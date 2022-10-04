Сегодня речь пойдёт о таком учителе, который не только прекрасно владеет своим предметом, но и обладает высоким чувством ответственности за вверенные ему детские души, прививает им любовь к учёбе, к жизни, ко всему окружающему, человек высоких моральных устоев, который с энтузиазмом исполняет свой каждодневный благородный труд.

Ашат Торшхоева — почётный работник сферы образования, преподаватель русского языка и литературы частной общеобразовательной средней школы «Интеллект» Республики Ингушетия.

Ашат Торшхоева родилась в большой семье Магомеда и Розы Торшхоевых, в селении Долаково Чечено-Ингушской Республики. Отец — уважаемый и почитаемый в народе человек, занимался хозяйством и плотницким делом. Мама посвятила себя семье, создавая уют и оберегая тепло домашнего очага. Родители сами были необразованными, но прекрасно понимали, что дорога в будущее лежит через знания, и сделали всё, чтобы шестеро детей, три сына и три дочки, получили образование, кто среднее специальное, а кто и высшее.

Ашат всегда любила детей, потому не удивительно, что свою судьбу она связала со школой, и всю себя отдала детям. И это не высокопарные слова. «Без любви к детям, работать в школе преступление», — говорит она.

Ещё в школьные годы преподаватель русского языка и литературы Султан Ахметович Хамчиев всегда предрекал своей лучшей ученице Ашат Торшхоевой, что быть ей в будущем филологом. «Может быть, это на подсознательном уровне повлияло на выбор моей профессии, — признаётся наша героиня, — что именно я не знаю, видимо, это моя судьба, потому как быть учителем — моё призвание!»

После окончания школы в 1975 году Ашат Магомедовна поступила на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Но работать педагогом она всё ещё не планировала. После окончания вуза по старой советской образовательной системе следовало отработать три года по специальности, восстановить, так сказать, средства, потраченные государством на образование.

Семья Торшхоевых к тому времени уже переехала в родовое селение Чермен (Базоркино) Пригородного района. Здесь Ашат Магомедовна в 1980 году вышла работать филологом в сельскую школу № 1. «Да так и осталась, — говорит она, — с первого дня сложились самые тёплые отношения с детьми, и больше ни о какой другой работе я не задумывалась».

Трагические события в Пригородном районе в 1992 году вынудили семью Торшхоевых, как и многие семьи ингушской национальности, покинуть временно село и стать вынужденными переселенцами. Ашат Магомедовна устроилась на работу в Грозном, преподавала в школе Октябрьского района. Но и здесь вскоре наступили неспокойные времена. Пришлось жителям Чеченской Республики, в том числе и вынужденным переселенцам, обосновавшимся там, искать убежище в Ингушетии. Семья Торшхоевых вернулась в родное село, а там всё ещё была разруха. Школа не работала. Дети ходили в соседнее село. Тогда Ашат вместе с односельчанкой Зайдой Арцхановой открыли в частном доме начальную школу, где без зарплаты работали год, пока их не заметили в руководстве Временной администрации. Так Ашат Магомедовна стала работать в средней общеобразовательной школе № 3 селения Чермен, которую уже восстановили, некоторое время была завучем, но потом перешла в частную школу «Интеллект» Республики Ингушетия.

Частная школа была первопроходцем в школьной образовательной системе Ингушетии. Она открыла свои двери в сентябре 2001 года, и в числе первых её педагогов была Ашат Магомедовна. Сегодня эта школа на хорошем счету, и несмотря на сеть частных школ, на новые, оснащённые по всем стандартам новые школы в республике, эта остаётся всё ещё востребованной, и родители продолжают приводить сюда своих детей, что является показателем её эффективности. Сплочённый, дружный коллектив: учителя, дети, технические работники — все, как одна большая семья. Тёплые, уютные кабинеты, по-домашнему слаженный школьный быт. Здесь Ашат Магомедовна работает уже больше 20 лет, а общий учительский стаж у неё 42 года.

Ашат Магомедовна преподаёт русский язык и литературу. Она очень любит свой предмет. Её ученики рассказывают, как во время занятий Ашат Магомедовна уходит с головой в то или иное произведение, суть которого старается донести до каждого ученика. «Она так последовательно, так грамотно выстраивала свой урок, — говорит её бывший ученик Микаил Харсиев, — что ты невольно начинал представлять себе происходящее в реальности и становился порой соучастником происходящего. В этом и был ключ к пониманию и восприятию её предмета».

«Да, работа педагога интересная, творческая, но и очень тяжёлая, — говорит Ашат Магомедовна. — Твои мысли всегда заняты школой, планами, подготовкой к занятиям, заняты детьми. Ведь каждый из них твой ребёнок, который нуждается в особом подходе, и ты просто обязан найти с каждым общий язык. Но я ни разу не пожалела о выборе профессии. Может быть, это привычка. Может, что-то другое. Не знаю. Но уже к понедельнику, после выходных, меня магнитом тянет к детям. Есть в нашем деле тайная притягательная сила. И знаете, эта работа нас лечит. Она может плохое настроение превратить в доброе. Бывает наоборот, но это гораздо реже. Вот прихожу на работу, и жить становится веселее. Вот за это я тоже люблю нашу работу.

Люблю и за общение с людьми, с детьми и коллегами, за возможность дать детям что-то хорошее, интересное, дать знания. За возможность где-то положительно повлиять на их будущее, за возможность учиться у молодых и всегда оставаться молодым.

Люблю за благодарность, когда твои ученики добиваются в жизни высот, чего-то хорошего, и ты знаешь, что в этом есть и частичка твоего труда. Особенно когда сами бывшие ученики говорят об этом, приходят к тебе в гости, звонят и поздравляют на праздники, а иной раз приглашают на встречу выпускников. Как это было совсем недавно, в августе, на встрече выпускников школы № 1 селения Чермен. Мы прекрасно провели время в ресторане «Замок». Вспоминали только хорошее. Я чувствовала уважение к себе, уважение к учителю, к наставнику. Радует и тот факт, что есть у меня последователи среди моих учеников, которые уже сами преподают, и у них это получается довольно успешно.

А мой любимый школьный праздник — это День учителя. Приятно бывает в этот день слышать массу добрых слов, что тебя переполняют эмоции. И в этот день ты ещё раз понимаешь, что не зря выбрала эту профессию. И хочется отметить, что этот праздник делает в нашей школе особенно ярким, весёлым и незабываемым вот уже много лет наш коллега Хадишат Чакиева, за что мы ей очень благодарны и признательны.

Люблю я и женский день Восьмое марта, когда чувствуешь о себе заботу, чувствуешь себя защищённой и востребованной.

И всё сказанное выше входит в ёмкое слово — учитель, который призван учить и воспитывать детей, чтобы они нашли себя в жизни, не боялись совершать ошибки, стремились к достижению цели, стали настоящими людьми, стали личностями. В этом гвоздь благородства профессии учителя".

Следует отметить, что 2022 год стал для Ашат Магомедовны ещё одной счастливой вехой в её судьбе. Она совершила хадж на святую землю Мекки и Медины.

Ашат Магомедовна за многолетний труд и добросовестную работу не раз отмечалась благодарностями, награждалась грамотами, в том числе и почётными, и помимо этого ей присвоено высокое звание — почетный работник сферы образования РФ.