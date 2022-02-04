Аренда элитных внедорожников

Какие джипы предлагает сервис

Компания Юникарс имеет собственный автопарк, состоящий из моделей представительского класса. За ними ведется постоянный надзор опытных инженеров. Регулярно выполняется ТО, а также устраняются любые обнаруженные неполадки. Следовательно, джипы и другие автотранспортные средства здесь находятся в отличном состоянии. Для интересующихся внедорожниками арендаторов компания предлагает большой выбор моделей:

Мерседес-Майбах GLS;

Мерседес G-класса;

БМВ-X7 Stage-2;

Мерседес AMG G-63.

Если вы арендуете любую из перечисленных моделей, сможете легко передвигаться по столичным трассам и улицам, появляясь на важные встречи или переговоры без опозданий. Идеально подойдут внедорожники и для посещения вечеринок и корпоративов. Многие арендуют их даже для романтических свиданий.

Условия аренды

Unicars предлагает невысокие тарифы не аренду автомобилей премиум-класса, высококачественный сервис и быструю подачу. Служба техподдержки сервиса работает круглосуточно. Вам здесь помогут решить любой вопрос или проблему в минимальные сроки.

Получить внедорожник можно без лишней бюрократии или формальностей – для этого достаточно заполнить онлайн-заявку на официальном сайте компании и указать ваш адрес. Джип будет подан в точно указанные сроки, без задержек или опозданий. Каждый эксклюзивный внедорожник на портале Юникарс имеет детальное описание, позволяющее разобраться в технических особенностях интересующей вас модели. Здесь же указаны актуальные тарифы на час, которые не меняются.

Пользователям сервиса также доступна услуга предварительного бронирования авто. Благодаря ей вы сможете заранее зарезервировать внедорожник перед отправкой в столицу и получить его в точно определенное время. Даты выбираются и указываются в соответствующей онлайн-форме, которая открывается после нажатия кнопки «Заказать» на портале сервиса. Здесь также требуется указать контактную информацию и уточнить, нужны ли вам будут услуги водителя.