В конференц-зале Ингушского управления антимонопольной службы состоялась пресс-конференция руководителя ведомства Батыра Точиева, посвящённая результатам деятельности управления за 2022 год.

Точиев рассказал журналистам о работе коллег по жёсткому пресечению нарушений антимонопольного законодательства, сделав акцент на борьбе с нарушением закона «О рекламе», а также попытками «дельцов» нагреть руки в ходе электронных торгов.

Собеседник отметил, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается увеличение нарушений антимонопольного дела.

— В 2022 году было выдано 16 предупреждений и 1 предостережение по признакам нарушения требований закона «О защите конкуренции», — сообщил Точиев. — Из них 10 предупреждений исполнено в срок, за неисполнение 6 предупреждений в установленный срок возбуждено 6 дел по статье 15 данного закона. Было возбуждено 47 дел о нарушении антимонопольного законодательства. По 45 делам ответчики были признаны нарушившими требования антимонопольного законодательства, выдано 3 предписания, исполненные в установленный срок. В 2022 году рассмотрено 16 жалоб в соответствии со статьей 18.1 закона «О защите конкуренции» на обязательные в силу законодательства Российской Федерации торги. По итогам рассмотрения 9 жалоб на действия организаторов торгов признаны обоснованными, выдано 6 предписаний об устранении нарушений. По результатам рассмотрения дел, согласно принятым решениям о нарушении этого закона, было вынесено 45 постановлений КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 3 млн рублей.

Рассказал главный антимонопольщик республики и том, как осуществляется государственный контроль по соблюдению норм федерального закона «О контрактной системе» (ФЗ № 44).

— Нами рассмотрено 113 жалоб на действия заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, — проинформировал Точиев. — По результатам их рассмотрения выявлено более 150 нарушений данного закона. В прошлом году нашим управлением проведена 41 внеплановая проверка на основании жалоб и обращений. На заседаниях комиссии управления установлены нарушения в 25 процедурах закупок, проводимых в рамках реализации национальных проектов региональными и муниципальными заказчиками республики.

Журналисты попросили озвучить список организаций, попавших в число нарушителей. Так, выяснилось, что Минстрой Ингушетия провел две закупки с нарушениями в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», одну закупку с нарушениями нацпроекта «Здравоохранение», девять закупок с нарушениями нацпроекта «Образование». Администрация Центрального округа г. Назрани провела три закупки с нарушениями в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», одну закупку с нарушениями нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Администрация Насыр-Кортского округа провела одну закупку с нарушениями в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», администрация Альтиево осуществила две закупки с нарушениями в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Администрация г. Магаса осуществила одну закупку с нарушениями в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия провело одну закупку с нарушениями нацпроекта «Цифровая экономика», Министерство образования и науки республики провело две закупки с нарушениями нацпроекта «Образование». Республиканский онкологический диспансер осуществил одну закупку с нарушениями в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии — одну закупку с нарушениями нацпроекта «Экология».

Точиев сообщил, что управлением ведется работа по привлечению виновных должностных лиц к административной ответственности.

— За отчетный период в Ингушское УФАС России поступило пять обращений заказчиков о включении сведений о хозяйствующих субъектах в реестр недобросовестных поставщиков, — продолжил он. — Хотелось бы напомнить, что в реестр включаются недобросовестные поставщики, которые не исполнили свои обязательства по контракту в установленные сроки, сорвав тем самым поставку товара. Заказчик имеет право отказаться от поставки в одностороннем порядке по случаю нарушения сроков, далее подается жалоба в УФАС на нерадивого поставщика. По факту поступления обращений Ингушским УФАС России были проведены внеплановые проверки, по результатам которых было вынесено шесть решений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков и одно решение о возращении обращения. Оказавшись в реестре, поставщик лишается возможности на два года осуществлять свою деятельность, а это потеря клиентов, денег, а главное — доброго имени. В течение отчетного периода, Ингушским УФАС России в отношении должностных лиц — заказчиков и членов конкурсных, аукционных, котировочных комиссий было возбуждено 240 дел об административном правонарушении, общая сумма наложенного штрафа — 3 млн 750 тыс. рублей. Из этой суммы уже уплачено 2 млн 900 тыс. рублей. В 2022 году общая сумма взысканного штрафа по всем законодательствам составила 8 млн рублей.

Завершил руководитель Ингушского УФАС России пресс-конференцию данными по осуществлению государственного контроля в сфере федерального закона «О рекламе». Так, подчеркивалось, что в 2022 году управлением было возбуждено и рассмотрено шесть дел по признакам нарушения данного закона. По результатам их рассмотрения выдано шесть предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесено шесть постановлений, из них пять дел прекращены, по одному делу наложен штраф в размере один миллион рублей.