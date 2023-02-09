Анализ жалоб в адрес региональных отделений ФАС России свидетельствует, что одна из самых распространенных тем обращений — неверная работа с требованиями к участникам закупок в ходе электронных торгов. Заказчики или не знают о требованиях, или намеренно не указывают их в закупках, лоббируя интересы конкретных лиц или фирм. Понятно, что понятие «лоббизм» здесь весьма символичное: его спокойно можно заменить на термин «коррупция». Очень часто в нашей республике в упомянутых сделках фигурируют субъекты (как физические, так и юридические) сферы здравоохранения. Сотрудники Ингушского Управления антимонопольной службы России внимательно следят за тем, чтобы пресечь манипуляции в ходе аукционов.

Так, на днях Ингушским УФАС России были оштрафованы должностные лица двух медицинских учреждений республики, на которых пожаловались поставщики медицинского оборудования, принимавшие участие в закупках. Речь идет о Республиканском клиническом перинатальном центре и онкологическом диспансере, объявивших аукционы на поставку медицинского оборудования. Общая сумма обоих контрактов — более 35 млн рублей.

— При рассмотрении жалоб хозяйствующих субъектов, то есть поставщиков оборудования, мы обнаружили серьезные нарушения закона, — сообщил корреспонденту газеты «Ингушетия» руководитель антимонопольного ведомства республики Батыр Точиев. — Так, заказчик в лице перинатального центра составил описание объекта закупки таким образом, что ни один производитель не соответствует заявленным требованиям. В итоге, Ингушским УФАС России заказчику предписали в установленный срок отменить протоколы, составленные при проведении процедуры закупки, внести изменения в извещение, а также продлить срок подачи заявок в соответствии с требованиями закона «О контрактной системе».

По словам собеседника, подобные нарушения замечены и по второй процедуре закупки: заказчик в лице онкодиспансера не устранил предписание антимонопольщиков в части неправомерного описания объекта закупки под одного производителя, а также нарушения по требованиям к гарантийному и нормативному срокам эксплуатации.

— Так как уполномоченные лица данных медицинских учреждений не представили нам вовремя уведомления об исполнении предписаний, нарушив таким образом сроки их исполнения, то Ингушским УФАС России пришлось в соответствии с законом вынести постановления о признании их виновными в административном правонарушении, — подчеркнул Точиев. — Каждый из правонарушителей должен заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.