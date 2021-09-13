Если в двух словах, то в ходе выезда комиссии Ингушского УФАС России в г. Елец Липецкой области были обнаружены вопиющие факты картельного сговора в области медицины, которые тамошние аферисты пытались тщетно уничтожить. Тем не менее, из некоторых компьютеров, заброшенных за шкафы, и бумаг, впопыхах запичканных нарушителями в мусорные баки, их непотребные делишки на сумму ни много ни мало 9 млрд рублей стали достоянием гласности, и скоро по этому делу состоится судебное разбирательство. Стоит ли говорить, какому риску подвергали себя проверяющие и какое давление на них оказывалось в течение этого периода?! Впрочем, это отдельная тема — не менее интересная для читателей.

Надо сказать, что в последние годы ФАС предлагает серьезно ужесточить ответственность за картельные сговоры и ввести более суровые меры наказания для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов советов директоров.

«Современная рыночная экономика, основанная на принципах свободы договора и добросовестной конкуренции, является весьма уязвимой в случае заключения конкурентами на товарном рынке соглашений, которые реализуются не в интересах потребителей и приводят к ограничению конкуренции, — сказал Точиев, предваряя рассказ о масштабном картельном сговоре. — Картели — наиболее опасная форма ограничения конкуренции. Борьба с ними является одним из наиболее приоритетных и одновременно сложно реализуемых направлений антимонопольного регулирования. Ущерб, наносимый потребителям в результате сговора компаний на рынках, огромен. По некоторым данным, картели способствуют повышению цен на товары и услуги от 10 до 15%, а некоторые исследователи считают, что повышение цен может быть значительно выше. Однако он измеряется не только ростом цен на продукты первой необходимости: получая сверхприбыли, монополии теряют стимул повышать эффективность производства, снижать себестоимость и улучшать качество».

Подобные действия, по словам Точиева, как правило, приводят к искусственному росту цен, отсутствию новых и более качественных товаров, недопущению новых игроков на рынок. У самих нарушителей пропадает мотивация для развития и инноваций, для повышения эффективности. Сдерживается повышение эффективности экономики в целом. Картели при всех преимуществах для их участников, оказывают негативное влияние на национальную экономику, социальную стабильность и снижают эффективность формирования доходов и расходов государственного бюджета. Одна только цифра: порядка 80% возбуждаемых ФАС дел — это сговоры на торгах.

Теперь, собственно, о самом картельном сговоре, раскрытым самым малочисленным территориальным органом ФАС России (в Ингушском УФАС работает всего 11 человек). Одному из них — Ахмеду Аушеву, по признанию Точиева, пришлось практически на два года «выключиться» из рабочего режима, чтобы сосредоточить свои усилия на успешное завершение расследования.

«Изначально, мы не верили в свои силы, — признается Точиев. — Но нас поддержал центральный аппарат ФАС России, его управление по борьбе с картелями, правоохранители. И эта поддержка дала нам уверенность, что мы сможем довести начатое дело до конца. Скажу, что в этом деле фигурируют цифры в семь раз превышающие предыдущий «рекорд» дела, которое было раскрыто центральным аппаратом в 2018 году в Дагестане, а нарушения зафиксированы более чем на тысяче страницах. Честно говоря, мне жаль судью, который будет его вести».

По словам Точиева, действия участников картельного сговора, охватившего около 7 тысяч торгов, координировались со стороны производителя медицинских изделий ООО «МПК (медико-производственное предприятие) «Елец». Предприятие, расположенное в одноименном городе Липецкой области, имеет огромное значение для медицины страны: здесь выпускают различные одноразовые шприцы, устройства для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов и т. п.

Комиссия Ингушского УФАС России выявила в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей.

«В результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцев и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации, — присоединился к разговору Аушев. — Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медицинские изделия, вследствие чего объём закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться. Мы провели внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, заключивших антиконкурентные соглашения, при поддержке правоохранительных органов, поскольку проверяемые лица препятствовали сотрудникам ведомства в проверках.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что действия участников торгов координировались производителем медицинских изделий ООО «МПК «Елец». При этом сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям — производителям отечественной продукции.

Участники сговора использовали правило «третий лишний». Оно применяется в случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а остальные — поставщики иностранной продукции. Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой.

При этом участники сговора обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов. В жалобах участники сговора указывали, что заказчики не пользовались правилом «третий лишний». При этом при отсутствии сговора они не могли знать о содержании заявок других участников торгов».

Аушев сообщил, что Ингушское УФАС России признало ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора ООО «МПК «Елец», нарушившими закон «О защите конкуренции».

По его словам, этим компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.

«Хочется особо отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 14 закона «О контрактной системе», в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства России устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок», — заключил пресс-конференцию Точиев.