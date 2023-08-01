В рамках осуществления государственного контроля Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Ингушское УФАС России за первое полугодие 2023 года поступило 97 жалоб участников закупок, из которых 2 возвращены в связи с их несоответствием требованиям данного закона, 32 жалобы отозваны заявителями.

— По существу, на заседаниях комиссии Ингушского УФАС России, было рассмотрено 63 жалобы, из которых две жалобы поданы на действия федеральных заказчиков либо их комиссий, 51 жалоб а — на действия заказчиков республики и их комиссий, 10 жалоб — на действия муниципальных заказчиков и их комиссий, — отметил Точиев. — Всего за первое полугодие 2023 года признаны обоснованными 31 жалоба участников закупок, частично обоснованными признаны 12 жалоб и 20 жалоб признаны необоснованными. По результатам рассмотрения жалоб за отчетный период Ингушским УФАС России было выдано 27 предписаний.

Касаемо контроля в сфере антимонопольного законодательства, по словам Точиева, управлением в первом полугодии 2023 года выдано 14 предупреждений о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, возбуждено и рассмотрено 8 дел о нарушении закона о защите конкуренции. В качестве примера, приводится работа ООО «Экосистема», которое осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами при отсутствии единого тарифа. По результатам рассмотрения дела данной организации выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Подчеркивалось, что «Экосистема» ранее подала иск в суд, с целью установления тарифа в размере 827 руб./куб. м. (3000 руб./т.), в отношении уполномоченного органа — Государственной жилищной инспекции Ингушетии. Проведя мониторинг, Ингушское УФАС России установило, что тариф на услуги регионального оператора в этом размере отсутствует на территории СКФО: то есть «Экосистема» требует от уполномоченного органа установить тариф, сверх полагаемого, что не соответствует действующему законодательству. Суд отклонил это требование и на сегодняшний день по обращению с ТКО не утвержден.

— Учитывая поведение ООО «Экосистема», Минприроды РИ был подан иск в суд о лишении ООО «Экосистема» статуса регионального оператора, а окончательное решение по делу в настоящее время судом не принято, — подытожил суть вопроса Точиев.

Рассказали спикеры и о нарушениях антимонопольного законодательства при размещении наружной рекламы, приведя в качестве примера название одной торговой точки — «Магазин № 1».

— Почему этот магазин «номер один», почему не указаны конкретные характеристики, параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение? — выразил недоумение Точиев.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.

В связи с этим нами в адрес хозяина магазина было направлено предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства.

Другой пример — дело о защите конкуренции в отношении администрации г. Сунжа в связи с созданием МУП «Аварийно — восстановительная служба водоканала г. Сунжа» в нарушение запретов, установленных антимонопольным законодательством в части создания унитарных предприятий на конкурентных рынках.

— Нами был проведен мониторинг соблюдения требований закона о защите конкуренции, устанавливающий запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках, по результатам проведения, которого было установлено, что администрация г. Сунжа, эти требования нарушила.

Темой пресс — конференции стала и информация об осуществлении государственного контроля федерального закона «О рекламе»

— Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия в первом полугодии 2023 года по собственной инициативе и на основании заявлений возбуждено и рассмотрено 9 дел по признакам нарушения рекламного законодательства, — сообщил Евлоев. — По результатам рассмотрения вынесено 6 решений о нарушении закона о рекламе и выдано 6 предписаний о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.

В частности, Ингушским УФАС России установлено нарушение требований рекламного законодательства при размещении наружной рекламы, выразившееся во введение в заблуждение потенциального потребителя, относительно возможности приобретения товара в определенном месте. Суть дела в том, что наши работники установили, что в г. Назрань на рекламном щите размещен баннер следующего содержания: «АВТО/24 ЧАСА. KFC. 1 км».

Однако сведения о расстоянии от баннера до точки реализации товара (1 километр) не соответствуют действительности, по причине того, что данное расстояние составляет не менее 3 километров.

По данному факту Ингушским УФАС России было возбуждено дело по признакам нарушения требований рекламного законодательства в отношении юридического лица, напрямую связанного договорными отношениями с международной сетью ресторанов общественного питания KFC, имеющей филиал в Республике Ингушетия. По итогам рассмотрения дела вынесено решение о признании в действиях юридического лица нарушения требований рекламного законодательства. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения рекламного законодательства при размещении наружной рекламы не выдано, ввиду демонтажа данной рекламы.

В ходе пресс — конференции было отмечено, что Ингушским УФАС России за полугодие 2023 года на основании решений управления, вынесенных комиссией по контролю в сфере закупок, при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика и Уполномоченного органа Республики Ингушетия о нарушении закона о контрактной системе, о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, а также на основании материалов, поступивших от Прокуратуры Республики Ингушетия, вынесено 110 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 6 114 867,72 рублей, оплачено административных штрафов по вынесенным постановлениям — 1 339 514,64 рублей.