В своём профессиональном становлении Асхаб Галаев прошёл все этапы строительного искусства. Никогда не искал легких путей, к труду был приучен с раннего возраста. Можно сказать, строитель «от сохи». Строил с отцом и братьями дом, помогал соседям и родственникам. В 60-х — 70-х годах прошлого столетия ингуши массово возвращались с высылки и вынуждены были отстраивать себе жилища. Практически все ингуши были строителями, как и их знаменитые предки, строившие в средние века уникальные башни в горах, которыми не перестают восхищаться современники.

Так и наш герой в строительстве не дилетант, уже с молодости умел лихо управляться топором, молотком, пилой и лопатой. Ловко орудовал ломом. Мог смастерить и установить добротную дверь, окно. Делал кладку, был каменщиком 3-го разряда, выполнял разного рода сварочные работы и т. д.

Асхаб Туганович родился в многодетной семье из четырёх сыновей и трёх дочерей шестым ребёнком в селении Яндаре 16 апреля в 1959 году. Отец Туган Галаев был настоящим тружеником села, многие годы обучал молодых специалистов навыкам эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники. Мама Дибхан Кодзоева была строителем, профессиональным штукатуром-маляром, работала в прославленном управлении ПМК-432, которое в советские годы практически отстроило все социальные объекты в Назрановском, Сунженском и Малгобекском районах республики.

После окончания школы Асхаб Галаев поступил в Профессионально-техническое училище № 11 г. Грозного на специальность строителя.

В 1978 году по окончании училища его призвали в Вооруженные ряды Советской армии. Служил в Среднеазиатском военном округе в Байконуре.

После демобилизации вместе с бригадой из родственников поехал на сезонные строительные работы в сибирское селение Усть-Ишим, административный центр Усть-Ишимского района Омской области. В те годы практиковались такого рода выезды в колхозы и совхозы бывшего Союза, чтобы как-то выправить своё тяжелое материальное положение. Предприимчивого, ответственного, да ещё и дипломированного специалиста сразу же приметили в администрации района и предложили остаться в должности заместителя председателя колхоза «Заветы Ильича» по строительству. Здесь он проработал с 1980 по 1994 годы. Построил несколько десятков строительных объектов, целый поселок индивидуальных жилых домов. Люди уважали и ценили Асхаба Галаева и в знак благодарности назвали его именем одну из своих улиц.

В это же время он окончил на заочном отделении Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова, специальность — инженер-строитель.

В 1994 году Асхаб Туганович возвращается на родину. В молодой Ингушской республике уже широкими темпами идёт строительство разных объектов, но повсюду ощущается острая нехватка строительных материалов. Предприимчивый строитель, с опытом работы один из первых создаёт производственно-строительный кооператив «Кооператор», который занимается производством строительной продукции. В самое тяжелое для республики, и в целом для страны время экономических и политических потрясений, он выпускает местную строительную продукцию по доступной по цене, не уступающей по качеству российским и зарубежным производителям.

Большой опыт работы в строительной отрасли, предпринимательские способности и организаторские навыки позволили А. Галаеву создать на основе кооператива в 1998 году общество с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис», и выдвинуть его за короткий период в число лучших строительных фирм России. «Транс-Сервис» занимается производством строительных материалов и оказывает транспортные услуги по доставке строительного материала всем строительным объектам государственного значения, в том числе и турецким подрядчикам, которые строили первые правительственные здания в Магасе, Ингушское телевидение в Назрани, а также частному сектору, не только снабжая строительные объекты необходимыми материалами, но и создавая рабочие места населению.

Одним из первых Асхаб Галаев начал долевое строительство недвижимого имущества за счет средств инвесторов-частных лиц и зарекомендовал себя на этом поле деятельности как самый надежный, честный и порядочный человек, которому люди доверяли свои сбережения, без боязни быть обманутыми дольщиками.

Надо отметить, что в практике долевого строительства у компании Асхаба Галева не было ни одного нарекания, инцидента, ни одного судебного спора с дольщиками. А это высокий показатель!

За годы трудовой деятельности Асхаб Галаев построил и сдал в эксплуатацию ряд объектов производственной, социальной и жилищной инфраструктуры. Среди них: 23 индивидуальных жилых дома построенных за короткий период для людей, потерявших жильё и имущество в результате стихийного бедствия — паводка в Сунженском районе Ингушетии в 2002 году.

Жилые комплексы в городе Магасе: 30-квартирный жилой дом (2004); 180-ти квартирный комплекс с подземными гаражами на 88 боксов и двух магазинов в первом микрорайоне (2007); 130-ти квартирный комплекс в первом микрорайоне для Министерства экономики РИ (2009); 96-ти квартирный шести этажный жилой дом в седьмом микрорайоне (2012); 80-ти квартирный шести этажный жилой дом в седьмом микрорайоне (2012); комплекс из 16-ти девятиэтажных жилых домов в восьмом микрорайоне (2015); З2-х квартирный пятиэтажный жилой дом в шестом микрорайоне (2015); 85-ти квартирный пятиэтажный жилой дом в шестом микрорайоне (2015); комплекс из четырех семиэтажных жилых домов (2015); 256-ти квартирный комплекс из девятиэтажных жилых домов в седьмом микрорайоне (2015); комплекс из семи семиэтажных жилых домов в шестом микрорайоне (2015); 465-квартирный комплекс жилых домов с торговым центром в 10-м микрорайоне (2016).

