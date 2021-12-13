Годы становления

Родился Аслан Дарсигов 5 августа 1939 года в селении Базоркино Пригородного района в семье Уматгирея Дарсигова и Совдат Харсиевой. Аслан был старшим из девяти детей. Депортация застала его в 5-летнем возрасте. Было непросто. Но тяга к жизни и знаниям давала свои результаты. В школу Аслан пошел в 1948 году в Киргизии. Был успешным учеником, умел дружить и имел доверие друзей. В 1958 году окончил школу.

В семье не поддерживали его желания быть летчиком. Воспитывали их трудолюбивыми и нравственно устойчивыми. Однако на пути к своей мечте в 1960 году Аслан окончил Фрунзенский аэроклуб по курсу пилотов на самолете типа Як-18. Летное дело ему давалось легко.

Спустя три года их семья возвращается на родину. В селении Базоркино их дом так и не освободили, и они поселились в городе Грозном. Аслан начинает работать в автотранспортных предприятиях на различных должностях, но уйти от мечты не может никак. Он был уверен в душе, что летное дело — это его судьба, его призвание. В 1963 году при Грозненском училище авиацентра ДОСААФ Аслан получил военную подготовку на 3-месячных сборах по летному делу. В 1963, 1964, 1968 гг. проходил 90-дневные сборы при Грозненском АУТЦ ДОСААФ по специальности «летчик». Учился на курсах в Дагестане, Краснодаре, Украине.

В 1967 году поступил Аслан в Кировоградскую школу гражданской авиации, по окончании которой в 1968 году был принят на работу в аэропорт Грозного на должность второго пилота. Командиром корабля и добрым наставником его стал Назир Гайсанов. В 1972 году Аслана Дарсигова уже назначили командиром самолета Ан-2 с присвоением 3-его класса гражданской авиации. Он стал самостоятельно работать. Он любил состояние восторга и радости, которое охватывало его в небе, когда летел над облаками, чувствовал хорошее настроение пассажиров. Это была его стихия. Он знал, что не имеет права на ошибку и должен подавать пример тем, кто готовил самолет к полету, кто находится рядом с ним в воздухе. Перевозка пассажиров — дело ответственное, и летчики это осознавали. Летали в Элисту, Ставрополь, Минводы и другие города.

Аслан Дарсигов повышал свое мастерство всегда, с ним было легко работать коллегам. Он был надежным другом, человеком, который всегда держал слово. Профессия летчика была редкостью среди его народа. Близкие и родные, да и все земляки радовались летчикам — своим соотечественникам.

«Аслан Дарсигов был командиром самолета с 1972 года, потом он стал командиром звена, то есть занимался подготовкой молодых пилотов, проверял на оперативных точках, как работают самолеты грозненского авиационного отряда, в частности летные экипажи, чтобы не было нарушений. Многих пилотов он воспитал, которые позже становились командирами более тяжелых воздушных судов. К примеру, генеральный директор «Кавминводы авиа» Василий Бабаскин был у него вторым пилотом, то есть был одним из его воспитанников, которому дал путевку в жизнь, — вспоминал о коллеге заместитель директора авиационно-космической базы Владимир Литвинов. — Свою работу Аслан очень любил. Относился ответственно. С молодыми делился опытом работы, делился с ними так, чтобы они не допускали ошибок. Это дорого стоит, это жизнь, говорил он».

За время работы Аслану были присвоены 3-й, 2-й, 1-й классы работы пилота. В 1981 году был он утверждён в должности командира звена. Летчики рано уходят на пенсию, но остаются работать. Так остался в грозненском отряде и Аслан Дарсигов, освобожденный от летной работы в 1986 году по состоянию здоровья. Он был переведен на наземную работу на должность помощника командира ПАНХ. Теперь он сам провожал молодых пилотов. Настоятельно и всегда говорил он о важности знаний, о том, что только образованные люди могут быть полезны в жизни и друг другу, и народу, и стране.

Семья

6 июля 1969 года Аслан Дарсигов создал семью с выпускницей Чечено-Ингушского пединститута Зинаидой Арчаковой. Она знала, насколько трудна и ответственна профессия мужа, и поддерживала его всегда. Это были счастливые годы жизни. Аслан был хорошим человеком, эмоциональным, жизнерадостным, любил людей и детей. Время в ожидании возвращения Аслана из командировки, когда он улетал на месяц-полтора, было напряженным. Ждать и переживать было непросто.

