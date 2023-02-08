Английский по видеоурокам: лучшие обучающие видео в 2023

Конечно, никто не отменял пользу книг и печатных учебников, однако не все языковые нюансы возможно передать через книгу.

Видеокурс-бестселлер разговорного английского: https://www.bistroenglish.com/course/.

Видео уроки дают возможность понять саму основу языка, на первых порах они позволят избегать наиболее частых ошибок.

Если перечислять все достоинства и преимущества изучения иностранного языка по аудио урокам, получится довольно внушительный список. И все же, давайте рассмотрим плюсы такого обучения более подробно:

Это очень похоже на индивидуальные занятия

Единственное, что у вас нет возможности пообщаться с преподавателем в онлайн режиме, однако всегда можно написать свой вопрос в комментариях. Хороший преподаватель никогда не оставит своего слушателя без ответа;

Смотреть всегда интересней, чем читать

В тексте вы воспринимаете только сухую информацию, на аудио уроке вам доступны эмоции диктора, его настроение, чувства;

Вы самостоятельно определяете время и преподавателя

Если вам более комфортно изучать короткие видео, то можете выбрать 10-15 минутные уроки. Если настроены одолеть длинный урок, как в школе или в ВУЗе на паре, то вам всегда доступны большие по своей продолжительности видео уроки. В зависимости от вашего уровня подготовки, вы можете выбрать русскоязычного преподавателя или носителя языка.

Вы сами выбираете удобное для вас время

Очень удобно, когда заниматься можно тогда, когда у вас находится для этого время. То есть, вы сами выбираете время занятий, а также место. Это может быть свободное время дома, а также время в дороге или на свежем воздухе.

Стоимость аудио уроков

Очень удобно, что в сети просто огромное количество бесплатных аудио занятий. Вы всегда можете включить один из таких уроков и изучить предлагаемый материал, не заботясь о том, сколько средств и куда следует перечислить.

Называть преимущества таких занятий можно еще очень долго.

Однако нужно понимать, что от вас требуется дисциплина и самоконтроль. Изучение английского языка по аудио урокам, это трудолюбие и практика, практика и постоянство.

Только при таких условиях изучаемый материал будет прочно закрепляться и не забываться всего через несколько дней. А значит обучение обязательно принесет свои плоды и приведет вас к намеченной цели.