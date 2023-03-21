Надо отметить, что в качестве основного требования, предъявляемого к участникам закупок данным законом, закреплен принцип недопущения конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком. Тем не менее, конфликты происходят. Случаются даже курьезные случаи, когда, например, отклоняя жалобу закупщика на действия заказчика, нарушившего якобы одну норму закона, антимонопольщики после разбирательств выясняют, что нарушения все-таки имеются. Но другого характера.

Именно с такой ситуацией столкнулись сотрудники Ингушского УФАС России, рассматривая жалобу ООО «Элитспецстрой» (закупщик) на региональное Минспорта (заказчик).

— Согласно данной жалобе, заказчиком в лице Министерства по физической культуре и спорту Ингушетии допущены нарушения в части описания объекта закупки, — рассказал детали расследования газете «Ингушетия» начальник отдела контроля торгов Ингушского УФАС России Магомед Халмурзиев. — Заказчик, дескать, не указал в ходе электронных торгов такие параметры, как количество и единица измерения товара. Речь идет о поставке и монтаже спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки. Начальная цена контракта — более 80 млн рублей.

В ходе разбирательств мы выяснили, что доводы жалобы необоснованны. Однако во время проведения внеплановой проверки комиссией Ингушского УФАС России было установлено, что заказчик все-таки допустил нарушение закона «О контрактной системе», установив требование на автоматическое списание денежных средств со счета гаранта. Однако указанное требование не соответствует положениям закона в действующей редакции. Согласно новой редакции, в гарантию включается уплата денежной суммы не позднее десяти рабочих дней. То есть никакого автоматического списания нет. И потому наша комиссия вынесла решение о признании действий заказчика нарушающими закон.

Так как на участие в закупке на данном этапе еще ни одной заявки не было, нашим управлением предписано при повторном размещении закупки учесть наше решение и устранить нарушения. Как бы то ни было, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.