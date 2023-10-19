Вводили потребителей в заблуждение пометкой о том, что их продукция соответствует требованиям халяльности и производители энергетических напитков Gorilla, King Energy Classic, Energy Dragon. Об этом газете «Ингушетия» сообщил руководитель антимонопольной службы Ингушетии Батыр Точиев.

— Основным показателем маркировки «Халяль» служит безвредность продукта для здоровья, — рассказал собеседник. — По нашему запросу региональное управление Роспотребнадзора представило сведения о потенциальном вреде вышеупомянутых энергетических напитков на организм человека. В ответе на запрос утверждается, что они повышают уровень сахара в крови, способны вызывать бессонницу и потерю ориентации, противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Точиев подчеркнул, что Ингушское УФАС России учло также позицию Координационного центра мусульман Северного Кавказа, в соответствии с которой продукция, которая даже немного травит организм, не соответствует категории халяль.

— Безусловно, такая маркировка вводит потребителей в заблуждение и дает производителю необоснованные преимущества при реализации продукции, — считает Точиев. — А потому размещение недостоверной информации заключает в себе признаки недобросовестной конкуренции. В связи с этим Ингушское УФАС России выдало компаниям — производителям данных напитков (ЗАО «Московская пивоваренная компания», ООО «Супер», ООО «Энерджи дринк компани») предупреждения о необходимости прекращения действий, содержащих эти признаки. Производители должны исполнить обязательства в течение 14 дней и представить соответствующий отчет. В противном случае им грозит возбуждение дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

— Мы продолжим мониторинг различной продукции на предмет обоснованности использования маркировки «Халяль», — заключил глава антимонопольного ведомства республики.