В 2013 году городской округ столицы Ингушетии заслуженно присвоил Асхабу Галаеву звание «Почетный гражданин города Магас».

Жилые комплексы были построены и в других городах республики: в г. Назрани — 80-ти квартирный жилой дом (2010); и в г. Малгобеке — комплекс из восьми многоквартирных жилых домов для переселения граждан из оползневой зоны (2016).

Из объектов социального назначения были сданы в эксплуатацию школа на 704 места и детское дошкольное учреждение в сельском поселении Насыр-Корт (2005), и две школы: в селении Экажево на 540 мест и в селении Галашки на 320 мест (2016).

С марта 2014 до июня 2019 года Асхаб Галаев исполняет обязанности помощника-советника Главы РИ. В Администрации руководителя региона он курирует крайне ответственный участок работы — вопросы ЖКХ, транспорта и строительства. Курирует строительство и сдачу суперсовременного здания — Республиканского клинического перинатального центра.

— Это здание первой категории, со всеми отсюда вытекающими, — говорит Асхаб Галаев. — Без тени сомнения, наша гордость. Там автоматизация всех инженерных систем. Уникальное здание по сложности, со всеми техническими коммуникациями, для обслуживания которого необходима на постоянной основе должность инженера.

С 2017 года борозды правления ООО «Транс-Сервис» Асхаб Галаев уступил сыновьям Альберту и Заурбеку, оба выпускники строительных факультетов г. Ставрополя и Майкопа. Сам же Асхаб Туганович продолжает работу в качестве старшего прораба.

— С каждым днём мы наращиваем опыт и темпы работы, — говорит он, — стараемся строить лучше и выше. Строим дома на прибрежно-парковой зоне. В этом году сдаём в эксплуатацию 16 этажный 220 квартирный жилой комплекс, который условно называем «Парус», на следующий год планируем к сдаче 18-ти этажный 156 квартирный жилой дом «Свеча».

Известный меценат, заслуженный строитель РИ, обладатель многих государственных и общественных наград, в том числе ордена «За заслуги» работает в системе гражданского строительства почти полвека. Это 50 лет безупречной репутации, сотни отроенных квартир, тысяч обустроенных, благодарных жителей. Своим трудом и отношением к людям он заработал искреннее признание и уважение у жителей Ингушетии.

Нельзя не упомянуть и об заслугах в благотворительной сфере. Асхаб Туганович на протяжении всей своей трудовой деятельности оказывал и продолжает оказывать помощь и поддержку людям, реально нуждающимся в улучшении жилищных условий. Особую заботу проявляет о своих сотрудниках и их близких родственниках, уделяет внимание молодым семьям, семьям инвалидов, уступая в стоимости, в сроках оплаты, не учитывая в договорах индекс инфляции, оказывая практическую и юридическую помощь в оформлении документов и регистрации недвижимости, не говоря уже о том, что в числе его благотворительных миссий около 50 подаренных квартир, в числе которых квартиры чемпиону олимпийских игр и тренеру по вольной борьбе, квартиры сотрудникам, проработавшим на предприятии десять лет.

Асхаб Туганович оказывает посильную помощь и в различных мероприятиях администраций города и района, образовательным учреждениям, курирует обучение студентов в лучших вузах страны, оказывает поддержку людям, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Самоотверженный и плодотворный труд Асхаба Галаева, вклад в развитие строительной отрасли, образцовое выполнение служебных обязанностей, участие в благотворительности, поддержка ветеранов Афганистана и многие другие заслуги отмечены федеральными и региональными властями благодарностями, почетными грамотами, орденами и медалями. Среди его наград — почетные грамоты Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу за ликвидацию в 2002 году последствий стихийного бедствия в РИ, Министерства регионального развития РФ, Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства РИ, Народного собрания РИ, Федерации спортивной борьбы России, Российского союза ветеранов Афганистана, Фонда социальной поддержки населению «Солидарность»; золотая медаль с присвоением почетного знания «Меценат России» и высшая общественная награда Кавказа «Золотой Пегас» от Ассамблеи народов России; Диплом первой степени победителя XV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию; благодарность от Министерство здравоохранения РИ за большой вклад в строительстве Республиканского клинического перинатального центра.

Союзом Строителей России заслуженный строитель Республики Ингушетия Асхаб Галаев награждён орденом «За заслуги в строительстве»; юбилейной медалью «70 лет Великой победы» от Народного собрания РФ; юбилейной медалью «25 лет образования Республики Ингушетия»

— Свои дома мы строим по совести, — говорит Асхаб Галаев. — Они надёжные, качественно отстроенные и сейсмически устойчивые. Мы несём ответ перед Всевышним и людьми. Признателен своим строителям. Со мной работают профессионалы высокого уровня, все ингуши, с понятием чести и достоинства, соблюдающие ингушские адаты и придерживающиеся ингушского этикета «эхь-эздел».

Секреты своего профессионализма Асхаб Галаев видит в простых истинах: «Честность и порядочность в строительстве превыше всего», «Социальная поддержка и забота о работниках — святая обязанность руководителя», «Мой наставник — моя жизнь», которые народный строитель с высоты своего опыта и возраста хотел бы сказать в напутствие и молодому поколению строителей