз внимание на правила хорошего тона и в жизни, и в интернете, а это и есть сегодня наша реальность. Так вот, если некоторые думают, что видят перед собой только экран монитора, напомним, что они ошибаются. Это окно в пространство, заполненное такими же людьми, что и в реальном представлении, с разницей только, что эта аудитория гораздо шире.

Но в сети можно легко замаскироваться под «ником». Это даёт возможность вышеперечисленным невеждам вести себя развязно, ибо герой неузнаваем, а значит, ненаказуем. Сдерживающий фактор здесь не срабатывает, а к сознательности призывать «нечто» бессмысленно, остаётся уповать на случайное прозрение.

Но есть в интернете категория людей, позволяющих себе открыто сеять злость, недоверие, склоки. Одним словом, безнравственное существо, которое может сказать что угодно, может клеветать, заведомо зная, что это ложь, и получать от всего этого некое удовлетворение и, как ему кажется, самоутверждение, хотя на деле это самоуничтожение личности, не более того. Никто ещё не поднялся высоко, переступая через моральные ценности и при этом сохранив своё имя, имя человека чести и совести.

Если мы сегодня массово перебрались в виртуальное общение, это отнюдь не означает, что следует пренебрегать столетиями установленными правилами поведения, нормами этикета. Каждому пользователю соцсетей нужно помнить, что по ту сторону экрана находится живой человек, и общаться с ним необходимо так же, как бы ты общался с ним в реальности.

Нормы поведения не усложняют жизнь, а облегчают, помогают презентовать себя, свои интересы, находить общение с людьми по своим увлечениям, поддерживать вежливый тон, «здоровый микроклимат» в обществе. Высказываться без провокаций, без ненависти. Это не проблема — соблюдать элементарные нормы этикета в общении в социальных сетях.

Но есть прослойка «сетевиков», которые поддерживают таких невежд «лайками», и получив их за энное количество, таковые додумывают, что поступают правильно и продолжают свой «млечный путь» в никуда, порой существенно калеча жизнь другому человеку, от чего последние точно не станут счастливее. Но те, кто занимается подобными делами, вряд ли думают об этикете. Циничные, грубые, провокационные сообщения вбрасываются для того, чтобы насолить кому-то, рассорить или разрушить что-либо, но не задуваются, что разрушают самого себя, получая минутное удовольствие от собственной значимости.

P. S.: Воспитанный человек не позволит себе оскорбить или унизить достоинство другого, не говоря уже о том, что он не стал бы выносить на публичное обсуждение любое разногласие, ибо это не относится ни к смелости, ни к мудрости, ни к интеллекту. Англичане про таковых сказали бы «человек с низким ай-кью», а ингуши говорят — «эзделца воаца саг».