Дарсиговы вырастили двух детей — сына Алихана и дочь Зарему. Они окончили Нефтяной институт имени М. Д. Миллионщикова в Грозном. Отец был строгим, но слово его было веским. Дети всегда прислушивались к советам отца. Скучали, когда его не бывало дома. Возвращался он домой с подарками. Все время говорил о том, что надо учиться, много читать. В доме была большая библиотека, которую он собирал до конца жизни.

Как бы ни было тяжело в жизни, у летчиков была своя жизнь, свой мир. Они умели красиво дружить и поддерживать друг друга. Встречались семьями. Назир Гайсанов, Хамит Яндиев, Аслан Дарсигов, Магомед Хашагульгов, Салам Эдильханов, Ноха Цыбаев, Руслан Дадагов, Умар Дзауров, Мамакаев и другие собирались друг у друга, были довольны жизнью, работой, людьми. Дружба лётчиков имеет особое наполнение. И сегодня их дети дружат, помнят жизнь и дружбу отцов и свято берегут их память.

Магас, аэропорт

В 1993 году семья переехала в Ингушетию. Здесь создавался аэропорт. Дарсигов пришел в аэропорт 2 августа 1993 года. Аэропорт только начинал свою работу. Он был человеком справедливым, уравновешенным, умным. Директором аэропорта был Магомед Хашагульгов. С 1994 года до 2003 Аслан был заместителем директора аэропорта по управлению воздушным движением, а также дежурным штурманом.

Сложное было время. Не было специалистов. Но был внутренний восторг от начала работы аэропорта и преодоления всяческих преград. Не было диспетчеров. Возил он их из Грозного, порой с риском для жизни, когда военные действия шли в Чечне. Аслан не отчаивался и работал с полной отдачей сил.

Аслану Дарсигову было поручено распределение коттеджей, построенных специально для летчиков и работников аэропорта. Приглашал специалистов, работать в аэропорт шли и земляки, друзья. И Владимир Литвинов перешёл вместе с ними для работы в аэропорту Ингушетии, который вспоминал: «Аэропорт создавался в чистом поле. В январе 1993 года мы приняли первый пассажирский рейс. Было тяжело. Не было средств. Выходили из положения как могли. В то время мы ждали, когда закончится реконструкция и удлинение старой полосы, оставленная ставропольским училищем, для приема самолетов. Менее чем за год полоса была подготовлена, и мы стали принимать самолеты Як-42, Ту-134. Это было большой радостью. В этом была заслуга и Аслана Дарсигова. Он занимал тогда должность заместителя директора по управлению воздушным движением. Посадка, взлет самолета — это основные и важные этапы полета. И это входило в контролируемый им участок. Он занимался подготовкой, переучиванием. У нас не было диспетчеров. Бывало, приглашали диспетчеров из Элисты, платили высокие зарплаты».

Аслан Дарсигов начал набирать группу для обучения их искусству диспетчеров аэропорта, сам лично отвозил их в Ростов и другие города для учебы. Подготовил группу из 8 человек. Они и сегодня работают в аэропорту.

Аслан запомнился всем как увлеченный, эмоциональный, заботливый человек с добрым юмором. Он никогда не опаздывал на работу.

«Мы никогда не слышали от отца о трудностях, — вспоминает сын. — А работал он очень много. До конца жизни работал, посещал все мероприятия».

«Он был признанным авторитетом среди нас, летчиков. Летал он на самолетах АН-2. Мы все были как дети за его спиной. Семья была очень хлебосольная. Неоднократно бывали в его доме, где нам всегда были рады. Прекрасная жена и дети», — вспоминает коллегу летчик Магомед Евлоев.

Награды за труд Аслана Дарсигова и жизнь, посвященную летному делу, становлению аэропорта Ингушетии, это — почетные грамоты, которые он получал в праздничные Дни воздушного флота СССР, Знак почета, медали «За безаварийный налет часов» и «Ветеран труда», высокая награда Республики Ингушетия — «За заслуги». Все они являются свидетельством отношения человека к своим обязанностям и огромной любви к летному делу и своей республике.

20 ноября 2003 года не выдержало сердце Аслана. Ему было всего 64 года. Это был человеком с твердым характером. Путь в небо он открыл себе силой воли, сквозь сердце пронёс трудности 90-х годов и все этапы становления аэропорта «Магас», готовил молодежь и звал их в летное дело, был верен своей профессии и многим помог обрести путь в небо!

Аслан Дарсигов ушёл в мир иной, оставив добрую память о себе.