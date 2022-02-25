Проект

«Культура для школьников»

Артисты ингушской госфилармонии подарили алкунцам море позитивных эмоций

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В Доме культуры отдаленного сельского поселения Алкун Сунженского района стартовал Всероссийский культурно-образовательный проект «Культура для школьников».

В рамках проекта Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева провела для учащихся старших и младших классов концерт «Шедевры музыки». В программу вошли выступления лучших мастеров ингушского вокала.

Мероприятие было организовано и проведено на высоком уровне. Дружный коллектив Дома культуры во главе с Мадиной Горбаковой сделал все возможное, чтобы первый «Культпоход» остался в памяти детей, как яркое незабываемое событие.

Теплая гостеприимная атмосфера зала передалась артистам филармонии, которые в свою очередь вложили все свое мастерство и вдохновение в исполнение композиций. Ведущая концерта Рита Мерешкова после приветственной речи пригласила на сцену заслуженного артиста республики Адама Оздоева, который под бурные аплодисменты зрителей открыл программу знаменитой песней «ГIалгIайче».

Дети с огромным энтузиазмом встречали солистов-вокалистов: Мекки Барахоевой, Бэллы Базоркиной, Зелимхана Барханоева, Хавы Евлоевой, Залины Горчхановой, Джабраила Кантышева.

Светлый уютный зал, приподнятая атмосфера праздника, яркие исполнители — все это очень понравилось зрителям — и детям, и взрослым. Все дружно аплодировали, танцевали лезгинку и получили море самых позитивных эмоций.

Представитель госфилармонии выразил благодарность коллективу сельского ДК за блестящую организацию мероприятия в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта.

Проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения. В 2019 году проект был успешно запущен в 11 пилотных регионах.

«Культура для школьников» состоит из трёх тематических блоков: «Культпоход», «Культурный клуб», «Цифровая культура». Основные направления проекта — литература, музыка, архитектура, изобразительное искусство, кинематография и народное творчество.

С 1 сентября 2020 года проект «Культура для школьников» реализуется в 85 регионах страны.

 

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